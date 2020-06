Apellidos en Damasco

22/06/2020

Ex embajador israelí revela investigación innovadora sobre los judíos de Damasco



Un prominente ex embajador israelí en Jordania publicó a principios de junio una investigación innovadora sobre los apellidos de los judíos que vivían en la ciudad de Damasco, Siria, en el siglo XX.



Escribiendo para Avotaynu (Nuestros antepasados) Online, un medio dedicado a la investigación de los orígenes y las migraciones del pueblo judío, el embajador retirado Jacob Rosen reveló los apellidos de 300 judíos de Damasco.



Rosen, que habla con fluidez varios idiomas, incluido el árabe, escribió que “como muchas otras comunidades judías del Levante, la comunidad judía de Damasco se redujo de una próspera comunidad de 12.000 miembros en 1943 hasta que en 2010 sólo quedaba un puñado. Sus miembros se fueron en gran parte del Mandato de Palestina y más tarde al Estado de Israel, a los Estados Unidos o a América Latina, donde establecieron nuevas y prósperas comunidades fundadas en un rico patrimonio”.



Rosen dijo al Jerusalem Post el sábado que su índice de apellidos judíos de Damasco es la “base para una investigación más profunda”, añadiendo que “trabajé en [el índice] durante unos 8 meses – todos los días durante 3 o 4 horas”.



El trabajo genealógico es agotador, dijo Rosen, señalando que “tus ojos se cansan después de 3 o 4 horas” y “necesitas tener la mente clara” para descifrar las diferentes ortografías.



Rosen hizo sonar la alarma sobre la necesidad de más conocimiento sobre las comunidades judías de Siria y las del Levante.



“En diez años no habrá nadie alrededor para preguntar”, dijo.



Los hijos de los judíos de Damasco que nacieron fuera de la capital siria crecieron hablando hebreo, inglés o español.



Dijo que “Las autoridades sirias mantendrán [el material archivado sobre los judíos de Damasco] fuera del alcance del público”.



Siria, al igual que otros países árabes con antiguas poblaciones judías, teme que se presenten demandas por reclamos de propiedad. Cuando las naciones árabes desalojaron a sus poblaciones judías tras la independencia de Israel, los regímenes árabes confiscaron sus propiedades y fondos.



Rosen dijo que está interesado en examinar los libros de circuncisión de Siria, Egipto e Irak por su trabajo. Los libros ayudan a determinar los apellidos correctos de los judíos en los países de mayoría musulmana.



El ex embajador publicó previamente un índice sobre los apellidos de los judíos egipcios. Ha llevado a cabo investigaciones genealógicas a nivel académico durante 20 años.



Rosen escribió que “Rafi Asher de Tel Aviv (cuyos padres son de Damasco y que está familiarizado con muchos apellidos de judíos de Damasco), se ofreció a examinar mi transcripción de la lista de apellidos de Atzmon e identificar los que son específicamente de Damasco”.



Añadió que “Yossi Yavin (Yabu), cuyo difunto padre era de Damasco, me pidió en cierta etapa que explorara la lista de Atzmon y que ofreciera una ortografía hebrea legal basada en las normas conocidas que rigen la transliteración del árabe al hebreo. Usando estas reglas, logré identificar y reconstruir muchos apellidos judíos sirios contemporáneos. Descubrí que los apellidos judíos de Damasco no sólo eran de origen árabe sino también sefardí, hebreo y asquenazí.



Algunos de los apellidos árabes de los judíos de Damasco descubiertos por Rosen son: Abbadi, Abbas, Abu Raish, Abud, Abulafia, Bagdad, Dahab/Daab, Fadda/Fedda, Habib y Khluf.



El enviado retirado publicará una “segunda edición” de apellidos judíos de Damasco con un 30% más de nombres.



“Durante el 2015, escribí un artículo para Avotaynu titulado ‘¿Cuándo empezaron los judíos de Damasco a usar apellidos? La fuente de mis datos fue una colección de documentos en las cortes religiosas musulmanas de Damasco entre los años 1583-1909”, escribió Rosen. “Mi artículo no trató de indexar los apellidos, sino de averiguar cuándo empezaron a usarse los apellidos en Damasco. Debido a que los documentos de la corte sólo mencionaban los nombres de los judíos que aparecieron ante ellos, sólo reflejan una fracción de los apellidos de Damasco y sólo abarcan hasta 1909”.



Rosen añadió que “Asher y yo verificamos nuestra lista y añadimos varios apellidos nuevos al mantener correspondencia con miembros de dos grupos hebreos de Facebook: ‘Habait Hadamaskai’ (La Casa de Damsacene) y ‘Lemoreshet Yehudei Damesek Suria u Levanon’ (La Herencia de los Judíos de Damasco, Siria y Líbano)”.



El ex embajador se retiró del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fue el consejero principal del Centro de Investigación Política del ministerio y sirvió como embajador en Jordania de 2006 a 2009. También estuvo destinado como diplomático en Atlanta, Nueva Delhi, El Cairo, Nueva York y Londres.