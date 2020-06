22/06/2020

Poniendo puntos sobre las íes en el nuevo comunicado del Frente Amplio







Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski



Como es ya de público conocimiento, el Frente Amplio publicó un comunicado titulado “Ante el anuncio por Israel de la anexión del territorio de Cisjordania”. Consideramos imperioso comentar varios de sus puntos.



En primer término, quisiera aclarar que yo discrepo absolutamente con el plan de anexar o declarar soberanía israelí en partes de Cisjordania, sea en una pequeña parte o en todo el territorio. Me cuento entre quienes esperan que el plan de Netanyahu no se concrete, que él mismo a último momento se dé cuenta de que sería nocivo.



Y ahora, a la crítica al comunicado del Frente Amplio.



1) Hablan de “la anexión parcial de territorio palestino en Cisjordania”.



El mundo se acostumbró al término “los territorios palestinos”, pero eso no lo determinó el Derecho internacional ni lo determina la historia. Territorios en disputa sería un término más adecuado. Es que en los territorios en cuestión no hubo jamás un Estado palestino. Estuvo el imperio Otomano, luego el Mandato Británico, luego la ocupación jordana y luego la conquista israelí al defenderse del ataque de Jordania en junio de 1967. Los palestinos nunca fueron los soberanos allí. Es más: bajo control israelí, los palestinos por primera vez, a raíz de los acuerdos de Oslo, recibieron autoridad de autogobierno en Cisjordania. Nunca antes la habían tenido.



2) Dicen que el “Acuerdo del siglo” de Estados Unidos excluye al Estado Palestino - en un escenario de agravamiento del conflicto y congelamiento del proceso de diálogo…”



-No es cierto que el “Acuerdo del Siglo” excluye un Estado palestino. No lo sugiere como algo inmediato sino tras un proceso de cuatro años de negociaciones, pero sí dice claramente que deberá crearse un Estado palestino independiente, da varios detalles al respecto, y señala que se erigiría en el 70% del territorio de Cisjordania.



- Claro que hay un “agravamiento del conflicto y congelamiento del proceso de diálogo”. Estamos convencidos de que en el tango, se necesitan dos para bailar. Por lo tanto, no alegamos que toda la culpa del estancamiento es de los palestinos. Hay aquí una dinámica de profunda desconfianza, por la cual el gobierno israelí se opone a un Estado palestino y se estancó el diálogo. Pero no tenemos dudas: la razón principal fue el terrorismo, sin el cual, todo sería hoy muy distinto.



3) Escriben sobre “la posición histórica de Uruguay, de respeto del Derecho Internacional, y el reconocimiento a ambos estados, Palestina e Israel (…) “ y asegura que la iniciativa de EEUU “no sólo no aporta ninguna solución real, erosiona las aspiraciones de construir la paz, y la generación de un clima de intercambio constructivo, pacífico y pacificador..”



- Uruguay votó a favor de la propuesta de Partición del 29 de noviembre de 1947, o sea por un Estado judío y otro árabe. Fuero los árabes los que la echaron por la borda, al atacar a Israel y rechazar esa resolución. Uruguay no tiene ninguna deuda pendiente al respecto.



- Suena muy bien no admitir anexiones por la fuerza. A mí tampoco me gustan, por decirlo delicadamente. El tema es que Israel no habría llegado siquiera a los territorios en cuestión si no hubiese sido atacado. El primer uso de la fuerza fue el del mundo árabe que lo agredió. ¿Qué debía hacer Israel? ¿No defenderse? No, la guerra se empuja a territorio enemigo, para salvar la existencia propia.



- Suena hermoso eso de “generación de un clima de intercambio constructivo, pacífico y pacificador”. Estoy de acuerdo. Y también considero que si Israel concreta el plan de anexión, no aportará a ello. El problema es que cabía esperar un comunicado preocupado del Frente Amplio por lo menos en este tono o más fuerte todavía, cada vez que volaron ómnibus con bombas entre los civiles en Israel, cuando la Autoridad Palestina califica de “héroes” a terroristas que matan civiles o cuando llueven cohetes desde Gaza hacia los poblados civiles en el sur de Israel. El problema no es que el FA apueste a ese clima que sin duda es el ideal. El problema es que le preocupe cuando Israel lo ponga en riesgo con un paso político-polémico, sí, sin duda- y no cuando lo hacen los palestinos alevosamente con el terrorismo.



4) El Frente Amplio resuelve: “(…) Rechazar todas las anexiones realizadas por el Estado de Israel, basados en el no reconociendo del “derecho de conquista”, principio fundacional de la unidad de las naciones. Denunciar que las mismas resultan de decisiones unilaterales, violando los acuerdos suscritos por Israel y Palestina, en Oslo en 1992. Expresar que, con tales acciones, EEUU e Israel desconocen sistemáticamente las resoluciones de la ONU, y los señalamos como responsables de aumentar notablemente la tensión en la zona, exponiendo al pueblo palestino a situaciones de extrema violencia, que van desde el exilio forzado y pérdida de sus bienes, el encarcelamiento indiscriminado -incluso de niños-, y en muchos casos, la muerte. (…) “



-Se me ocurre algo sistemático mucho más preocupante : la alevosa tendenciosidad de las Naciones Unidas, obsesionada con Israel, a la que dedica la enorme mayoría de sus votaciones negativas tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Derechos Humanos, increíblemente más que a los peores regímenes asesinos y dictatoriales del mundo.



- ¿Acaso la referencia a la ONU es muestra de credibilidad o respetabilidad alguna? Ninguna. Son numerosos los ejemplos. Pero daremos sólo uno. Entre los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU están: Afganistán, Arabia Saudita, Pakistán, Somalia, Nigeria, Qatar, Venezuela (Maduro), Mauritania, Sudán y Libia. O sea… ¿no parece una broma de mal gusto?



- Cuando las resoluciones de la ONU hacen caso omiso de las necesidades de seguridad de Israel y le convierten en el victimario en un conflicto que no habría existido jamás de no ser por la oposición árabe a la existencia misma de Israel, Israel las rechaza. Cuando resoluciones de la ONU permiten que Irán suba al podio del Consejo de Derechos Humanos a dictarle moral a Israel, y acusan a Israel de violar los derechos de salud de los palestinos, aunque la verdad es diametralmente opuesta y es escena de todos los días ver palestinos atendidos en los hospitales israelíes, sí, Israel las rechaza.



- “exilio forzado, pérdida de sus bienes, encarcelamiento indiscriminado, incluso de niños, y en algunos casos, hasta muerte”, alega el comunicado, acusando de todo a Israel. Aquí no hay ningún exilio forzado, ni robo de bienes ni encarcelamiento de gente que no tiene nada que ver con el terrorismo. Si fuera así, los palestinos no vivirían pidiendo que se les permita trabajar diariamente en Israel.



Se detiene a sospechosos de planear atentados, no se lleva preso a nadie por pensar de tal o cual manera. Así de sencillo. Hay también menores presos, sí, cuando estuvieron involucrados en actividades violentas. Quisiéramos que no haya ni uno. Y también creemos que otra forma de preocuparse por los menores palestinos sería exigir a la Autoridad Palestina poner fin a la incitación en la que glorifican el terrorismo y dicen que sus hijos nacieron para morir como “mártires” contra Israel.



Para terminar, quiero sumarme al llamado final del comunicado del Frente Amplio: “Exhortar a la comunidad internacional a apoyar el camino de diálogo, basado en los acuerdos avanzados entre las partes, y por la necesaria resolución pacífica del conflicto”.



Sí, por favor, yo también quisiera que la comunidad internacional haga todo eso. Pero estimo que la diferencia con la intención del comunicado es que a mi criterio, y estoy segura que el de mucha gente que quiere el bien de israelíes y palestinos, para que eso se logre no basta con llamar a Netanyahu a no concretar ningún tipo de anexión. Para que eso se concrete, hay que llamar a los palestinos a dejar de preferir la ofensiva diplomática contra Israel por sobre el contacto diario que interrumpió, con lo cual también complicaron el pasaje de enfermos palestinos a los hospitales israelíes donde reciben tratamiento. No basta con exigencias a Netanyahu. Hay que recordar que la incitación a la violencia y la apología del terrorismo no aportan al camino del diálogo ni a la solución pacífica del conflicto. Tampoco lo hace el pagar a los terroristas de por vida, aumentando la suma si mataron, un poco menos si sólo hirieron, y otros horrores inconcebibles. Y tanto más.



Yo tampoco quiero ningún tipo de anexión. Creo que no aportaría nada positivo a Israel. Pero entre eso y la tendenciosidad del comunicado del FA, hay años luz.