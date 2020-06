Declaración antiisraelí de la Mesa Política del Frente Amplio

22/06/2020

Por Lic. Rafael Winter (Rufo)

El 19 de junio, la Mesa Política del Frente Amplio hizo una Declaración "ante el anuncio por Israel de la anexión del territorio de Cisjordania" (dicho sea de paso, detalle no menor: el Plan de Trump contempla también la creación de un Estado Palestino, lo que por lo general no se menciona).Esta probable anexión, que a mí también me genera dudas, incertidumbres, y temores, no justifica en absoluto una declaración antiisraelí.En la "Declaración" frenteamplista hay afirmaciones como estas: "Expresar nuestra solidaridad con el pueblo y el Estado palestino...reivindicar la resolución de la ONU Nro 2334 exigiendo a Israel el respeto de la misma...rechazar todas las anexiones realizadas por el Estado de Israel basados en el no reconocimiento del derecho de conquista...denunciar que las mismas resultan de decisiones unilaterales...expresar que con tales acciones EEUU e Israel desconocen sistemáticamente las resoluciones de la ONU y los señalamos como responsables de aumentar notablemente la tensión en la zona...alertar que las acciones unilaterales de Israel como potencia ocupante al expandir más el territorio ocupado y de EEUU no van por el camino de una paz justa y duradera, sino por una mayor desestabilización en la región y en el mundo, constituyendo ademas una gran violacion del derecho internacional..."Es una declaración antisraelí. ¿Por qué?1) Como tantas veces pasa, buena parte de la izquierda no quiere recordar los orígenes del conflicto. O los deforma. Y no quiere recordar que a fines de 1947, cuando la Asamblea General de la ONU resolvió la "Partición", eso significaba en la práctica la creación del Estado de Israel y del Estado Palestino. Israel nació.Pero el Estado Palestino, que Israel aceptó, no nació: porque los propios árabes y palestinos no lo quisieron. Querían todo o nada. Y muchos de ellos siguen en esa tesitura. Aunque en público digan otra cosa.2) Durante casi 20 años, hasta la Guerra de los 6 Días impuesta a Israel, no había "territorios ocupados". Nada impedía que los palestinos hicieran su estado en dichos territorios, con Jerusalem este como capital. No lo hicieron.3) la así llamada "ocupación", no deseable por supuesto, no es causa, sino consecuencia del Conflicto.4) Luego de la Guerra de los 6 Dias, los países árabes se reúnen en Conferencia Cumbre en Khartoum, Sudan y categóricamente plantean los 3 NO: No reconocimiento, no negociaciones, no paz con Israel.5) Es una Declaración antiisraelí porque sólo le exigen a Israel (¡con qué derecho moral!) pero claro: no le exigen a Irán que deje de violar los DDHH, no exigen que en Siria se dejen de matar los unos a los otros en una horrible guerra civil, con participación incluso de potencias extranjeras. Nunca exigieron de Arabia Saudita que no bombardee Yemen. Nunca criticaron a Turquia por su política ante los kurdos. No critican a Corea del Norte (ingenuo yo) por sus ensayos nucleares. Y por todas las anexiones que hay en el mundo, critican solo a... Israel.6) Es una Declaración antiisraelí porque jamás condenó las afirmaciones de Irán de destruir a Israel y nunca condenó a Irán por negar la Shoah.6) Es una Declaración antiisraelí porque no menciona una sola palabra acerca del terrorismo palestino, junto con Irán, los reales factores de la desestabilización en la región.7) Es una Declaración antiisraelí porque carga todas las baterías sobre Israel y solo sobre Israel (y nada dice, tampoco, de la literatura antisemita y de los libros escolares que incitan al odio contra Israel en Escuelas palestinas comunes y corrientes, lo que incluso fue condenado por la Unión Europea).Y con todo lo anterior no estoy queriendo decir que Israel ha hecho o hace todo bien, porque también hay aspectos en el lado israelí que pueden ser discutibles.8) Y por supuesto: que Israel permite manifestaciones propalestinas (lo contrario, manifestaciones -ya no digo pro-israelíes- pro-paz, jamás seria permitido en los territorios palestinos) de eso la Declaración no dice nada.Porque es unilateral, sesgada, flechada...