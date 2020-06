Los judíos más destacados en la NBA

16/06/2020

Conoce a los 8 mejores jugadores judíos de básquetbol de todos los tiempos



Desde sus inicios el deporte del cesto ha contado con la notable participación de atletas de origen judío. Te traemos una breve reseña de 8 figuras que dejaron huella en la historia de la NBA.



Ossie Schectman, el primer anotador de la historia de la liga profesional norteamericana.



Fue el 1 de noviembre de 1946, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, los Knickerbockers de Nueva York y los Huskies de Toronto se dieron cuenta en Maple Leaf Gardens, que Ossie Schectman, un nativo de Queens nacido de inmigrantes judíos de Rusia, obtuvo la primera canasta oficial de la BAA, como se conocía a la NBA en ese momento.



Además de jugadores estrellas, también han participado destacadamente entrenadores y ejecutivos judíos como Red Auerbach, Red Holzman y Larry Brown (que estaba en el equipo olímpico estadounidense de 1964 y lideró a la ABA en asistencias tres veces) fueron juzgados únicamente por su juego en la cancha y, por lo tanto, se perdieron el corte. Para el registro, Neal Walk habría sido el número 9 en la lista, por lo que puede culpar a Hanukkah por tener solo ocho noches.



8. Jordan Farmar



Farmar nació de madre judía, Melinda, y de un padre no judío, Damon, que jugaba béisbol de ligas menores. Sus padres se divorciaron cuando tenía 2 años, y Melinda se volvió a casar con un hombre israelí llamado Yehuda Kolani. Farmar fue a la escuela hebrea y tuvo un Bar Mitzvah en el Templo Judea en Tarzana. Farmar se convirtió en un McDonald’s All-American (2004) y fue a UCLA, donde, en dos años, obtuvo el primer premio Pac-10 del año (2004-05) y el primer equipo All-Pac-10 (2005-06) . Farmar fue reclutado por los Lakers y ganó dos títulos durante la primera de sus dos temporadas con el club. También jugó para los Clippers, Nets, Grizzlies y Kings. Farmar, quien también jugó una media temporada con Darüşşafaka en Turquía, y una media temporada con Maccabi Tel Aviv, fue cortado por los Kings esta temporada después de jugar dos juegos. En 504 juegos de la NBA, Farmar ha promediado 7.7 puntos y 2.9 asistencias.



7. Omri Casspi



El primer israelí seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA – No. 23 en general en 2009 – Casspi se ha mantenido firme en ocho temporadas de la NBA. Hasta el 22 de diciembre, Casspi había comenzado 138 de 479 juegos de carrera con promedios de 8.4 puntos y 3.9 rebotes. Casspi, una estrella adolescente en Maccabi Tel Aviv, demostró que el talento de la NBA puede prepararse en Tierra Santa. Casspi puede construir un legado aún mayor para sí mismo si puede llevar a Israel a sus segundas olimpiadas, con la nación solo clasificando en 1952. Israel terminó décimo en EuroBasket 2015, con los nueve primeros avanzando al Torneo de Clasificación Final. Israel es una de las cuatro naciones anfitrionas de EuroBasket 2017, pero Casspi estará atento a 2019, quizás su mejor oportunidad para llevar a Israel a los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.



6. Max Zaslofsky



La NBA fue fundada en 1946 como BAA con Slats Zaslofsky como la estrella judía original como miembro de los Chicago Stags. En esa temporada inaugural, Zaslofsky tenía 20 años y ya había pasado dos años peleando en la Marina de los EE.UU. Durante la Segunda Guerra Mundial y dos años jugando baloncesto para St. John’s. Zaslofsky formó los primeros cuatro primeros equipos de la NBA en la liga, liderando el BAA en anotaciones en 1947-48. También formó un equipo All-Star en 1952 después de que el All-Star Game se estableciera en 1951. Zaslofsky promedió 14.8 puntos en sus diez temporadas.



5. Ernie Grunfeld



Grunfeld tuvo un comienzo tardío en el baloncesto. Nacido en Rumania en 1955, Grunfeld emigró con sus padres en 1964, estableciéndose en Forest Hills en Queens. El siguiente hogar de Grunfeld fue Knoxville, Tennessee, donde sirvió como la mitad del “Show de Ernie y Bernie” con Bernard King. Grunfeld promedió 22.3 puntos y 6.6 rebotes en sus cuatro temporadas para los Voluntarios, reclamando el Jugador del Año de la SEC y los honores All-American del segundo equipo como senior en 1976-77. Grunfeld fue a los Bucks con la selección No. 11 en el Draft de la NBA de 1977 (King fue a los Nets en el No. 7), pero nunca se convirtió en una superestrella de la NBA. Promedió 7.4 puntos y 2.6 rebotes en 693 juegos. Grunfeld jugó sus últimas cuatro temporadas con King en los Knicks. La última temporada de Grunfeld también fue cuando Patrick Ewing ganó el Novato del Año con los Knicks. Más tarde, Grunfeld asumió un papel en la oficina central de los Knicks y, como gerente general, formó equipos que llegaron a las Finales de la NBA en 1994 y 1999 (aunque fue destituido de su cargo con solo ocho juegos restantes en la temporada 1998-99). Grunfeld se desempeñó como gerente general de los Bucks de 1999 a 2003 antes de convertirse en el Presidente de Operaciones de Baloncesto de los Wizards, un trabajo que aún ocupa.



4. Rudy LaRusso



LaRusso nació de una madre judía y un padre italiano en Brooklyn. Protagonista de la escuadra de Dartmouth, formó dos equipos All-Ivy League y ganó títulos de la conferencia en 1958 y 1959 (Big Green no ganó la conferencia ni llegó al Torneo de la NCAA desde que se graduó LaRusso). Los antecedentes de LaRusso Ivy League a veces pueden engañar a sus oponentes. “Roughhouse Rudy” fue uno de los jugadores más contundentes de la década de 1960. En nueve temporadas de la NBA, promedió 16.9 puntos, 10.2 rebotes y muchos tiros bloqueados antes de que se convirtiera en una estadística oficial. La NBA comenzó a reconocer a un equipo defensivo a partir de la última temporada de LaRusso, 1968-69, y formó el segundo equipo. LaRusso también podría anotar. En 1962, con los Lakers, LaRusso iluminó a los Hawks por 50 puntos. Jugó en cinco All-Star Games y terminó séptimo en anotaciones en 1967-68 como San Francisco Warrior. LaRusso formó parte de cuatro equipos de los Lakers que llegaron a las Finales de la NBA, pero nunca reclamó un anillo. De hecho, durante la carrera de Russo, los Celtics ganaron todos los títulos de la NBA, excepto uno: 196 7, cuando los 76ers de Wilt Chamberlain rompieron la tendencia.



3. Art Heyman



Heyman nació en la ciudad de Nueva York y creció en el condado de Nassau. Actuó en Oceanside High School, donde los exploradores universitarios de todo el país vinieron a visitar. Heyman firmó una carta de intención para jugar baloncesto universitario en Carolina del Norte, pero antes de mudarse a Tobacco Road, cambió su compromiso con el rival Duke. Heyman tuvo una sólida carrera profesional de siete años. Promedió 13.0 puntos y 4.7 rebotes en la NBA y ABA, convirtiéndose en el primer equipo All-Rookie de la NBA como Knick y ganando un título ABA con los Pittsburgh Pipers. Pero el legado de Heyman es el de una superestrella universitaria. Aunque los detalles son incompletos, las historias sugieren que Heyman fue el villano original de Duke. En un juego de primer año contra UNC (los estudiantes de primer año no tenían permitido jugar para equipos universitarios en ese momento), Heyman fue atacado por Dieter Krause de Tar Heels y necesitaba cinco puntos. Esto fue solo un precursor de un combate cuerpo a cuerpo universitario la siguiente temporada que vio a Heyman pelear contra dos jugadores de UNC: Larry Brown y Donnie Walsh, quienes se convertirían en miembros influyentes de la comunidad de baloncesto durante las próximas cinco décadas. Brown, también judío de Long Island, se suponía que debía estar con Heyman en Chapel Hill un año antes. Los tres jugadores fueron suspendidos por el resto de la temporada de ACC. Heyman era un All-American del tercer equipo como estudiante de segundo año y un All-American del segundo equipo como junior. Finalmente alcanzó los honores All-American del primer equipo como senior en 1962-63 y ganó los honores de Jugador Nacional del Año. Los Blue Devils perdieron ante Loyola (Illinois), los eventuales campeones, en las semifinales, pero noquearon a Oregon State en el juego del tercer lugar. Heyman ganó el jugador más destacado de la Final Four a pesar de que su equipo ni siquiera alcanzó el título.



2. Amar’e Stoudemire



Cuando se le preguntó en 2010 si podía confirmar sus raíces judías, Stoudemire dijo: “Pienso en la historia, creo que todos lo estamos”. Este tipo pasó la escuela rabínica en cinco minutos. Pero con toda seriedad, Stoudemire abrazó el judaísmo, se reunió con el ex presidente israelí Shimon Peres, se involucró con la comunidad judía durante su tiempo en Nueva York y se hizo un tatuaje de estrella judía. Después de retirarse de la NBA esta temporada baja, firmó con Hapoel Jerusalem durante dos años. Los logros de Stoudemire en la NBA incluyen seis apariciones en el Juego de las Estrellas, un guiño del Primer Equipo de la NBA, cuatro inclusiones del Segundo Equipo de la NBA y un Premio al Novato del Año de la NBA. En 14 temporadas, promedió 18.9 puntos, 7.8 rebotes y 1.2 bloqueos con los Suns, Knicks, Mavericks y Heat. ¿Es él un judío? Eso está a debate. Practica el judaísmo y se identifica con la religión. Abre tu puerta para Amar’e en Pascua. Él hace la lista.



1 Dolphs Schayes



Schayes vivió la vida del libro de texto Sueño judío-americano. Hijo de inmigrantes rumanos, Schayes nació en el Bronx en 1928 y creció cerca de Jerome Avenue. Llevó a NYU a un segundo puesto en la NCAA como estudiante de primer año de 16 años, graduándose en 1948 a los 20 años con un título en ingeniería aeronáutica. Los Knicks locales reclutaron a Schayes en el cuarto lugar general del BAA Draft de 1948, pero optó por ir a la NBL, donde había sido seleccionado por los Blackhawks de las Tri-Cities e inmediatamente se cambió a los Syracuse Nationals. Schayes jugó 16 temporadas para la franquicia, una en la NBL y las siguientes 15 en la NBA (la BAA y la NBL se fusionaron en 1949). Los Nacionales se convirtieron en los Philadelphia 76ers para la última temporada de Schayes. Schayes formó 12 equipos All-Star, seis primeros equipos de la NBA y seis segundos equipos de la NBA. Lideró a la NBA en rebotes una temporada y formó parte de los equipos de 25 y 50 aniversario de la NBA. Su número 4 es retirado por los 76ers. Schayes es quizás mejor recordado por llevar a los Nacionales a un título de la NBA de 1955 sobre los Fort Wayne Pistons en siete juegos. Schayes promedió 19.0 puntos y 11.9 rebotes en la serie, lo que ocurrió antes de la presentación del Premio MVP de las Finales de la NBA. Schayes terminó su carrera promediando 18.5 puntos y 12.1 rebotes en sus 15 temporadas en la NBA. El hijo de Schayes, Danny, fue el primer equipo All-Big East en Syracuse y jugó 16 temporadas en la NBA, promediando 7.7 puntos y 5.0 rebotes. Posiblemente podría haberse metido en esta lista si hubiera llegado a diez.



Fuente: The Post Game.