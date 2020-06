La Gaza que no quieren que veas

11/06/2020

PorIsrael- por Bassam Tawil (Gatestone Institute)



El grupo terrorista palestino Hamas ha advertido a los palestinos en la Franja de Gaza que no publiquen fotos de la Franja de Gaza en las redes sociales.



En una declaración del 9 de junio, el Ministerio del Interior controlado por Hamas afirmó que «las agencias de inteligencia israelíes han estado pidiendo a los residentes de la Franja de Gaza, a través de las redes sociales, que usen sus teléfonos móviles para tomar fotos de varios lugares en la Franja de Gaza».»



Hamas advirtió a los palestinos contra el cumplimiento de la supuesta solicitud israelí y afirmó que Israel estaba usando cuentas de redes sociales para «reclutar colaboradores y obtener información».



Hamas agregó que sus fuerzas de seguridad estaban monitoreando las cuentas de redes sociales israelíes y palestinas y tomarían «medidas legales» contra los palestinos que interactuaban con las supuestas agencias de inteligencia israelíes.



¿Hamas está realmente preocupado de que las autoridades de seguridad israelíes usen las fotos para «reclutar» informantes o que los palestinos puedan tomar fotos de sus túneles y cohetes? No exactamente.



A Hamas le preocupa que las fotos y videos tomados por los palestinos revelen al mundo una realidad diferente de la situación en la Franja de Gaza, una realidad que va en contra de todas las historias e imágenes de «pobreza», «miseria» y «sufrimiento». «de palestinos allí.



Lo que Hamas busca ocultar al mundo son los centros comerciales, supermercados, restaurantes elegantes, elegantes cafeterías y modernas tiendas de ropa que han surgido en la Franja de Gaza en los últimos años.



Estas imágenes son terriblemente embarazosas para los líderes de Hamas, que quieren seguir mintiendo impunemente sobre los palestinos en la Franja de Gaza que sufren como resultado del «bloqueo» de Israel en el enclave costero controlado por Hamas. Estas imágenes también son una vergüenza para los propagandistas antiisraelíes que buscan retratar una realidad completamente diferente de la vida en la Franja de Gaza como parte de su campaña para deslegitimar a Israel y demonizar a los judíos haciéndolos completamente responsables del «sufrimiento» de los palestinos.



La advertencia de Hamas se produjo después de que varias fotos y videoclips que mostraban la buena vida de muchos palestinos en la Franja de Gaza aparecieron en varias plataformas de redes sociales, particularmente Twitter.



Una popular cuenta de Twitter llamada, @Imshin , ha estado difundiendo videos, anuncios de blogs y noticias del mundo de la clase media y rica de la Franja de Gaza que nunca llega a los medios de comunicación. Basándose en videos y fotos tomadas por palestinos, la cuenta ofrece una visión única de la vida cómoda de los palestinos en la Franja de Gaza mientras se dedican a ir de compras y disfrutar de sus salidas a piscinas, restaurantes de lujo, hoteles de lujo y resorts de playa.



El 2 de junio, la cuenta presentaba una publicación sobre el Royal House Chalet, al sur de la Universidad de Gaza, uno de los centros turísticos más modernos y lujosos de la Franja de Gaza, totalmente equipado con una impresionante piscina, suites de arte y un estado de vanguardia.



Otra publicación presenta el Viola Restaurant and Café, un lugar popular en el puerto de Gaza famoso por su variedad de postres y refrigerios.



Los palestinos que planean una barbacoa para el jueves por la noche (el último día de trabajo de la semana) están invitados a comprar todos sus suministros de barbacoa en Care4Mall en la Franja de Gaza. Ubicado en el suburbio Tal al-Hawa de la ciudad de Gaza, el centro comercial incluye tiendas de electrodomésticos, tiendas de alimentos y un patio de comidas rápidas. «Brindamos todos los bienes y servicios que el ciudadano necesita», dice el centro comercial en su página de Facebook. «Nos esforzamos por lograr la satisfacción y el aprecio del cliente al proporcionar precios competitivos».



Irónicamente, el centro comercial también se jacta de que entre los productos que ofrece se encuentra la marca israelí de café instantáneo, «Namess» de Elite. Aparentemente, Hamas y los palestinos en la Franja de Gaza no han oído hablar (o no parecen importarles) la campaña anti-Israel para boicotear los productos israelíes y las compañías manufactureras, incluida la gran compañía de alimentos Elite.



En otros vídeos publicados en YouTube, Instagram y Facebook, los hijos de la Franja de Gaza están documentados los teléfonos móviles de compras y disfrutar del sabor de varios helados y granizados.



Uno de los negocios populares de helados es la tienda de helados Kazem en el vecindario de al-Rimal en la Franja de Gaza, hogar de varios líderes de Hamas. Los teléfonos inteligentes, incluido el iPhone 11, la versión más reciente de los dispositivos de Apple, están disponibles para la venta en supermercados en toda Gaza, como anunció recientemente Metro Market, uno de los supermercados más grandes de la zona.



Hace unas semanas, se inauguró uno de los centros comerciales más elegantes, en el campo de refugiados de Nusierat en el centro de la Franja de Gaza. El nuevo Al-Danaf Hyper Mall incluye un gran supermercado donde los compradores pueden elegir varios productos importados que a menudo ni siquiera están disponibles en los mercados israelíes.



A principios de este año, los palestinos en la Franja de Gaza celebraron la apertura de la tienda de ropa Deux Fashion , ubicada en la calle Ahmad Abd al-Aziz en la ciudad de Gaza. La gran tienda ofrece varias marcas de ropa, en su mayoría importadas de Turquía y otros países. «El mejor lugar para comprar ropa de hombre, en línea o fuera de línea, con la más alta calidad al mejor precio», dice el anuncio publicado en la página de Facebook de la tienda.



Estas son solo unas pocas imágenes de la Franja de Gaza que ponen nervioso a Hamas. ¿Cómo puede Hamas seguir pidiendo ayuda financiera de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de ayuda humanitaria cuando los palestinos publican fotos de familias en fiestas y niños comiendo helado y comprando teléfonos inteligentes?



¿Cómo pueden Hamas y sus seguidores en todo el mundo seguir quejándose de la pobreza y la miseria cuando se abren nuevos centros comerciales y supermercados llenos de ropa y diversos tipos de artículos de lujo cada pocas semanas en la Franja de Gaza?



¿Por qué los corresponsales extranjeros que cubren el conflicto palestino-israelí ignoran los pastos más verdes en la Franja de Gaza? ¿Por qué los periodistas palestinos radicados en la Franja de Gaza arrojan documentación fotográfica de estos acontecimientos soleados y positivos al basurero? Es porque tales imágenes no se ajustan a su narrativa y agenda antiisraelí.



Los periodistas extranjeros y palestinos son cómplices en el encubrimiento de Hamas: quieren continuar culpando a Israel por todo lo negativo que enfrentan los palestinos. Dada la última advertencia de Hamas, es solo cuestión de tiempo antes de que uno escuche sobre los palestinos encarcelados o asesinados por «traicionar» la causa palestina publicando fotos de la versión más reciente de «Ritz» de la Franja de Gaza y niños lamiendo alegremente su hielo multicolor. -conos de crema.



Bassam Tawil es un árabe musulmán con sede en Oriente Medio.



Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron