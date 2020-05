27/05/2020

Generador de agua potable para Gaza











Israel21c- por Abigail Klein Leichmann



Gaza: un generador de agua potable de Israel fue donado a un hospital



Los niños y el personal del único hospital de cáncer infantil de la Franja de Gaza ya tienen acceso a agua potable segura gracias a un generador de agua atmosférica de la empresa Watergen de Israel.



Así como extraer agua del aire es algo difícil, también lo fue llevar el generador GEN-M de 780 kilos desde Israel a la ciudad de Gaza a través del cruce fronterizo Kerem Shalom.



Por los continuos ataques lanzados desde la Franja de Gaza gobernada por Hamas, Israel controla celosamente la entrada de materiales a la zona. Para peor, la crisis del coronavirus ha limitado aún más la actividad transfronteriza.



Sin embargo, el presidente de Watergen Michael Mirilashvili se mostró decidido a ayudar luego de que se difundiera la necesidad urgente del hospital a través del funcionario Fayez Husseini de la autoridad Mayet Al Ahel, una entidad palestina que facilita proyectos de agua y energía en la franja. En árabe, «mayet al ahel» significa «agua potable comunitaria».



«Cuando el Fondo de Ayuda para Niños de la Autoridad Palestina nos informó sobre la situación del agua y cómo eso estaba afectando a la sala de cáncer infantil, fue todo un desafío para nosotros. Esto ocurrió durante los primeros días de la cuarentena obligatoria por la pandemia y no sabíamos si podríamos hallar un socio para trabajar juntos. Además no estábamos seguros de poder movilizar algo a Gaza ya que todo se estaba cerrando.», dijo Husseini.



El funcionario palestino afirmó que en la franja sabían que la tecnología Watergen podía ser funcional para ayudar a solucionar la carencia de agua potable. “No teníamos la certeza de cuándo podríamos conseguir un generados y la urgencia aumentaba. Necesitábamos un milagro y así fue como no tuvimos más remedio que tratar de inventar una solución para asegurar que los niños tuvieran acceso a agua limpia cuando el coronavirus comenzó a extenderse en Gaza. Nos contactamos con Watergen y dos semanas más tarde la máquina estaba dentro de la franja”, contó Husseini.



Mirilashvili y la autoridad Mayet Al Ahel decidieron donar la máquina debido a la urgencia de la situación. «Estamos muy orgullosos de nuestra asociación con Watergen para poder ofrecer agua limpia y salvar vidas. Esta es una misión humanitaria que superó todos los obstáculos y nos sentimos eufóricos de que esto haya sido posible contra todos los pronósticos”, manifestó el funcionario.«.



El generador del hospital de Gaza está alimentado por la red eléctrica local pero en breve será conectado a paneles solares. Este tipo de dispositivo puede producir hasta 800 litros de agua limpia todos los días.



La tecnología de intercambio de calor de Watergen crea agua al enfriar el aire recogido en su punto de rocío. Este pasa por un tratamiento físico, químico y biológico para conseguir una óptima calidad.



«La crisis de falta de agua potable empeora cada día y el coronavirus, que afecta a las personas con sistemas inmunitarios comprometidos, hacen que la necesidad de un enfoque innovador para abordar este problema sea cada vez más clara», dijo el presidente ejecutivo de Watergen, Maxim Pasik.



El generador para el hospital no fue el primero de Watergen enviado a Gaza. En febrero de este año la Fundación Kennedy Leigh patrocinó la instalación de un equipo GEN-M en el edificio de la municipalidad del barrio Abasan al-Kabira de Gaza.



Se trató fue un esfuerzo de cooperación entre Watergen, el Instituto Arava de Estudios Ambientales de Israel, la Administración de Coordinación y Enlace (CLA) de la Franja de Gaza, la ONG palestina Damour para el Desarrollo de la Comunidad y el barrio mismo.



“Respondiendo a nuestra creencia de que todo ser humano, independientemente de su raza, género o religión tiene el derecho fundamental de acceder al agua potable, ayudamos a algunos de los vecinos de Israel para que puedan tener agua dulce, un recurso que en Gaza no existe”, dijo la gerencia de Watergen en ese momento.



Resolver el problema del agua en todo el mundo



La principal fuente de agua de Gaza es su costa marítima, hoy contaminada y depredada. La única alternativa que tienen en la franja es comprar agua desalinizada a costos muy elevados.



Recientemente, el director general de CLA, el general Iyyad Sarchan, aprobó el envío de las unidades GEN-M para evitar un mayor deterioro de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza asociada con la falta de agua dulce.



«La llegada de Watergen a Gaza no es solo la presencia de tecnología de vanguardia, sino una prueba de que palestinos e israelíes pueden hacer más que lanzarse ataques mutuos «, afirmó David Lehrer, director del Instituto Arava. Y añadió: «Juntos podemos trabajar para mejorar vidas, resolver problemas humanitarios, generar confianza y restaurar la esperanza».



Watergen ya tiene presencia en diferentes puntos del mundo gracias a alianzas estratégicas con organizaciones humanitarias.



El generador doméstico GENNY puede producir hasta 30 litros de agua por día mientras que el mediano GEN-M produce hasta 800 litros.



El GENNY fue uno de los nueve productos israelíes destacados en la lista de las 100 mejores invenciones de TIME de 2019 y ganó el primer premio en CES 2020 por su eficiencia.



«Además de hacerlo en la Franja de Gaza, Watergen trabajando en más de 60 países como la India y Colombia para garantizar la seguridad del agua potable a todos», explicó Pasik. Y finalizó: “Sentimos que era nuestro deber ayudar a nuestros propios vecinos que sufren escasez de agua. Watergen seguirá instalando unidades en centros de salud de todo el planeta pero también en ubicaciones remotas como escuelas rurales o áreas públicas y torres residenciales”.