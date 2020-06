12/06/2020

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), para CCIU

En el natalicio de Ana Frank... "A pesar de todo, todavía creo que las personas son buenas en el fondo..."













Ana Frank.



Hoy estaría cumpliendo 91 años.



Nacida el 12 de junio de 1929 en Alemania, pocos años después su familia se traslada a Holanda. Hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. La Shoah.



El horror comienza en Holanda con la invasión nazi en mayo de 1940.



Ana Frank tendrá que dejar de ir a la escuela y será obligada a llevar la estrella amarilla.



Junio de 1942. La familia Frank se ve obligada a ocultarse en un anexo vacío.



Ana recibe el Diario como regalo en su decimotercer cumpleaños.



A su Diario lo llamó "Kitty."



Al principio Ana escribe: "espero que seré capaz de confiar en ti completamente, como nunca antes he podido hacerlo con nadie más y espero que serás para mí un gran apoyo y consuelo".



El 9 de octubre de 1942 escribe: "Muchos de nuestros amigos judíos están siendo acarreados por docenas...estas personas son tratadas por la Gestapo sin una pizca de decencia, siendo cargadas en camiones de ganado y enviadas a Westerbork...es imposible escapar...si esto es tan malo como lo es en Holanda ¿que no será en las regiones lejanas a las que los envían? suponemos que a la mayor parte de ellos los asesinan. La radio inglesa habla de que los asfixian con gas".



El 11 de mayo de 1944 Ana escribió: "quiero publicar un libro titulado "El anexo", después de la guerra.



Si tendré éxito o no, no puedo decirlo, pero mi diario será de gran ayuda"



¡Vaya si lo fue! Para el pueblo judío y para toda la humanidad...



Ana refleja en su Diario los conflictos de una niña en su adolescencia.



Sueños. Temores. Dudas. Amores. Esperanzas.



A veces con ingenuidad, muchas veces con madurez. Ana nos impresiona con su sensibilidad.



Agosto de 1944. Ana y su familia son capturados, llevados al campo de deportación de Westerbork.



De Westerbork fueron llevados a Auschwitz. A principios de 1945, Ana y su hermana mayor Margot fueron enviadas en marchas de la muerte a Bergen Belsen, en donde murieron en marzo, pocas semanas antes de la liberación el campo.



Pero el Diario se salvó. Una mujer holandesa que había ayudado a los Frank, encontró el Diario.



Y lo guardó. De la familia Frank, quien sobrevivió fue el padre, Otto. Después de la guerra le fue devuelto el Diario de Ana. Diario que pasó a la posteridad.



Poco tiempo después de cumplir los 15 años, Ana escribió en su diario "es realmente un prodigio el que yo no haya renunciado a todos mis ideales, pues parecen tan absurdos e imposibles de realizar. Sin embargo los conservo, porque a pesar de todo, aun creo que las personas son buenas en el fondo. Sencillamente no puedo edificar mis esperanzas sobre un fundamento compuesto por confusión, sufrimiento y muerte." Ana Frank.



Niña judía emblemática.



Una luz en aquellos años de oscuridad...



Su Diario la sobrevivirá eternamente...