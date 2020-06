04/06/2020

Retórica antisemita









Nuevo Mundo Israelita- por Liga Antidifamación (ADL)



Coronavirus: retórica antisemita en medios en español



A medida que la comunidad internacional enfrenta la pandemia de COVID-19, ADL continúa monitoreando muchos ejemplos de antisemitismo y extremismo antisionista relacionado con el virus en los medios sociales y tradicionales. En las últimas semanas, ADL ha documentado estas tendencias en los Estados Unidos y en todo el mundo, y ha emitido un llamado a las compañías de redes sociales para que tomen medidas en sus plataformas, para abordar el antisemitismo y otras formas de intolerancia relacionadas con el coronavirus.



También hemos visto manifestaciones de odio de este tipo en publicaciones de habla hispana, que culpan a Israel y a los judíos de propagar el virus y que comparan al de Estado de Israel con el COVID-19.



La teoría de la conspiración que acusa al Estado de Israel y a los judíos como responsables de la propagación del virus se nutre de una antigua conspiración antisemita que alega que los judíos infectan a otros para obtener control y poder.



Sitios web



aporrea.org: Aporrea es un sitio web izquierdista con sede en Venezuela, con un largo historial de promoción de conspiraciones antisemitas. El artículo afirma que los “sionistas” usaron el COVID-19 para ayudar a fomentar un golpe de Estado contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: “Aunque parezca una fábula, como la han pretendido hacer creer los medios de comunicación mercenarios al servicio del imperialismo y el sionismo, en plena emergencia mundial como consecuencia de la expansión de la pandemia del coronavirus cuyo impacto ha paralizado la industria… con un bloqueo criminal sincronizado con otras medidas coercitivas del imperio y sus gobiernos lacayos para provocar el desabastecimiento, el empobrecimiento de nuestra moneda y agravado con el alto costo de bienes y servicios que impiden la satisfacción de las necesidades existenciales de las familias venezolanas, se presentan con una nueva ofensiva que no es más que una cortina de humo para avanzar por otras vías con una fuerza superior comandada por el jefe del brazo armado de los grupos fascistas… La conspiración y el golpismo es “un negocio” particular de la Casa Blanca y desde el presidente hasta el portero son sirvientes de los dueños del poder económico mundial agrupados en el sionismo y el imperialismo” (5 de mayo de 2020).



Un artículo en línea en HispanTV: HispanTV es una red de noticias en español operada por la corporación de trasmisión estatal de Irán. El artículo alega que un grupo de “lobby sionista” con sede en Estados Unidos está trabajando para propagar el virus en Irán: “Unidos contra un Irán Nuclear” es solo uno de los muchos grupos de presión de Israel que controlan la política exterior de Estados Unidos… este modus operandi de los lobbies sionistas… el grupo está tratando de propagar el coronavirus en Irán, cepa que se sospecha es una creación estadounidense-israelí, porque de lo contrario ¿cómo podría una compañía farmacéutica israelí afirmar que tendría una vacuna contra el coronavirus en menos de dos semanas? cuando todos los científicos decían que, para hallar una vacuna, se necesitaría al menos un año de intenso trabajo” (8 de marzo de 2020).



Un artículo en línea en HispanTV: Afirma falsamente que el coronavirus es el resultado de un complot sionista. “Este virus sirve a los objetivos del sionismo para disminuir la cifra de personas en el mundo… Mientras el letal virus sigue expandiéndose, diferentes analistas y médicos evalúan como altamente posible que el COVID-19 sea un virus fabricado en laboratorio y apuntan al respecto a Estados Unidos y el régimen israelí” (19 de marzo de 2020).



Un blog antisemita titulado “La Eterna Peste Judía” cita la infame falsificación de los Protocolos de los Sabios de Sión como prueba de que los judíos están detrás de la propagación de COVID-19, incluso a través de su manipulación y asimilación en China: “Los judíos se han casado con los chinos locales lo suficiente como para ser indistinguibles de sus vecinos no judíos, al igual que los judíos que ocupan Europa… De hecho, la fundación del Partido Comunista de China (PCCh) en 1921, una ideología judía inventada por el judío Karl Marx, nieto de una larga línea de rabinos, es testimonio del ocultamiento y manipulación detrás de su formidable ascenso” (9 de mayo de 2020).



Publicaciones individuales en las redes sociales



También ha aparecido una serie de publicaciones en las redes sociales acusando a los “sionistas” de estar detrás de COVID-19. Los ejemplos incluyen:



Virus creado en un laboratorio financiado por una “empresa sionista” (8 de marzo, 2020).



Científicos “judíos sionistas” diseñaron el coronavirus con la ayuda de China (6 de febrero 2020).



Cuestionando que los “sionistas” sean propietarios de la vacuna y de los laboratorios (28 de abril 2020).



Referenciando a los “sionistas” de Hollywood y futuras películas sobre el virus (16 de abril 2020).



Comparaciones entre el coronavirus e Israel



También se han publicado comparaciones entre el COVID-19 y las acciones del Estado de Israel hacia los palestinos, refiriéndose a Israel como un virus. Hacen un juego de palabras con el término “COVID-19”, tildando a Israel como “Sion-48”, una referencia al año en que se fundó el Estado de Israel (1948).



En un artículo de opinión publicado por el periodista chileno Pablo Jofre Leal en el sitio web de la Federación Palestina de Chile, el autor ataca a miembros pro-Israel del Parlamento chileno y afirma que “El virus Sión 48, a diferencia del Covid-19, afecta no el aparato respiratorio de las personas y otros órganos fundamentales, sino la brújula moral de los defensores del sionismo, sobre todo instalados en el Parlamento chileno… Ese grupo parlamentario, definido como chileno-israelí, al apoyar a la entidad sionista se hace cómplice de un régimen terrorista y por tanto violador del derecho internacional”. Jofre Leal publica tanto en la red iraní HispanTV como en TeleSur, con sede en Venezuela (12 de mayo 2020).



En otro artículo de opinión, Jofre Leal reproduce el libelo de sangre, un mito medieval sobre los judíos, argumentando que Israel se propaga por la tierra de la misma manera que un virus corrompe el cuerpo: “Israel es una entidad y una sociedad violenta, cebada en la sangre de los pueblos de la región y especialmente nutrida por la sangre del pueblo palestino, por la vida de sus hombres y mujeres, abonado por la tierra de un pueblo que comenzó a recibir en su seno a colonos extranjeros, que como un patógeno virulento comenzó a generar una metástasis mortal: el virus Sión 48, que se enquistó en Palestina, propagando este foco infeccioso por todo el Levante Mediterráneo (3 de mayo de 2020).



Una caricatura en el sitio web ababil.org indica también que el régimen israelí es el verdadero virus en Palestina. La caricatura dice: “El Estado de ocupación cierra la mayoría de las puertas de la mezquita Al-Aqsa por las afirmaciones de luchar contra la propagación del coronavirus, mientras permite que decenas de colonos asalten la mezquita sagrada”.



Una caricatura de la Federación Palestina de Chile afirma que “la atención en la crisis del #Coronavirus que afecta a gran parte del mundo, ha sido para el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el panorama ideal para continuar con la agresión a Palestina, la expulsión de su población, la demolición de hogares, la colonización del territorio palestino y la búsqueda por anexionar Cisjordania” (14 de abril de 2020).



Un tweet hace referencia al COVID1948, como el “inicio de la pandemia sionista en el mundo” (10 de mayo 2020)



Basem Tajeldine, un analista venezolano para HispanTV, TeleSur y Aporrea, publicó en Instagram: “El virus #IsraHell es tan asesino como #COVID-19”. También se ha comido los pulmones de los #Palestinianos desde la #Nakba en 1947 hasta el día de hoy” (15 de mayo de 2020).