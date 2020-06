01/06/2020

Levi Strauss, el judío que creó los jeans











Enlace Judío México- por Silvia Schnessel



El descubrimiento en Sutter’s Mill disparó la histórica fiebre del oro en California de 1848 y cambió la cara de Estados Unidos. Un producto de esos tiempos embriagadores se ha convertido en una parte perdurable de la cultura popular estadounidense: los jeans de Levi. Los duros pantalones de denim (tela vaquera) fueron llevados al mercado por Levi Strauss, un comerciante judío de textil que vivía en San Francisco, para satisfacer las necesidades de los rudos mineros en los campos de oro de California. Hoy los jeans de Levi han evolucionado hasta convertirse en una forma mundialmente reconocida de alta costura.



Cuando se filtraron las palabras mágicas “Oro en California”, cientos de miles de estadounidenses, mexicanos, europeos y asiáticos arriesgaron sus vidas para dirigirse hacia el norte de California. La pequeña ciudad de San Francisco se convirtió en el centro por el cual pasaron 300.000 cazadores de fortuna en el transcurso de cinco años. La ciudad creció casi de la noche a la mañana para rivalizar con Nueva York en riqueza y comercio.



Un buen número de buscadores de oro en los ríos del norte de California o que cavaban minas “se volvieron ricos”, aunque la mayoría de los Forty Niners, como se los conocía, llegaban con las manos vacías. Un número mucho mayor de fortunas se obtuvo de la provisión de bienes y servicios a los mineros y otros migrantes. Levi Strauss fue uno de esos empresarios.



Aunque Strauss no fue el “inventor” de la prenda conocida hoy en todo el mundo como “Levi’s”, fue sin duda el responsable de su éxito. En 1847, a la edad de dieciocho años, Loeb (conocido como Levi) Strauss, el menor de siete hijos de judíos bávaros, emigró a Nueva York, donde sus hermanos mayores habían establecido el negocio familiar de textil. Después de vender los productos de la compañía en las zonas rurales de Kentucky durante tres años, Levi Strauss se convirtió en ciudadano estadounidense en enero de 1853. Posteriormente se unió a sus dos hermanos mayores y su hermana Fanny en San Francisco para establecer allí una sucursal. Tras abrir su propia tienda en la calle Sacramento en el centro de San Francisco, trajo al marido de Fanny, David Stern, para que lo ayude a dirigir el negocio. En 1866, con la reputación de honestidad y precios justos, Strauss tuvo suficiente éxito como para abrir una sede más grande en Battery Street, en la que instaló lámparas de gasolina, un elevador de carga y otras comodidades modernas.



A mediados de los años treinta, Levi Strauss era un líder de la comunidad judía, apoyando el Temple Emanu-el de San Francisco y ayudando a financiar la medalla de oro que se otorga cada año al mejor estudiante de la Escuela Sabática del templo. También fue colaborador en el Asilo Orfanato y Hogar del Pacífico, en la Junta Hebrea de Alivio, en la Universidad de California y en varias otras instituciones cívicas y culturales.



El gran impacto de Strauss se produjo en 1872, cuando Jacob Davis, un sastre de Nevada que había desarrollado un nuevo proceso para asegurar las costuras de los pantalones de mezclilla -que ya eran populares entre los mineros, los rancheros y los agricultores- lo abordó en los bolsillos y la base de la bragueta del botón. Davis no podía permitirse los 81 dólares necesarios para solicitar una patente para su proceso de remachado, así que le preguntó a Strauss si pagaría la cuota y compartiría la patente. Strauss llevó a Davis a San Francisco para supervisar la fabricación de pantalones. El jean remachado rápidamente desarrolló una reputación de durabilidad y calidad, y Levi Strauss and Company pronto empleó a varios cientos de trabajadores de costura. En 1890, Strauss incorporó el negocio con los cuatro hijos de su hermana y los puso a cargo de las operaciones cotidianas. Soltero durante toda su vida, Levi Strauss convirtió su empresa en una empresa familiar compartiéndola con sus sobrinos, quienes ayudaron a desarrollar Levi Strauss and Company en una fuerza mundial de ropa al por menor. En una era de propiedad pública y capitalización de Wall Street, la firma sigue siendo un negocio familiar propiedad y administrado por los descendientes de Strauss. La familia ha mantenido las prácticas filantrópicas de Levi.



A medida que su empresa crecía en tamaño, Strauss insistió en que sus empleados, cualquiera que sea su posición en la empresa, lo llamen Levi, en lugar de Strauss. Cuando murió pacíficamente en su casa a los 73 años, la ciudad de San Francisco declaró unas vacaciones de negocios para que los líderes empresariales de la comunidad pudieran asistir al funeral en Temple Emanu-el. Después del servicio, sus empleados acompañaron el ataúd a la estación de ferrocarril, donde fue puesto en un tren para el entierro en el cementerio judío en Colma, una ciudad al sur de San Francisco.



Levi Strauss, un hombre íntegro que construyó un negocio legendario proporcionando un producto duradero, de alta calidad respaldado por su propio nombre y la reputación de su familia, ha dejado una marca duradera en la cultura americana y del mundo.