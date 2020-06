24/06/2020

“La historia de los autores”











Noticias de Israel- por Jan Grabowski



Mientras que la mayoría de los historiadores israelíes y estadounidenses de la Shoah han tendido a dedicar más atención a sus víctimas judías, los académicos alemanes se han destacado en el estudio de su “propio” pueblo: las tropas, la policía, el liderazgo nazi, la gente común, los procesos de toma de decisiones. Ese interés particular dio lugar al surgimiento de la Tätergeschichte (“la historia de los autores”), una corriente de escritos históricos que se ha convertido en una marca registrada de los historiadores alemanes que se ocupan del Holocausto. Pero ese enfoque inamovible y exclusivo de cómo el Holocausto fue perpetrado única y exclusivamente por Alemania corre ahora el peligro de conducir a la distorsión, incluso a la falsificación, de la historia del Holocausto.



Para entender esta sorprendente afirmación, hagamos un viaje a Tutzing, un pintoresco pueblo cerca de Múnich. Allí participé en un taller académico que reunió a especialistas alemanes y de otros países en la historia del Holocausto, y “emparejé” a académicos alemanes con sus homólogos no alemanes para discutir las diferencias en nuestros enfoques de la historia.



Rápidamente se hizo evidente que algunos de nuestros colegas alemanes sentían que su especialidad de “historia de los perpetradores” había llegado a su fin lógico. Se habían encontrado las explicaciones: los cientos de estudios de la sociedad alemana, de las unidades policiales y militares, de las estructuras de liderazgo y del partido nazi y su participación en el Holocausto, dejaban poco espacio para una mayor investigación.



Varios estudiosos extranjeros (incluido yo mismo) trataron de argumentar lo contrario. La Tätergeschichte, estaba por terminar: todavía podía florecer.



Pero los académicos alemanes tendrían que ampliar su definición fundacional del perpetrador como alemán, y sólo alemán. Tendrían que echar al menos parte de la culpa de la Shoah a los hombros de masas de actores no alemanes, de casi todas las naciones de la Europa ocupada, que con gusto, a menudo sin empujones ni limitaciones, se unieron a las acciones genocidas de la Alemania nazi.



La sugerencia de expandir el campo de investigación fue recibida en gran parte con silencio por los historiadores alemanes. Creo que su falta de voluntad para participar en este debate estaba relacionada con dos cuestiones.



Por un lado, el estudio de los llamados “espectadores” del Holocausto (una categoría que a menudo incluye a los habilitadores locales de los alemanes) desvió la atención de lo que había sucedido con el “alma” alemana en la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, los historiadores alemanes lo consideraron de menor valor.



Para explicarlo: el Holocausto y su estudio académico ha servido como una lente a través de la cual los alemanes podían mirar a su propia sociedad para entender qué fue tan terriblemente mal. Querían saber cómo lo que era único para ellos – tendencias, características, rasgos políticos y religiosos – había conspirado para hacer posible el genocidio. Y los historiadores alemanes asumieron la misión de establecer si, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, estas características, esta podredumbre, habían sido decisivamente eliminadas de la comunidad nacional alemana y del cuerpo político alemán.



También hubo una versión popular paralela de esta mirada a la psique alemana en tiempos de guerra. Cuando Daniel Jonah Goldhagen, un historiador americano, publicó su libro “Ejecutores voluntarios de Hitler: alemanes ordinarios y el Holocausto” en 1996, los académicos se mostraron poco entusiastas, pero el libro se convirtió en un éxito instantáneo en Alemania, y vendió cientos de miles de copias. Goldhagen exploró el concepto de “antisemitismo eliminatorio”, una peculiar marca de vicioso prejuicio cultural e ideológico presentado como único en la sociedad alemana.



El “antisemitismo eliminatorio” dio a los lectores alemanes pruebas tangibles y manejables de lo que había ido mal. Pero también ofrecía un cierto confort mental. Dado que el antisemitismo había sido erradicado en gran medida en Alemania (y a finales del decenio de 1990 pocos lo debatirían) nunca más podría haber tales horrores; Alemania había encontrado un camino hacia la inmunidad.



Había una segunda razón por la que los académicos alemanes se mostraban tan cautelosos a la hora de investigar a los autores no alemanes: cualquier intento de trasladar incluso la más mínima parte de la culpa del genocidio de los alemanes a otros europeos se considera peligroso, revisionista en el mejor de los casos y, en el peor, un ejercicio de fin de carrera. Un área prohibida, donde ningún historiador alemán debería aventurarse.



En aquel entonces, en Tutzing, no era consciente de las implicaciones más amplias de este fenómeno. Los buenos y bien intencionados alemanes estaban tratando de asumir toda la culpa. ¿Puede eso ser realmente malo, pensé para mí mismo?



Los tiempos, sin embargo, han cambiado. En el curso de la última década, más y más estados de Europa, con o sin inclinación democrática, han desarrollado enérgicamente sus propias narrativas históricas y las han impuesto al público nacional y extranjero. Todos ellos tienen algo en común: se basan en la asunción de su propia inocencia nacional.



La negación rotunda del Holocausto, la maldición del pasado, ya no está en la agenda. En lo que las autoridades de Polonia, Ucrania, Hungría o Lituania (la lista de los delincuentes más activos es más larga) están ahora involucradas es en la distorsión del Holocausto. El Holocausto ocurrió, argumentan, pero nosotros, nuestro pueblo, no tuvimos nada que ver con ello. Los raros individuos que fueron de hecho perpetradores se excluyeron automáticamente de la comunidad nacional polaca, o lituana, o húngara, su Volksgemeinschaft.



Para los Estados, para las instituciones involucradas en este tipo de distorsión histórica y para los políticos nacionalistas que les infunden dinero y propósito, la posición alemana de asumir la culpa exclusiva es muy bienvenida. La tesis de Goldhagen de “una llave abierta a todas las puertas”, que los alemanes eran antisemitas eliminadores únicos, encubre convenientemente las acciones viciosas de tantos otros europeos, ya sean lituanos, ucranianos, húngaros o polacos, que decidieron hacer su propia contribución al exterminio de los judíos europeos.



A medida que se intensifican las batallas por la memoria de la Segunda Guerra Mundial, como las hostilidades en curso entre Rusia y Polonia, la posición alemana se ha convertido en una amenaza para los estudiosos independientes, los historiadores, que se ven cada vez más expuestos a la ira institucional y patrocinada por el Estado.



Mientras los debates sobre el Holocausto y la exclusividad (o no) de la responsabilidad alemana permanecieron en el ámbito del debate académico, tuvieron menos impacto oficial. Pero una vez que surgen como declaraciones semioficiales firmadas por los más altos funcionarios del Estado alemán, la situación adquiere un impulso diferente y requiere una respuesta más firme.



Un ejemplo claro que resume el problema alemán con la historia fue un artículo reciente que marcaba el 75º aniversario de la capitulación de la Alemania nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial, escrito conjuntamente por el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, y el Prof. Andreas Wirsching, director del Institut für Zeitgeschichte de Munich. Se titulaba “No hay política sin historia” y fue publicado en varios idiomas.



La parte más importante del texto considera la responsabilidad exclusiva de Alemania por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la responsabilidad exclusiva de Alemania por el Holocausto. “Alemania es la única responsable de los crímenes contra la humanidad del Holocausto. Aquellos que siembran la duda sobre esto y empujan a otros países al papel de perpetradores hacen injusticia a las víctimas, explotan la historia para sus propios fines y dividen a Europa”.



Como polaco y profesor de historia del Holocausto, tengo que respetuosamente disentir. Entiendo que el Holocausto fue un proyecto alemán, y entiendo que el ministro Maas y el Prof. Wirsching quieren hacer algo decente y honorable asumiendo la responsabilidad por ello, como lo han hecho los académicos alemanes durante tantos años. También entiendo que su objetivo principal era advertir contra el ascenso de la extrema derecha alemana (pero entonces la carta quizás debería haber sido firmada por el ministro del Interior, en vez de por el Ministro de Asuntos Exteriores). Aunque comprendo sus motivos, estoy muy en desacuerdo con la cura propuesta.



En su prisa por que los alemanes asuman toda la culpa del Holocausto, olvidan que la historia de la catástrofe judía es un tema complejo. No hay absolutamente ninguna duda (y lo subrayo con mucha fuerza) de que el proyecto genocida era puramente alemán, pero también hay que subrayar que este proyecto alemán encontró muchos socios y facilitadores dispuestos en toda la Europa ocupada.



La voluntad de apropiarse de toda la culpa del Holocausto es noble, pero en el caso del exterminio de los judíos de Europa, la culpa es más que suficiente.



En la prisa por asumir toda la responsabilidad del Holocausto, nos privan a nosotros, los polacos, los húngaros, los franceses, los miembros de tantas otras naciones, de nuestro propio derecho y deber de poseer y asumir la culpa de nuestras propias historias problemáticas y dramáticas. Sí, los alemanes, vuestros antepasados, crearon el diseño maestro, pusieron en marcha las ruedas y ejecutaron el horrible plan, no hay duda. ¿Pero puede negarnos a nosotros, a otros europeos, nuestro derecho a enfrentarnos a nuestro propio pasado?



Como polaco tengo el derecho, no – permítame reformularlo, tengo la obligación – de hacer un balance y considerar a todos esos judíos polacos que fueron robados, asesinados, denunciados, sacados de sus escondites en los guetos liquidados, o/y conducidos a trenes de la muerte con la ayuda de mis propios compatriotas. Es nuestro deber como ciudadanos tener el derecho de hablar y pensar en la gente que muy a menudo se unió al plan alemán de exterminio de los judíos sin empujar, sin fuerza, a menudo con entusiasmo y celo.



Seguramente los lituanos deberían querer asumir alguna culpa y responsabilidad por el horrible “genocidio comunal” perpetrado por sus compatriotas a los judíos locales. Los letones deben asumir alguna culpa por los comandos asesinos y otros voluntarios de la muerte. Los ucranianos deben reflexionar sobre las multitudes civiles y uniformadas que participaron en el asesinato en masa de los judíos ucranianos.



Los holandeses deben seguir reflexionando sobre los voluntarios pro-nazis que cazaron incansablemente a los judíos de Ámsterdam y otros lugares. Los eslovacos tienen la culpa de los Guardias Hlinka y las decenas de miles de judíos eslovacos enviados a la muerte en las fábricas alemanas de la muerte, y los croatas (esta lista podría ser mucho más extensa) tienen el mismo “derecho” de tener al menos una pequeña parte de la culpa del Holocausto.



Saul Friedlaender, uno de los historiadores más eminentes del Holocausto, señaló en su seminal “Años de Exterminio”:



“Ningún grupo social, ninguna comunidad religiosa, ninguna institución académica o asociación profesional en Alemania y en toda Europa declaró su solidaridad con los judíos (algunas de las iglesias cristianas declararon que los judíos convertidos formaban parte del rebaño, hasta cierto punto); por el contrario, muchos grupos sociales, muchos grupos de poder estuvieron directamente involucrados en la expropiación de los judíos y deseosos, ya sea por codicia, de su desaparición total. Así, las políticas nazis y las políticas antisemitas relacionadas pudieron desarrollarse hasta sus niveles más extremos sin la interferencia de ningún interés compensatorio importante”.



Como historiadores, aún no hemos descubierto ningún genocidio en la historia de la humanidad que pudiera haberse llevado a cabo si las poblaciones locales, los vecinos, no hubieran participado.



En la última parte del artículo de Maas y Wirsching, declaran que quien no esté de acuerdo con la única culpa de Alemania, “hace que la historia sea instrumental y divide a Europa”. Esa es una declaración sombría y equivocada.



En su prisa por hacer lo correcto, un destacado político alemán y un prominente académico alemán han hecho justo lo que advirtieron: han instrumentalizado y distorsionado la historia del Holocausto, y están alentando las fuerzas divisorias del nacionalismo, el tribalismo y la discriminación, dando poder a las personas que, en toda Europa hoy en día, se niegan a asumir la culpa y la responsabilidad del pasado, que se niegan a aprender cualquier lección de la historia. Alemania no debe quitarnos el derecho y el deber de aceptar nuestra propia historia.



Eso, desafortunadamente, es lo peor que los alemanes bien intencionados deben hacer. Si hay algo que los alemanes no pueden hacer – de ninguna manera, e independientemente de su razón de estado actual y futura – es distorsionar y por lo tanto falsificar la historia del Holocausto.