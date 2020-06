17/06/2020

“Diario de Ana Frank” hoy con El País







Prólogo del Prof. Oscar Destouet



91 años de una vida que no pudieron exterminar. Al millón y medio de niños judíos a los que no les permitieron crecer y aportar al mundo su sangre nueva.



Fueron 779 días y noches encerrada en una pequeña habitación, fueron 779 días sin poder jugar en la calle y sin poder sentir el cariño de amigos, fueron 779 días sin participar en un aula de una escuela, fueron 779 noches de soledad y miedo. 779 días y noches de esperanza y amor.



Ana Frank cumpliría 91 años el 12 de junio. La imagino una anciana riendo, llena de vida contando a sus nietos y a los amigos de sus nietos su historia de vida. La imagino con humildad contando sus años de periodista y escritora, narrando sus incontables libros de amor. Lo que imaginamos no puede ser. Ana murió en un campo de concentración durante la ocupación nazi en Europa. Murió de hambre y sed con una cruel enfermedad, murió entre cuatro paredes rodeada de muchas bayonetas que la apuntaban por ser judía.



En los 779 días y noches de encierro, escondida junto a su familia, reinventó su vida, maduró aceleradamente hasta la adultez pero sin perder la ternura y el porte de una niña, y cumplió, sin darse cuenta, con su sueño. Se transformó en escritora. Nos legó su Diario íntimo, donde plasmó cada sentimiento y esperanza acumulados en su corazón.



“El viernes 12 de junio, a las seis de la mañana ya me había despertado, lo que se entiende, ya que era mi cumpleaños. Pero a las seis todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las siete menos cuarto. Entonces ya no pude más: me levanté y me fui al comedor, donde Moortje, el gato me recibió cariñosamente”. Con estas palabras Ana nos relata, el domingo 14 de junio de 1942, el comienzo de su cumpleaños del pasado viernes. A lo largo de sus páginas irá desnudando cada día y cada noche, los 779 días y noches.



Reyes Mate afirmó: “El gran descubrimiento del siglo XX es que la memoria es un deber”, no sólo para producir conocimiento, sino porque “la historia se construye sobre muchos olvidos que en el fondo son sufrimientos inferidos a los más débiles, y si queremos construir un futuro que no siga esa lógica letal de progresar sobre las espaldas de los más débiles, tenemos que recordar”.



Por resolución de Presidencia de la República del 13 de diciembre de 2019 se creó la Comisión Honoraria para la “Conmemoración de los 75 años de la liberación de los campos de exterminio nazis y la memoria de las víctimas del Holocausto”. Su objetivo, generar propuestas para un mejor conocimiento tanto de la Shoá (Holocausto) así como de todas las formas de destrucción y discriminación que a lo largo de la historia y hasta hoy han sufrido y sufren millones de seres humanos.



Comenzamos nuestra tarea con una nueva re edición del Diario de Ana Frank, relato emblemático de una niña a la humanidad.



Es una obra mayor de la literatura, pero fundamentalmente es una memoria para aprender.



Prof. Oscar Destouet



Comisión Conmemorativa 75 años de la liberación de los campos de exterminio nazi y la memoria de las víctimas del Holocausto.



Pablo Atchugarry, Dra. Mariana Blengio, Mónica Bottero, Ing. Miguel Brechner, Prof. Gerardo Caetano, Gonzalo Cammarota, Dr. Ney Castillo, Dr. Pablo Da Silveira, Prof. Oscar Destouet, Prof. Belela Herrera, Cr. Enrique Iglesias, Dra. María Julia Muñoz, Mo. Fernando Pereira, Consuelo Pérez, Dra. María Josefina Plá, Prof. Ana Ribeiro, María Noel Riccetto, Prof. Blanca Rodríguez