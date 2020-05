26/05/2020

El virus palestino de la jihad











Noticias de Israel- por Bassam Tawil



La Jihad Islámica Palestina (PIJ), respaldada por Irán, el segundo grupo más grande de la Franja de Gaza después de Hamas, está utilizando guantes de látex y desinfectantes de manos para preparar los ataques terroristas contra Israel, no para frenar la propagación del coronavirus.



El uso de guantes y desinfectantes de manos para el terrorismo se produce cuando los palestinos de la Franja de Gaza se quejan de la escasez de medicamentos y equipo médico necesarios para luchar contra la pandemia. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud, controlado por Hamas, ha hecho repetidos llamamientos a las instituciones internacionales y a las organizaciones de ayuda para que proporcionen medicamentos y equipo médico a la Franja de Gaza a la luz del brote del nuevo virus.



China es uno de los varios países que han respondido al llamamiento prometiendo un paquete de asistencia médica a la Franja de Gaza. “Un avanzado laboratorio médico chino, en consonancia con las normas internacionales, está llegando de China a la Franja de Gaza”, dijo el Dr. Yousef Abu al-Rish, alto funcionario del Ministerio de Salud. Abu al-Rish elogió el “papel positivo” desempeñado por China al estar al lado de los palestinos en estos momentos críticos y dijo que los dispositivos médicos proporcionados por los chinos aumentarían la capacidad del sector sanitario palestino.



Lo que los chinos y el resto del mundo necesitan saber es que la ayuda médica a la Franja de Gaza se está utilizando no sólo para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus, sino también para facilitar la jihad (guerra santa) contra Israel.



Para la Jihad Islámica, Hamas y otros grupos terroristas palestinos en la Franja de Gaza, la guerra contra Israel parece ser más importante que la batalla para detener la propagación de una enfermedad.



Mientras que los médicos, las enfermeras y muchos palestinos de la Franja de Gaza se quejan de la escasez de suministros médicos, los grupos armados palestinos, incluidos la Jihad Islámica y Hamas, no parecen enfrentarse al mismo problema. Estos grupos, de hecho, incluso se han asegurado de que sus milicianos estén equipados no sólo con armas, sino también con equipo médico de protección, como guantes, máscaras higiénicas y gel desinfectante.



¿Por qué los terroristas palestinos fuertemente armados necesitan equipo médico de protección? ¿Es porque quieren distribuir los guantes y el gel desinfectante a los equipos médicos o a las familias necesitadas de la Franja de Gaza? ¿Es porque estos terroristas quieren protegerse del coronavirus? No exactamente.



Los terroristas quieren el equipo médico de protección para facilitar su misión de construir nuevos túneles a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel con el propósito de infiltrarse en Israel y secuestrar y matar a tantos israelíes como sea posible. También quieren el equipo de protección para instalar más cohetes en los lugares de lanzamiento subterráneos de la Franja de Gaza.



Hamas, la Jihad Islámica y sus amigos en la Franja de Gaza están tratando de asegurar a los palestinos que el brote de la pandemia de coronavirus no significa que estos grupos hayan abandonado la jihad contra Israel.



Un video clip recientemente publicado por los “Medios Militares” del ala armada de la Jihad Islámica, las Brigadas Al-Quds, afirma que “nuestra jihad continúa y nuestra determinación es más fuerte”.



Al principio del video, se ve a milicianos enmascarados pertenecientes a la Jihad Islámica frotándose las manos con alcohol en gel antes de ponerse los guantes de látex azules. A primera vista, parece como si los milicianos estuvieran involucrados en algún tipo de actividad para ayudar a combatir la propagación del coronavirus entre los palestinos de la Franja de Gaza. Sin embargo, rápidamente resulta que los terroristas de la Jihad Islámica están en una misión diferente que no tiene nada que ver con la salud y la seguridad de su pueblo.



Los hombres enmascarados no se cubren la cara ni usan guantes porque están preocupados por el virus.



En su lugar, están usando guantes y desinfectantes de manos mientras se preparan para descender a un túnel construido para permitir que los palestinos se infiltren en Israel desde la Franja de Gaza. Una vez dentro del túnel, los terroristas son vistos realizando trabajos de construcción y perforación.



Desde 2014, Hamas ha invertido unos 120 millones de dólares al año en los túneles del terror. En la construcción de estos túneles se utiliza hormigón de calidad, en lugar de edificios residenciales. Además, la electricidad es redirigida para construir e iluminar los túneles las 24 horas del día, mientras que los hospitales y las casas de los civiles sufren constantes cortes de energía. Según varias estimaciones, un túnel del terror puede costar entre tres y 10 millones de dólares, dependiendo de su longitud y profundidad.



Más adelante, el vídeo muestra a terroristas de la Jihad Islámica escondiendo cohetes en lugares de lanzamiento subterráneos en la Franja de Gaza. Los cohetes se utilizarán con un solo propósito: atacar a Israel.



El año pasado, aviones de la Fuerza Aérea Israelí atacaron varios camiones de armas que se dirigían a la Franja de Gaza desde la Península del Sinaí en Egipto. Los cargamentos incluían misiles iraníes destinados a Hamas y la Jihad Islámica.



Mohammed Sadeq Al-Hosseini, ex asesor del presidente de Irán, dijo en una entrevista el 6 de febrero de 2019 en Russia Today TV que las capacidades militares de Irán están “dirigidas hacia Palestina” y que Irán está enviando armas a la Franja de Gaza y a Judea y Samaria. Al-Hosseini explicó que Irán apoya a los palestinos de todas las facciones – no sólo a los islamistas – y que las facciones [palestinas] deben estar unidas dentro de un “marco de armas, levantamiento popular y facciones armadas que desarraiguen el sionismo. Esta entidad sionista [Israel] debe ser desmantelada ya sea pacíficamente o por la guerra”.



Según un informe de la inteligencia israelí, Hamas y la Jihad Islámica gozan de un amplio respaldo material de Irán en sus esfuerzos de armamento, a la luz de la determinación de Teherán de amplificar su influencia en la arena palestina y entre los grupos terroristas palestinos:



“Irán corrobora su apoyo al campo de la resistencia [palestina] proporcionando armas de alta calidad a ambos grupos. Hasta 2010 se habían introducido de contrabando en la Franja de Gaza cientos de cohetes estándar, así como unas 1.000 granadas de mortero, varias docenas de artículos antitanque, toneladas de explosivos estándar y materias primas para la producción de explosivos”.



Gabi Siboni, analista militar israelí, dijo que Hamas y sus aliados en la Franja de Gaza tienen “una variedad de armamento avanzado, preciso y eficaz, incluidos misiles antitanque y misiles antiaéreos lanzados desde el hombro, ambos producidos por Rusia, así como aviones teledirigidos de cúpula”.



A principios de este año el ejército israelí reveló que había frustrado un intento de contrabando de armas en la Franja de Gaza por mar desde la Península del Sinaí. El buque utilizado en el intento de contrabando fue interceptado por comandos navales. El ejército israelí no compartió detalles sobre las armas incautadas.



El intento frustrado de introducir armas de contrabando en la Franja de Gaza es otra señal de que Hamas y el Partido Popular siguen invirtiendo millones de dólares en la construcción de un vasto arsenal de armas, mientras que su pueblo se queja de las dificultades económicas y la escasez de suministros médicos.



Estos grupos de palestinos nunca han intentado introducir de contrabando medicamentos o equipo médico en la Franja de Gaza; tal vez no se preocupan especialmente por la salud y la seguridad de su pueblo. Los dirigentes de Hamas y la Jihad Islámica quieren que Israel y otros países y organizaciones de ayuda envíen suministros médicos a la Franja de Gaza: parece que no tienen tiempo para atender las necesidades de su pueblo. Están demasiado ocupados preparando su jihad contra Israel.



Los palestinos, en particular los que viven en la Franja de Gaza, no se pronuncian contra las dos organizaciones: temen por sus vidas. Los palestinos también temen que, si se atreven a criticar a Hamas o a la Jihad Islámica, serán acusados de “colaboración” con Israel.



Los palestinos de la Franja de Gaza necesitan empleos y una atención sanitaria adecuada más que cohetes y túneles. Sin embargo, los líderes de Irán, Hamas y la Jihad Islámica están decididos a perseguir su objetivo de eliminar a Israel. Los mayores perdedores son los dos millones de palestinos de la Franja de Gaza y el pueblo iraní, cuyo dinero y recursos se desperdician en los grupos terroristas palestinos y la milicia de Hezbolá del Líbano.