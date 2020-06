12/06/2020

Los 10 misterios más grandes de Israel











Israel21c- por Abigail Klein Leichman



¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza? ¿Qué es ese montón de rocas reunidas en el Mar de Galilea? ¿Quién construyó el Stonehenge local?



Israel es una tierra cuya historia se remonta a miles de años. Como tal, está llena de misterios que en algunos casos permanecen sin resolver a lo largo de la historia.



Cada año, se descubren nuevos enigmas en cientos de excavaciones arqueológicas que tienen lugar en el país.



Estos son nuestros 10 misterios favoritos de Tierra Santa:



1. El Arca de la Alianza



En dónde se encuentra el Arca de la Alianza de madera dorada es la pregunta que ha fascinado a aventureros, historiadores y cineastas de Hollywood durante siglos.



El cofre cubierto con querubines dorados guardaba en su interior las tablas de la ley con los Diez Mandamientos y ocupaba el Sanctasanctórum -el sitio más sagrado de todos- en el tabernáculo del desierto y en el Primer Templo de Jerusalén.



Los babilonios destruyeron el santuario en el año 586 A.C. pero en la lista de tesoros que robaron no se incluye el arca. Lo más probable es el arca que haya sido escondida o enviada a otro sitio para su custodia. Para cuando se construyó el Segundo Templo, ya nadie sabía dónde se encontraba.



Al contrario de la película de Indiana Jones: los Cazadores del Arca Perdida, la pieza nuca se encontró. Algunos cazadores de tesoros creen que está guardada en una cueva de Qumran cerca del Mar Muerto o que está en Etiopía.



Hay otras personas que suponen que el Arca de la Alianza se halla detrás de un antiguo muro de piedra de una cisterna debajo del Monte del Templo de Jerusalén. El conflicto palestino-israelí ha impedido que los arqueólogos investiguen ese espacio.



Hoy es posible ver ese misterioso muro en una visita guiada de los Túneles del Muro de los Lamentos.



2. Cúmulo de piedras en el Mar de Galilea



Muy cerca del río Jordán en donde fue bautizado Jesús hay un montículo cónico de piedras que se alza en el Mar de Galilea. De acuerdo con los historiadores, data del siglo III A. C.



En la actualidad, el sitio es una parada de descanso para las aves durante el verano, pero algunos cristianos piensan que esa podría haber sido una plataforma para el milagro de Jesús de caminar sobre el agua.



El profesor Shmuel Marco de la Universidad de Tel Aviv cree que las piedras fueron un monumento construido para proteger restos humanos y que probablemente haya sido levantado en tierra y empujado al lago por un terremoto.



3. Galgal Refaim



Los antiguos druidas británicos, responsables de haber levantado Stonehenge, no podrían haber construido Galgal Refaim («Rueda de Fantasmas/Gigantes») o Rujm al-Hiri en árabe («montón de piedras de los gatos salvajes») que se encuentre entre las carreteras 808 y 98 en los Altos del Golán.



Sin embargo, al igual que el Stonehenge, Galgal Refaim (también llamada Gilgal Refaim) se destaca por su estructura de piedra de unos 6.000 años de antigüedad. Se estima que se trata de unas 42.000 toneladas de piedra basáltica colocadas en cuatro enormes círculos concéntricos que pueden haber alcanzado hasta unos nueve metros.



La teoría que predomina es que este misterio se trataba de algún tipo de complejo funerario o centro de culto. O ambos.



4. Las tumbas de los Macabeos



Fuentes de la Antigüedad afirman que las tumbas de los héroes asmoneos, protagonistas de la historia de Janucá en el siglo II A. C., estaban señaladas con una magnífica estructura piramidal visible desde kilómetros de distancia.



Este no es el sitio turístico moderno donde se dice que se encuentran los sepulcros del sacerdote Matatías, su esposa y sus cinco hijos, conocidos como los Macabeos ya que este lugar que data de unos 500 años después de los hechos.



Aventureros, científicos y profesores académicos han buscado las tumbas desde 1866 pero no han tenido éxito para hallar el verdadero monumento en la zona de Modi’in, donde vivían los Macabeos.



En 2015, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) reevaluaron una estructura con columnas hallada hace 150 años en Horbat Ha-Gardi, cerca de la antigua ubicación de Modi’in. El espacio fue identificado como un cementerio cristiano erigido 200 años después de los Macabeos.



Sin embargo, hay una nueva teoría que indica que los primeros cristianos eligieron intencionalmente el cementerio macabeo para levantar allí su propio camposanto.



«Si lo que descubrimos no son las tumbas de los Macabeos, entonces hay una alta probabilidad de que este sea el sitio que el cristianismo primitivo identificó como el sepulcro real de los Macabeos”, afirmaron Dan Shachar y Amit Re’em, arqueólogos de la IAA.



5. Atlit Yam



¿Fue Atlit Yam la versión local de la Atlántida y que se hundió por el diluvio de Noé? ¿Quizás este poblado terminó sumergido por un tsunami prehistórico o un deshielo glacial?



Aún no es claro cómo se sumergió el pueblo Atlit Yam del Neolítico Tardío, a unos 400 metros de la costa entre Atlit y Haifa.



La ciudadela fue descubierta en 1984 en un estudio arqueológico subacuático y fue declarada el asentamiento prehistórico más grande y mejor conservado de la costa mediterránea. Atlit Yam, de unos 8.500 años de antigüedad, posee estructuras rectangulares y redondas, 65 esqueletos humanos, semillas de trigo, cebada, lentejas y lino, y miles de huesos de peces y animales.



6. Mosaico de panes y peces



¿Es posible que antiguos artesanos de Israel hayan descrito el milagro de Jesús de la multiplicación de los panes y los peces en un mosaico desenterrado en 2019 en la iglesia quemada de Hippos al este del Mar de Galilea?



El colorido mosaico tienen patrones geométricos y representaciones de pájaros, peces y frutos junto con 12 canastas, algunas de ellas con panes en su interior.



«Es cierto que puede haber distintas explicaciones sobre las descripciones de panes y peces en el mosaico pero no se puede ignorar la similitud con la representación en el Nuevo Testamento», explicó Michael Eisenberg (Instituto de Arqueología en la Universidad de Haifa), jefe del equipo de excavación multinacional en Hippos que halló el grabado.



Mientras que los cristianos primitivos representaron el milagro en el sitio de la Iglesia de la Multiplicación del siglo V en el noroeste del Mar de Galilea, Eisenberg manifestó que con una lectura cuidadosa de los Evangelios se puede descubrir la posibilidad de que el milagro hubiera tenido lugar al norte de Hippos.



Continuar las excavaciones en el Parque Nacional de Hippos sea, tal vez, la mejor forma de hallas pistas adicionales.



7. Tumba de la familia de Jesús



Hace más de 30 años, un coleccionista de Israel le compró un osario (o caja de huesos de piedra caliza de principios de la era cristiana) a un vendedor de antigüedades árabes. El objeto recibió la atención internacional porque llevaba una inscripción aramea que decía: «Santiago, hijo de José, hermano de Jesús».



La Autoridad de Antigüedades de Israel acusó al coleccionista de falsificar la parte de la inscripción que rezaba «hermano de Jesús». En 2012 -y tras un juicio que duró siete años- el hombre fue absuelto por un tribunal de Jerusalén y logró conservar su tesoro. Pero los académicos continúan debatiendo la autenticidad de la inscripción.



8. El dolmen decorado del norte



En 2017, los arqueólogos de la Universidad de Tel Jai, la IAA y la Universidad Hebrea de Jerusalén hallaron un enorme dolmen de más de 4.000 años de antigüedad.



El extraño descubrimiento tuvo lugar en un gran campo con otros 400 dólmenes de la Edad de Bronce que se encuentran al lado del kibutz Shamir en la Alta Galilea. Esta enorme piedra es única por su inusual tamaño, la estructura que la rodea y las decoraciones artísticas grabadas en su cubierta.



«Este es el primer arte documentado en un dolmen en Oriente Medio», dijo Uri Berger, arqueólogo de la IAA.



Las formas grabadas en la piedra representan una línea recta que va al centro de un arco. Unos 15 de estos grabados fueron encontrados en la parte superior del dolmen. No se ha encontrado dibujos rupestres similares en la región y se desconoce su significado.



Los arqueólogos tampoco saben las circunstancias que rodearon la construcción de los dólmenes, la tecnología utilizada o la cultura de las personas que los erigieron.



9. La cueva de Sedecías



La cantera hallada debajo del barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén estuvo enterrada durante más de 300 años hasta que en 1854 el perro de un misionero de EEUU cavó en la tierra del área y desapareció por una abertura.



La leyenda dice que esta fue la cueva a través de la cual el rey bíblico Sedecías intentó huir sin éxito de Jerusalén cuando los babilonios asediaron y conquistaron la ciudad en 586 A. C.



La otra forma en que se conoce a la Cueva de Sedecías es la Cantera de Salomón. Cada año, los masones de Israel celebran allí una ceremonia secreta anual ya que consideran al rey Salomón como el masón original.



Pero es más probable que las piedras cortadas del sitio se hayan utilizado para construir el Segundo Templo de Herodes del siglo IV A. C. en lugar de haber sido partes del Primer Templo de Salomón del siglo IX antes de Cristo.



Además del atractivo de la cueva en sí, en 1968 un hombre de Jerusalén Oriental afirmó que su abuelo había enterrado allí tres cajas de oro y ofreció una cuarta parte del botín al gobierno de Israel si éste financiaba una excavación. Aún hoy, no se ha encontrado nada.



10. Masada: ¿realidad, ficción o ambas?



El historiador romano Flavio Josefo registró una historia épica sobre un grupo de unos 1.000 judíos que se mudaron a una antigua fortaleza herodiana (Metzadá, en hebreo) en la cima de una montaña cerca del Mar Muerto. Y que allí resistieron con valentía a la conquista de la Legión Romana de los años 73 y 74 D.C.



Cuenta la historia que los judíos de Masada eligieron el suicidio antes que el cautiverio.



El Parque Nacional de Masada, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los sitios turísticos más populares de Israel y simboliza el coraje ante la persecución del pueblo judío.



Aún es posible ver restos del campamento romano en la parte inferior de la montaña. Sin embargo, la evidencia arqueológica del episodio es poca: hay fragmentos de cerámica con los nombres de 12 hombres judíos y 28 restos óseos.



¿Qué ocurrió en realidad? ¿Sólo algunos de los rebeldes se quitaron la vida? ¿El resto de los cuerpos fue robado? ¿Es posible que toda la historia haya sido inventada por Josefo para glorificar al Imperio Romano?



Es posible que el misterio nunca se devele pero la leyenda de Masada hace que sea aún más interesante visitar el lugar.