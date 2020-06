23/06/2020

En busca de una cura











Shai Novik: “Habrá más recursos para los científicos”



El israelí Shai Novik ha trabajado en biotecnología por más de una década y el laboratorio que dirige está desarrollando un medicamento que promete ayudar a los casos más graves de coronavirus.



La pandemia por Covid-19 modificó prioridades e intereses en el mundo, por eso cuando hablamos de biotecnología y cuestiones relacionadas con posibles curas o tratamientos para mitigar los daños del virus crece el interés en estas soluciones.



En este marco, Montevideo Investments Conference – cuya edición 2020 será digital- convocó al israelí Shaik Novik para hablar sobre inversión en biotecnología para el próximo 30 de junio. Novik es el director de Enlivex, uno de los laboratorios de biotecnología que está en fase de testeo de un medicamento que busca ayudar al tratamiento de los pacientes más graves afectados por el coronavirus y otras enfermedades.



Sobre el trabajo de su empresa y el futuro de la ciencia conversó con El País.



-¿Cómo comenzó a trabajar en ciencia y biotecnología?



-Luego de vender mi antigua compañía de biotecnología, Prolor Biotech, me pidieron que continuara dirigiendo la empresa durante dos años en los que ejecutamos un trato de alianza estratégica con Pfizer para nuestro producto líder y por el que recibimos un pago de US$ 295 millones. Luego me fui de la compañía junto con algunos miembros del equipo ejecutivo y nos unimos a Enlivex Therapeutics como el equipo de liderazgo y administración. Enlivex fue fundado por el profesor Dror Mevorach del Hospital Hadassah, uno de los más grandes de Israel. Por cierto, hace algunos meses Pfizer anunció que el producto en el que trabajamos en conjunto alcanzó el final de la fase tres y espera ser autorizado por la FDA a finales de este año.



-¿Qué hace Enlivex?



- Enlivex está desarrollando un medicamento para tratar enfermedades difíciles causadas principalmente por una reacción exagerada del sistema inmunitario ante la presencia de un patógeno. La indicación principal es la sepsis, que es la tercera causa de mortalidad en los EEUU., es decir que la sepsis es la causa de uno de cada tres pacientes que mueren en un hospital de ese país. Es una necesidad médica no satisfecha: a pesar de muchos intentos a lo largo de los años, no existe una terapia aprobada para la sepsis. Recientemente hemos completado un ensayo clínico exitoso en sepsis y estamos planeando iniciar una Fase IIb más adelante este año. Además, estamos apuntando a la COVID-19.



-¿Qué es Allocetra? ¿Por qué podría ayudar a combatir el coronavirus?



-Allocetra es un producto único que se dirige a los dos tipos de células primarias del sistema inmune que se cree que controlan la activación y la relajación del sistema inmune. Cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a la presencia de un patógeno (virus, bacteria) y se sale de control, como en la sepsis, comienza a atacar órganos vitales como el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y estos ataques pueden provocar disfunción orgánica, falla orgánica múltiple y mortalidad. Enlivex es la única compañía en todo el mundo que ha desarrollado un fármaco que ha demostrado la capacidad de controlar el comportamiento de estos dos tipos de células y devolver el sistema inmunitario a un estado relajado, evitando la insuficiencia y mortalidad de múltiples órganos. En el caso de la COVID-19, las diversas publicaciones en todo el mundo demuestran que la mayoría de las muertes se deben a sepsis (en esencia, una reacción exagerada del sistema inmune a la presencia del virus del SARS-CoV-2). Por lo tanto, nuestra terapia, que se ha desarrollado para la sepsis, puede ser altamente aplicable para casos moderados a severos de COVID-19. Queda claro que los medicamentos que eran la principal esperanza (como cloroquina o remdesivir) no tienen la funcionalidad deseada en varios ensayos clínicos.



-¿Cuándo estará disponible?



- Hemos anunciado el inicio de un ensayo clínico para COVID-19 y esperamos tener algunos datos clínicos más adelante en el año. En esa etapa, los reguladores tendrían que revisar los datos y tomar una decisión con respecto a la aprobación potencial.



-¿Cuándo cree que la ciencia encontrará una cura o una vacuna para el coronavirus?



-Con respecto a una vacuna, la pregunta principal es si el virus reaparecerá con mutaciones o no. Si no es así, es de esperar que esté disponible en algún momento durante los próximos 12 meses, pero aun así puede ser efectiva solo para algunos y no para otros. Si el virus muta se convertirá en un problema estacional y será mucho más difícil de desarrollar vacunas efectivas. En cuanto a los medicamentos para el tratamiento, puede llevar muchos años desarrollar una terapia antiviral eficaz que cubra todos los segmentos de la población para los cuales el remdesivir no ha demostrado efectividad en ensayos clínicos hasta la fecha. Allocetra puede proporcionar una respuesta a los casos de severidad moderada, pero aparte de estos dos, no vemos mucho por ahí que nos impresione.



-¿Cree que la investigación médica y científica ha cambiado debido a una pandemia?



-Sí, absolutamente. Primero, las prioridades han cambiado. Las empresas cambiaron sus esfuerzos de investigación y presupuestos para trabajar en soluciones para la COVID-19 y los reguladores también han cambiado su enfoque a COVID-19. Además, algunas empresas enfrentan dificultades y demoras en los ensayos clínicos que no son COVID-19, ya que el reclutamiento de pacientes es más difícil.



-¿Hacia dónde se dirige la ciencia después del coronavirus?



-Supongo que habrá muchos más recursos y presupuestos de los gobiernos y del sector privado que se convertirán en investigación de coronavirus y desarrollo de medicamentos o vacunas.



-¿En qué otros desarrollos está trabajando Enlivex?



En una etapa preclínica, Enlivex está trabajando en las pruebas de Allocetra para cánceres sólidos. Un estudio preclínico ha demostrado el potencial de Allocetra para cambiar la respuesta del sistema inmune ante la presencia del tumor sólido, lo que resulta en un aumento significativo en la tasa de supervivencia.