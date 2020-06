04/06/2020

Terroristas glorificados









PorIsrael (fuente: MEMRI.org)



La Autoridad Palestina y Fatah continúan glorificando a terroristas que perpetraron ataques contra civiles



En meses recientes, la Autoridad Palestina y el movimiento Fatah han continuado su tradición de glorificar a los terroristas que llevaron a cabo diferentes ataques contra ciudadanos israelíes, incluyendo civiles.[1] Esto fue manifestado en informes y artículos publicados en los medios de comunicación de la Autoridad Palestina y en declaraciones oficiales de Fatah, que prodigaban elogios a los terroristas, incluyendo a Theresa Helsa, miembro de la célula del grupo Septiembre Negro y que participó en el secuestro del avión de Sabena, desde Bruselas con destino al aeropuerto Lod en mayo de 1972, en el que murió un rehén y a Dalal Al-Mughrabi, miembro de Fatah que participó en la masacre de Coast Road en marzo de 1978, en la que murieron y resultaron heridos muchos civiles israelíes. Los artículos y declaraciones describieron a las dos como valientes combatientes y modelos a ser emulados.



Fatah, funcionarios y medios de comunicación de la Autoridad Palestina también elogiaron a Khalil Al-Wazir, quien también es conocido como Abu Jihad, siendo este diputado de Yasser Arafat y jefe del ala militar de Fatah además de ser responsable del asesinato de decenas de israelíes en incidentes terroristas en los años 70 y 80. Otra figura honrada fue ‘Alaa Al-Din Al-Bazian, quien fue sentenciada a cadena perpetua en 1986 por el asesinato de una mujer israelí, ella fue liberada como parte del intercambio de prisioneros Shalit y posteriormente fue nuevamente arrestada.



Lo siguiente son extractos traducidos de estos artículos y declaraciones.



Theresa Helsa, una mujer cristiana jordana de origen palestino que participó en el secuestro del avión Sabena, murió el 28 de marzo, 2020 en Jordania y fue elogiada en el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida y en obituarios que fueron publicados por Fatah y por su movimiento juvenil denominado Shabiba.



El diario Al-Hayat Al-Jadida dedicó el artículo principal de su portada en su edición publicada el 29 de marzo a Theresa Helsa y al tema del secuestro en el que ella participó. El artículo, titulado «Palestina anuncia el fallecimiento de Theresa Helsa, un ícono de la lucha» leía: «La combatiente Theresa Helsa murió ayer en la capital jordana de Ammán, de 66 años… Como joven jordana durante la década de los años 1970 – en 1972 para ser más precisos: participó en el secuestro del vuelo de un avión belga que se dirigía al aeropuerto Lod en la Palestina ocupada, que fue [luego] liberado en una operación militar [israelí]… Durante la toma [israelí] del avión, Theresa hirió al [actual] primer ministro del gobierno de ocupación Binyamin Netanyahu, quien era en ese momento parte de la unidad militar israelí que se encargó de liberar el avión, [disparando] una bala que impactó en su mano. Helsa, quien sufrió varias heridas de bala, fue arrestada y sentenciada a 220 años de prisión, pero fue liberada 12 años después como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con el enemigo.



«Helsa nació en 1954 dentro de una familia cristiana jordana en la antigua ciudad de Acre, al norte de la Palestina ocupada… Ella decidió unirse a la lucha armada como miembro de Fatah… El 23 de noviembre de 1971 abandonó los territorios de 1948 sin el conocimiento de su familia, escapó a Cisjordania y desde allí al Líbano… Helsa se unió al movimiento Fatah y demostró que la mujer tenía derecho [a ser parte de] la resistencia y [la lucha] en el frente. El 8 de mayo, 1972 ella era una de las cuatro fida’iyyoun [combatientes sacrificados] que participaron en el secuestro del avión belga Sabena [en ruta] al aeropuerto de Lod en Israel». [2]



Un obituario en honor a Helsa publicado en la página oficial Facebook de Fatah declaró: «Con tristeza y angustia, el movimiento Fatah llora a la combatiente y prisionera liberada Theresa Helsa, Umm Salman, quien estuvo a cargo del expediente de los heridos en Jordania.[3] Para aquellos que no saben, Theresa es una ciudadana jordana de Al-Karak y su madre era palestina oriunda de Acre. Fue la primera mujer árabe fida’i. En 1972, cuando tenía 17 años, esta mujer cristiana jordana secuestró un avión de pasajeros en donde viajaban israelíes para exigir la liberación de prisioneros jordanos y palestinos. Helsa fue capturada… y sentenciada a dos cadenas perpetuas más 40 años adicionales… [pero] fue liberada en 1983 en un acuerdo de intercambio de prisioneros… [Helsa] fue un brillante ejemplo de una mujer luchadora y [en términos a] su postura sobre el papel que realiza la mujer al frente de la resistencia…» [4]



Un obituario publicado por el movimiento juvenil de Fatah, el Shabiba, declaró: «Helsa se unió a las acciones militares fida’i al frente y fue un emblema y ejemplo de una mujer palestina luchadora que llevó a cabo la resistencia y se unió a la resistencia y al auto-sacrificio. El camino de la combatiente Helsa permanecerá vivo en los corazones y en las mentes de los jóvenes de todas las generaciones palestinas. Sabemos que hoy nos dejó en cuerpo, pero estuvo y seguirá viva en [nuestra] memoria durante las generaciones venideras». [5]



El periodista ‘Omar Hilmi Al-Ghoul dedicó su columna publicada el 1 de abril, 2020 en el diario Al-Hayat Al-Jadida a Helsa, escribiendo: «Cuando llegó a Beirut y pidió unirse al movimiento Fatah, ella confundió a los comandantes que conoció y algunos de ellos incluso sospechaban que pudiese ser una espía enviada por los aparatos de seguridad israelíes, pero la heroica Theresa demostró y probó su identidad [palestina] entrenando para la operación fida’i a la que fue asignada junto con cuatro de sus heroicos camaradas… [es decir] el secuestro del avión belga de la compañía Sabena… para intercambiar a los rehenes israelíes y sionistas con algunos heroicos [combatientes encarcelados] en las prisiones de la entidad colonialista de Israel…



«Theresa fue sentenciada a cuatro cadenas perpetuas, [pero] pasó [solo] 10 años en prisión, [desde] que fue liberada en un acuerdo de intercambio de prisioneros en el año de 1983. Luego de su liberación, se unió a la lucha. No renunció a la elección que ella hizo en 1971, sino que se mantuvo al frente de la lucha nacional incluso después de su matrimonio y nacimiento de sus tres hijos. En su acción pionera, esta valiente mujer demostró varias cosas, principalmente que las mujeres tienen un papel importante en la vida en general y en la lucha [contra Israel] en particular y que su papel no es menos importante que el de los hombres. Ella reforzó las posturas nacionales y pan-árabes, demostrando que la nacionalidad está por encima de cualquier consideración de tipo de sexo, religión u origen étnico… [Siendo ella cristiana], demostró que la religión no tiene nada que ver con el nacionalismo y el pan-arabismo, ya que la religión es para Alá y la patria es para todos…» [6]



Un artículo de ‘Issa Al-Hafiz publicado el 31 de marzo en el diario Al-Hayat Al-Jadida declaró: «[Helsa] era una flor jordana cuyas raíces crecieron en Karak al sur de Jordania pero que llegaron hasta el norte de Palestina, mostrándole al mundo entero que la nación árabe es una sola y comparte las mismas preocupaciones, esperanzas y el mismo destino. Ella fue un icono de Palestina y de Jordania, que encarnó la gloriosa unión entre las dos orillas del río [Jordán], entre la mezquita y la iglesia y entre los hijos de la nación árabe, diciendo ‘Palestina es lo que nos une a todos’… Pueda Alá apiadarse de nuestros mártires y los coloque en el Paraíso. A Alá pertenecemos y a Él volvemos [Corán 2:156]». [7]



Fatah y la Autoridad Palestina en referencia a Dalal Mughrabi: Ella es una leyenda que nunca morirá, una heroína reconocida por su coraje.



En marzo también se celebró el 42avo aniversario de la muerte de Dalal Mughrabi, quien participó en la masacre de en la carretera Coast Road hecho ocurrido el 11 de marzo, 1978, en el que murieron 35 israelíes y 71 resultaron heridos. La Autoridad Palestina y Fatah celebran regularmente este aniversario con informes que expresan alabanzas y artículos sobre su persona. [8] El diario Al-Hayat Al-Jadida publicó un artículo sobre Dalal Al-Mughrabi, «La leyenda que nunca morirá», que describe su biografía y repite la versión palestina del ataque, que lo describe falsamente como un ataque contra soldados en lugar de civiles. Al describir el ataque como una acción militar legítima y heroica, el artículo leyó: «Al-Mughrabi nació en 1958 en un campo de refugiados palestinos en Beirut, oriunda de una familia en Jaffa que huyó al Líbano luego del Nakba en 1948. Estudió en las escuelas primarias y secundarias de la UNRWA y ya como colegiala decidieron que se uniría a las filas de la revolución palestina y a los combatientes de Fatah. Ella se instruyó en muchas lecciones sobre la lucha y la guerra de guerrillas y se entrenó con varios tipos de armas. En estos cursos destacó por su coraje, valentía e intenso patriotismo…



«Dalal y su equipo lograron llegar a Tel Aviv y secuestrar un autobús repleto de soldados y comenzaron una balacera con las fuerzas israelíes y otros fuera del autobús. La acción resultó en cientos de muertos y heridos del lado israelí y ante estas grandes pérdidas el gobierno israelí envió una unidad especial, bajo el mando de Ehud Barak, a fin de interceptar el autobús y matar o arrestar a aquellos que estaban en este. [Esta unidad] utilizó aviones y tanques para asediar a los combatientes [palestinos], lo que provocó que Dalal Al- Mughrabi hiciese estallar el autobús con todos dentro de este, matando a los soldados israelíes. Cuando los [combatientes palestinos] se quedaron sin municiones, Barak ordenó ametrallarlos y todos fueron asesinados». [9]



El portavoz de Fatah en Europa Jamal Nazzal, compartió el artículo en su página Facebook, junto a un retrato de Al-Mughrabi subtitulado «La combatiente mártir Dalal Al-Mughrabi, heroína del ataque de la [Carretera] de la Costa, la combatiente que fundó la República Palestina». [10]



Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/palestinian-authority-fatah-continue-glorify-terrorists-who-carried-out-attacks-against



[1] Para ver ejemplos anteriores, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7980 – Autoridad Palestina y Fatah continúan con el apoyo oficial y con fomentar la lucha armada contra Israel – 2 de abril, 2019; Despacho Especial No. 7954 – Alabanzas y admiración en la Autoridad Palestina y Jordania por el terrorista palestino que mató a israelíes en Cisjordania – 22 de marzo, 2019.



[2] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 29 de marzo, 2020.



[3] Helsa fue presidente de la Asociación Jordana para los Lesionados de la Revolución Palestina.



[4] Facebook.com/officialfateh1965, 28 de marzo, 2020.



[5] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 29 de marzo, 2020.



[6] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 1 de abril, 2020.



[7] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 31 de marzo, 2020.



[8] Véase por ejemplo la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7497 – Columnista de diario jordano expresa amor y admiración por la terrorista palestina Dalal Al-Mughrabi: Yo me arrojaría en el polvo de tu tumba – 30 de mayo, 2018.



[9] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 12 de marzo, 2020.



[10] Facebook.com/jamaldrnazzal, 11 de marzo, 2020. La declaración de Nazzal en referencia a Dalal Al-Mughrabi creando la República Palestina nos hace referencia a un poema del poeta sirio Nizar Qabbani.