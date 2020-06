04/06/2020

Michel Foucault y los ayatolás de Irán







Aurora- por Dr. Reza Parchizadeh



La Revolución Islámica en Irán, que llevó a los islamistas al poder por primera vez en la historia moderna, enfrentó la izquierda global —quizá mejor personificada por Michel Foucault— contra la derecha global. Hasta el día de hoy, la defensa de la izquierda global por el islamismo continúa guiando el enfoque general de Occidente hacia Oriente Medio.



El régimen islamista en Irán ha estado firmemente en el poder durante más de 40 años. Los líderes del régimen y aquellos a quienes favorecen continúan beneficiándose de décadas de su gobierno, pero el pueblo de Irán, así como los países vecinos, sufren la tiranía y el terror desatados por el régimen y su despiadada Guardia Revolucionaria.



Los analistas de diferentes tendencias suelen interpretar la llamada "Revolución Islámica" de 1979 como la manifestación del anhelo del pueblo iraní por liberarse de la tiranía de la monarquía y la interferencia occidental. Tienden a no mencionar que la revolución tuvo un amplio alcance ideológico que enfrentó la izquierda global contra la derecha global en el campo de batalla iraní.



Algunos de los intelectuales izquierdistas occidentales más influyentes tenían un gran interés personal en la revolución iraní. Desempeñaron un papel importante al empujar Irán hacia los brazos del islamismo, para cumplir su sueño ideológico de "derrotar el capitalismo" en todo el mundo.



El principal de esos intelectuales fue el filósofo y periodista francés Michel Foucault.



El interés de Foucault en el islamismo comenzó en 1978, cuando el periódico italiano Corriere della Sera le pidió que escribiera una serie de artículos sobre Irán. Para cumplir con esa tarea, Foucault pasó tiempo entre los miembros de la Confederación de Estudiantes iraníes de izquierda y otros opositores del régimen de Pahlavi en Europa. Luego fue a Teherán y se reunió con muchos revolucionarios prominentes. Cuando regresó a Francia, visitó al ayatolá Jomeini en el pueblo de Neauphle-le-Château, cerca de París, donde estaba exiliado en ese momento.



Foucault apoyó firmemente lo que llamó la "revolución espiritual" en Irán, un evento que creía que estaba destinado a salvar la humanidad de las garras del materialismo y el capitalismo. Aunque ocasionalmente fue señalado en los círculos intelectuales franceses y en la prensa francesa por adoptar esa postura, no dejó de apoyar la revolución islamista.



Sin embargo, la violencia posterior del régimen islamofascista, eventualmente repelió incluso al entusiasta Foucault. Cuando las noticias de ejecuciones sumarias en los tejados de las escuelas en Teherán y las ejecuciones masivas de opositores al régimen en las cárceles, especialmente aquellas que tenían inclinaciones izquierdistas, comenzaron a circular en los medios internacionales, Foucault sufrió graves daños intelectuales y emocionales. Escribió una carta al primer ministro del gobierno interino de Irán, Mehdi Bazargan, en la que condenaba la violencia. Fue en ese momento que Foucault comenzó a distanciarse del islamismo, un tema que evitó hasta su muerte unos años más tarde.



El impacto de la experiencia de Foucault con la revolución iraní se puede percibir en sus trabajos posteriores, especialmente en The History of Sexuality (1976-84). En este estudio de tres volúmenes sobre la epistemología del poder, una de sus obras más suaves, desafía algunas de sus posiciones anteriores más controvertidas. En este trabajo, Foucault ya no considera el capitalismo como un sistema totalitario. A pesar de sus desatinos y restricciones, ve en él espacio para acciones positivas.



Sea como fuere, el legado de la defensa del islamismo de Foucault permanece con nosotros hasta el día de hoy. Su favor facilitó mucho a los islamistas el justificar sus posiciones ante el público occidental, a pesar de su tiranía y violencia en el Medio Oriente, el norte de África y el Sudeste Asiático. Los izquierdistas, que son hostiles en principio a los valores occidentales bajo el término global de "capitalismo", se sintieron libres de aliarse con los islamistas y de ese modo ayudaron a promover su agenda en Occidente.



Casi desde el comienzo de la revolución en Irán se puso de moda en el mundo académico occidental el empleo de profesores, académicos e investigadores islamistas. La contratación de islamistas en los centros de estudios de Oriente Medio en Europa y América del Norte, y su promoción en influyentes medios occidentales, se convirtieron en algo común. En los últimos 40 años, el enfoque intelectual global hacia Irán ha estado firmemente en manos de los islamistas y sus aliados de izquierda. Irán ha disfrutado de la protección intelectual de Occidente durante su tránsito descendente hacia décadas de tiranía que recuerdan a la de Putin, actuando como un zar, y China comunista.



A lo largo de estos años los iraníes liberales, que pidieron una democracia al estilo occidental en Irán y la normalización de las relaciones con Occidente, Israel y el mundo árabe, han sido rechazados y silenciados con la quimera de la "islamofobia". Sin embargo, como la mayoría de la gente de Irán y Oriente Medio está harta y cansada del islamismo, ha surgido una gran oportunidad para revertir esa tendencia.



Irán debe ser devuelto hacia Occidente. Pero para lograr ese fin, el islamismo debe perder su impunidad intelectual y ser implacablemente cuestionado. Ha llegado el momento de revisar y desterrar clichés arraigados en aras de un mundo más liberal, pacífico y próspero. Como el caos comenzó en Irán, solo es apropiado que también termine en Irán.



Fuente: Centro de Estudios Estratégicos-BESA



El Dr. Reza Parchizadeh es un teórico político, historiador y analista principal.