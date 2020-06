08/06/2020

La nueva red terrorista de Irán en América Latina











Noticias de Israel- por Con Coughlin



La llegada a Venezuela esta semana del último de los cinco petroleros iraníes que transportan gasolina al Estado socialista hambriento de petróleo no se trata sólo de que Irán busque ayudar a una nación vecina afectada por los efectos de las sanciones estadounidenses.



Es particularmente preocupante la posibilidad de que Teherán se vea tentado a utilizar grupos como Hezbolá, el grupo terrorista libanés respaldado por Irán que ha estado operando en Venezuela durante muchos años, para llevar a cabo misiones contra los Estados Unidos y sus aliados a instancias de Irán.



En los círculos militares y de seguridad de los Estados Unidos existe una preocupación cada vez mayor, por ejemplo, por el hecho de que Irán pueda estar planeando utilizar esos grupos para llevar a cabo ataques de venganza en represalia por el asesinato del jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qassem Soleimani, que fue abatido en enero por un ataque con aviones no tripulados estadounidenses autorizados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Según el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de EE.UU., el objetivo actual de Irán al enviar petróleo para apoyar al régimen del dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, es “obtener una ventaja posicional en nuestro vecindario de una manera que contrarreste los intereses de Estados Unidos”. Hablando en un video informativo con la Universidad Internacional de Florida poco después de que el primer petrolero iraní atracara en Venezuela la semana pasada, el Almirante Fuller comentó:



“Hemos visto un aumento en la actividad patrocinada por el Estado iraní y el enlace con Venezuela que ha incluido (la) Fuerza Quds, y ha incluido otros elementos de apoyo a los ilegítimos compinches del régimen de Maduro”.



Los envíos de petróleo de Irán a Venezuela han ayudado ciertamente a dar un impulso al régimen del país en un momento en el que décadas de corrupción y mala gestión económica han puesto al país de rodillas. El dictador Maduro celebró la llegada del primer petrolero iraní publicando un tweet que decía: “Gracias Irán, sólo la hermandad de los pueblos libres nos salvará”.



Para subrayar la importancia de los envíos para la enferma economía de Venezuela, que Teherán ha comparado con el puente aéreo de Berlín llevado a cabo por los Aliados durante la Guerra Fría, Caracas ordenó a los aviones de combate venezolanos que escoltaran al convoy iraní en la última etapa de su viaje, para protegerlo de cualquier posible intervención militar por parte de los Estados Unidos.



En total, se estima que los cinco barcos iraníes entregaron 1.5 millones de barriles de combustible iraní, y las entregas, según los informes de EE.UU., se pagaron con oro venezolano.



Sin embargo, para el dictador Maduro, la llegada de los petroleros representa una victoria vacía. Un Estado de la OPEP, Venezuela se asienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo y fue una vez un gran productor de petróleo. Hoy en día, las refinerías de petróleo nacionales se han vuelto tan ruinosas que ya no son capaces de producir gasolina para el consumo doméstico. Esto ha dejado a Caracas en la humillante posición de tener que importar petróleo de otros estados delincuentes como Irán.



De hecho, la relación comercial entre Caracas y Teherán fue mejor resumida por Elliott Abrams, el representante especial de EE.UU. en Venezuela, quien comentó: “Tienes dos Estados parias encontrando que son capaces de intercambiar cosas que necesitan por cosas que tienen”. El tema que sí preocupa a Washington, sin embargo, es el efecto que los lazos comerciales de Irán con Venezuela tendrán en sus operaciones terroristas en América Latina.



Las relaciones comerciales de Irán se remontan a la época de Hugo Chávez, el predecesor del Sr. Maduro. Fue durante este período que Hezbolá comenzó a construir su infraestructura terrorista en Venezuela, donde el grupo terrorista chiíta ha sido acusado de estar involucrado en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el contrabando ilícito.



Además, Hezbolá mantiene una presencia en la infame zona de la Triple Frontera, una región semilegislativa donde convergen Argentina, Paraguay y Brasil. Se entiende que desde aquí el Irán ha planeado su ataque más terrorista en América Latina, el atentado con bomba de 1994 contra un centro judío en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.



Ahora se teme que Irán esté planeando usar a Venezuela como base para lanzar ataques similares. Esta preocupación se ha acentuado en Washington por los informes de que Mahan Air, la aerolínea iraní con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán y que está sujeta a las sanciones del Tesoro de Estados Unidos, está haciendo vuelos semanales a Caracas.



El reciente aumento de la actividad iraní en Venezuela debe ser tomado en serio por la administración Trump si se quiere evitar que Teherán refuerce sus actividades terroristas en el flanco sur de Estados Unidos. Hasta la fecha, Trump, que el año pasado amenazó con iniciar una acción militar en apoyo de Juan Guaidó, el carismático líder de la oposición del país, parece ahora haberse alejado de cualquier otro enredo con Caracas, una medida que podría explicar la renuencia de Washington a actuar en relación con los recientes envíos de petróleo de Irán.



Pero eso podría cambiar si, como ahora parece probable, la Casa Blanca se da cuenta de que la verdadera intención de Irán es expandir su red terrorista en América Latina en lugar de simplemente ofrecer ayuda económica a otro régimen canalla.