El desierto floreciente

10/06/2020

Israel hace florecer el desierto del Néguev utilizando la biotecnología



El desierto del Néguev, con casi 50 grados en verano, se está convirtiendo en tierras



No sólo fue un hombre de visión e ideales sionistas, sino también un pionero y hombre de palabra, Ben-Gurion regresó para establecerse en el desierto del Néguev después de retirarse de la vida pública, y pasó sus últimos años allí hasta su muerte en 1973.



Mirando desde su modesto hogar en el Kibbutz Sde Boker, el primer primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, anhelaba “hacer florecer el desierto”.



“Es en el Néguev donde se pondrá a prueba la creatividad y el vigor pionero de Israel”, dijo el primer ministro.



Animado por esos ideales sionistas desde hace una década, el Instituto Nacional de Biotecnología en el Néguev, ubicado en Beer Sheba, se ha movido silenciosamente para promover la creatividad y el vigor pionero citados por Ben-Gurion.



El NIBN, la primera entidad de investigación independiente y autoorganizada creada bajo los auspicios de una universidad de Israel, tiene como objetivo llevar a cabo investigación aplicada multidisciplinaria y salvar la brecha entre la investigación básica y la investigación innovadora aplicada.



No sólo plantando las semillas de la sedimentación del desierto a través de su impresionante casa dentro del campus de la Universidad Ben-Gurion, NIBN también tiene como objetivo plantar las semillas científicas que llevarán a la comercialización de nuevas ideas y la innovación en la biotecnología desarrollada por sus investigadores.



“La visión es hacer florecer verdaderamente el Néguev mediante el establecimiento de nuevas empresas de biotecnología y la creación de puestos de trabajo, sobre la base de la enorme necesidad de establecer una industria biotecnológica exitosa aquí y en Israel en conjunto”, dijo el Dr. Osnat Ohne, director ejecutivo de la NIBN, a The Jerusalem Post.



El NIBN fue idea de Edgar de Picciotto, un banquero y filántropo suizo que murió a los 86 años en 2016 y que reconoció por primera vez la necesidad de desarrollar la investigación biotecnológica en el Néguev a mediados de la década de 1990. El instituto se constituyó como empresa en 2009, recibiendo 90 millones de dólares de Picciotto, el gobierno israelí y BGU.



El director fundador, Prof. Varda Shoshan-Barmatz, uno de los principales científicos del departamento de ciencias de la vida de BGU, supervisó el desarrollo de la infraestructura científica del instituto.



“Nuestra misión es apoyar la investigación aplicada, identificar el potencial comercial claro y llevar las ideas a la comercialización”, dijo Ohne. “La visión más amplia es establecer compañías aquí en el Néguev, impulsando la economía del Néguev”.



Haciendo hincapié en las décadas de experiencia en la industria que adquirió el equipo directivo de NIBN antes de unirse al instituto, Ohne dice que son capaces de salvar hábilmente la brecha entre la academia y la industria, un elemento crítico para asegurar que la investigación no permanezca confinada al laboratorio, sino que se comercialice con éxito.



“Cuando nos acercamos a inversores y socios potenciales, el nivel de investigación con el que nos acercamos a ellos es mucho más avanzado y aborda los estándares de la bioindustria”, dijo al Post el Dr. Ron Lahav, director ejecutivo de Investigación y Desarrollo.



Educamos a los investigadores, porque no están familiarizados con la industria. Les educamos sobre cómo la industria ve las cosas, ya sea en el descubrimiento de medicamentos o la investigación de la propiedad intelectual”.



Hoy en día, el NIBN es el hogar de más de 200 investigadores, estudiantes y empleados, que utilizan equipos y tecnologías de última generación para centrarse en áreas clave de investigación en las que el instituto tiene una ventaja estratégica, incluyendo el cáncer, la neurodegeneración, la autoinmunidad, las enfermedades infecciosas, la biotecnología aplicada, los trastornos genéticos y las enfermedades raras.



Se alienta a los miembros del personal de diversas facultades y disciplinas a interactuar y compartir conocimientos, lo que conduce a un intercambio de ideas y a una investigación cada vez más innovadora. Al crear un entorno propicio para las ideas pioneras, los investigadores cuentan con el respaldo de importantes subvenciones y apoyo en materia de propiedad intelectual, gestión de proyectos y desarrollo empresarial.



Acelerando al margen los descubrimientos científicos, uno de los objetivos clave del NIBN es traer algunos de los mejores cerebros de Israel de vuelta al país desde el extranjero, donde las instalaciones son a menudo más avanzadas y las becas de investigación son más generosas. De las dos docenas de investigadores del instituto, 18 han regresado de posiciones fuera de Israel, y muchos han comprado la visión del NIBN inspirada en Ben-Gurion para el Sur.



Entre los investigadores destacados que regresaron del extranjero se encuentran el Dr. Ran Zalk, quien regresó a su ciudad natal de Beer sheba después de 11 años en la Universidad de Columbia, y el Dr. Tomer Hertz, quien pasó siete años en el renombrado Centro de investigación del cáncer Fred Hutchinson de Seattle.



“Nací y crecí en Beer sheba, e hice mis estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de Ben-Gurion bajo la supervisión del profesor Shoshan-Barmatz, que más tarde se convirtió en el director de la NIBN”, dijo al Post el científico investigador asociado Zalk.



En 2015, Shoshan-Barmatz se acercó a Zalk para discutir su visión de llevar la microscopía electrónica criogénica a Beer sheba, un método revolucionario de microscopía que resultó en que sus desarrolladores recibieran el Premio Nobel de Química en 2017.



“Sin demasiadas dudas, aproveché esta oportunidad para marcar una verdadera diferencia y lanzar la unidad de crio-EM en el NIBN”, dijo Zalk. “Nuestro equipo proporciona servicios de laboratorio de criogenia y formación para todos los niveles de científicos en Israel, tanto del mundo académico como de la industria”.



Lahav cree que convencer a los investigadores para que regresen a Israel es “ser parte de algo más grande que su propia investigación”.



“Cuando se habla con ellos, y no necesariamente sobre su investigación científica, se escucha su pasión y su visión para formar a la próxima generación y establecer empresas en el Néguev”, dijo Lahav.



“Uno de los denominadores comunes entre nuestros investigadores es que no sólo están aquí por la posibilidad de realizar ciencia aplicada e innovadora, sino también para contribuir a hacer florecer el Néguev”.



Sólo una década después de la incorporación de NIBN, el instituto ya cuenta con una extensa lista de historias de éxito. Los científicos del NIBN han publicado más de 800 artículos en revistas científicas, su cartera comprende 50 familias de patentes y cinco proyectos han sido desprovistos de licencia, lo que ha dado lugar a la creación de dos nuevas empresas y tres nuevas tecnologías incorporadas a la cartera de proyectos de las grandes empresas de la industria biofarmacéutica.



El deseo del instituto de tener un impacto tangible en el Sur es ejemplificado por un proyecto de investigación en genética poblacional conducido por el Prof. Ohad Birk, descifrando la base molecular de casi 30 enfermedades humanas severas – incluyendo algunas de las enfermedades hereditarias comunes encontradas en los judíos beduinos y sefardíes.



Habiendo ganado la confianza de la comunidad beduina, Birk ha implementado con éxito pruebas de detección de rutina para la prevención de enfermedades relevantes. Como resultado, en los últimos años se ha producido una reducción del 30% de la mortalidad infantil en la comunidad beduina del Néguev.



Además de fomentar los avances científicos actuales, el NIBN está desempeñando un papel cada vez más importante para asegurar el Néguev como un centro de investigación que cambiará el juego durante mucho tiempo en el futuro.



“Comenzamos varios programas este año donde vamos a las escuelas secundarias y hablamos con los niños”, dijo Lahav.



“Es muy importante que el Néguev continúe liderando este campo, y nos vemos a nosotros mismos cumpliendo una importante función educando a las futuras generaciones de científicos”.