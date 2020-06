24/06/2020

Antisemitismo en Hollywood











Ynet Español (adaptado por Alejo Sanzo)



Winona Ryder contó su experiencia con el antisemitismo en Hollywood



La famosa actriz aseguró que fue ignorada para un papel en una película porque el director del estudio pensó que se veía "demasiado judía" y Mel Gibson una vez le preguntó si era una "evasora del horno".



La famosa actriz estadounidense, Winona Ryder, habló sobre sus experiencias con el antisemitismo en Hollywood como parte de una amplia entrevista publicada en el Sunday Times, con sede en Londres.



"Hubo una película en la que quise trabajar durante mucho tiempo, era una pieza de época, y el director del estudio, que era judío, dijo que yo parecía 'demasiado judía' como para estar en una familia de sangre azul", explicó Ryder al periódico.



El incidente con Gibson, en una fiesta en 1995, lo hizo público por primera vez en una entrevista con la revista GQ en 2010. Ryder sostuvo que cuando surgió una conversación sobre los judíos, el actor-director expresó: '¿No eres un evasora del horno, no? ”. Una referencia a los hornos con los que cremaban los cuerpos de los prisioneros en los campos de exterminio nazis. Y agregó que Gibson luego intentó disculparse por el comentario.



La actriz nació con el nombre de Winona Laura Horowitz en Winona, Minnesota.



Ryder aseguró que si bien ella no es religiosa, sí se identifica con el judaísmo. “Para mí es difícil hablar porque tuve familiares que murieron en los campos de concentración, así que siempre me ha interesado esa época", señaló en referencia a la Shoá.



Respecto del antisemitismo que ha sufrido, la estrella de Hollywood también afirmó: “Hay momentos en que la gente me dice: 'Espera, ¿eres judía? ¡Pero si eres tan bonita!’”



Ryder apareció recientemente en la miniserie de HBO "The Plot Against America" basada en la novela de Philip Roth.



La misma es una historia alternativa de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial contada por una familia judía de clase trabajadora de Nueva Jersey, mientras viven el ascenso político del héroe aviador y populista xenófobo Charles Lindbergh, quien consigue la presidencia y lleva al país al fascismo.