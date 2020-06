11/06/2020

Medio Oriente ahora tiene tres sistemas de alianza autoritaria











Noticias de Israel- por Pavel Golovkin



Turquía está aumentando su papel en Libia, mientras que el régimen sirio de Bashar Assad, apoyado por Irán, lucha por hacer frente a una importante crisis económica en su país. Mientras tanto, Arabia Saudita sigue enfrentándose a los rebeldes hutíes apoyados por Irán en Yemen.



El Oriente Medio está dividido hoy en día por diferentes líneas que en el pasado, pero se reduce principalmente a tres sistemas de alianzas. Estos sistemas tienen sus raíces en Teherán, Ankara y Riad, y todos ellos buscan diferentes programas autoritarios.



Para entender el actual sistema de alianzas, necesitamos retroceder un poco para entender lo que una vez fue. El Medio Oriente siempre ha estado dividido. Donde una vez partes de él fueron ocupadas por el decadente Imperio Otomano y el enfermizo régimen persa, la región fue luego dividida en parte por las potencias coloniales en el siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial.



Una vez que la independencia llegó a la mayoría de los países entre los decenios de 1940 y 1960, la región se dividió entonces principalmente a lo largo de las líneas de la Guerra Fría. Había regímenes revolucionarios y nacionalistas, encarnados por hombres como el egipcio Gamal Abdel Nasser, y había monarquías, como las que se encontraban en Irak y existen actualmente en Jordania y el Golfo. La región se definió en parte por una serie de guerras contra Israel. Irán y Turquía desempeñaron un papel más periférico en el Oriente Medio en el siglo XX. Turquía, aliada de la OTAN, trabajó estrechamente con los EE.UU. y se tambaleó entre el nacionalismo secular turco y los golpes militares. Irán, una vez más una monarquía secular, se convirtió en una República Islámica después de 1979. En cierto modo, la era de los años 80 puso en marcha los grandes trastornos que llevaron a lo que tenemos hoy. Fue en esa época de la sangrienta guerra entre Irán e Irak y el surgimiento de grupos islamistas, como la Hermandad Musulmana, lo que llevó a las crisis de Siria y Egipto.



La Guerra del Golfo y la subsiguiente era de hegemonía de Estados Unidos en los años 90 fue una ruptura momentánea. Hubo agitaciones de la democracia y hubo la Guerra Civil de Argelia.



Dictaduras enfermas y osificadas gobernaron Egipto, Siria, un Yemen reconstituido y Libia. Los yihadistas que habían acudido en masa a luchar en Afganistán volvieron a casa y no sabían qué hacer a continuación.



Se olvida entonces en gran medida que esta era de osificación en la década de 1990 llevó a los trastornos después del 11 de septiembre. Los EE.UU. derrocaron a Saddam Hussein, y Yasser Arafat murió. Un conflicto civil palestino entre el aparentemente secular y nacionalista Fatah y el Hamas inspirado por la Hermandad Musulmana fue un anticipo de lo que vendría.



Lo que sucedió después de las rebeliones de la Primavera Árabe de 2011 fue que hubo momentáneamente esperanza de una nueva era. Túnez hizo la transición a la democracia. También lo hizo Egipto brevemente en 2012, pero la Hermandad llegó al poder. El hombre fuerte de Libia fue asesinado. Irak también tenía una democracia imperfecta, al igual que el Líbano. Pero Libia, Yemen y Siria se hundieron en un conflicto civil.



Es durante este punto de inflexión que los autoritarios intervinieron. Turquía, dirigida por el partido AKP, inspirado por la Hermandad, abandonó su política de “cero problemas con nuestros vecinos” y se puso en marcha un papel más activo en la región. Irán, que ya estaba involucrado con Hezbolá en el Líbano, incrementó su papel en la política iraquí y eventualmente en el Líbano y Siria también.



Los estados del Golfo, liderados por Arabia Saudita, buscaron apoyar la eliminación de la Hermandad en Egipto y otros países. Eventualmente esto llevó a una ruptura en el Golfo entre Qatar, que está más cerca de Turquía e Irán, y los saudíes. El combustible fue añadido por el Acuerdo con Irán de la administración Obama, y también por la postura intervencionista y pro-democrática de la anterior administración Bush, a la que muchos culparon de sembrar el caos. Entre las dos administraciones estadounidenses la región se llevó una lección de que el caos no debía ser aceptado y que en este vacío tendría que entrar Turquía, Irán o las monarquías del Golfo.



En cierta medida el nuevo autoritarismo fue una reacción al ascenso y caída de ISIS. Pero ahora se ha convertido en una guerra de proxys más activa en toda la región. En Libia, Turquía ha aportado dinero, aviones no tripulados y armas para luchar contra la oposición libia de Khalifa Haftar, que está respaldada por Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.



En Siria, se produce un conflicto de tres bandos. Turquía se opone a las Fuerzas Democráticas Sirias apoyadas por los Estados Unidos, que alega son izquierdistas kurdos. El régimen sirio está respaldado por Irán, que quiere un puente terrestre a través de Irak hasta el Líbano. En Yemen, los iraníes envían armas a los rebeldes hutíes, que luchan contra los saudíes.



La región rara vez ha tenido este tipo de conflictos claros en el pasado. Siempre ha tenido algunos trastornos, ya sea durante la era del terrorismo palestino en los años 70 o el conflicto entre Irán e Irak. Pero hoy en día es un conflicto de tres lados. La reducción del papel de EE.UU. y el aumento de Rusia y China ayudan a alimentarlo.



Por ejemplo, Turquía envía aviones no tripulados a Libia, y China vende aviones no tripulados a Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y algunos aviones no tripulados chinos terminan en Libia. Sigue las armas y el dinero y verás quién controla qué. Turquía tiene un ejército de antiguos rebeldes sirios que utiliza en el norte de Siria y en Libia, por ejemplo. Irán asesora a las milicias chiítas en Irak.



Ninguno de estos sistemas ofrece nada por el autoritarismo. Turquía es el mayor carcelero de periodistas. El gobierno egipcio también encarcela a los disidentes, al igual que Irán. La única pregunta es qué grupo saldrá ganando. ¿Será un imperio “neo-otomano” o una hegemonía iraní, o los “reaccionarios” del Golfo, como los llama la Hermandad, se echarán atrás contra Irán y Turquía? Nada es nunca lo que parece. Turquía e Irán trabajan con Venezuela. Pero aparentemente también lo hace Haftar. Y todo el mundo trabaja con Rusia.



No siempre hay alianzas cortas y secas, pero hay tres agendas principales. O bien la región se ve más influenciada por la Hermandad o la Revolución Islámica en Irán, o por los generales y monarcas que salen del Golfo. Para los liberales y demócratas de la región, no hay amigos ni aliados.