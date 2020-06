30/06/2020

Doble criterio palestino









Gatestone Institute- por Bassam Tawil



Los palestinos ejecutan a civiles desarmados y condenan a Israel por matar terroristas



Los dos incidentes fatales, el asesinato del terrorista por parte de las FDI y el asesinato del civil desarmado y esposado por las fuerzas de seguridad palestinas, son una demostración perfecta de cómo los palestinos tuercen la verdad hasta que sea completamente irreconocible para los medios internacionales mientras escondiendo sus propios crímenes contra su propia gente.



¿Por qué los medios de comunicación extranjeros que informan sobre el asesinato de un terrorista por parte de las tropas israelíes ignoran las verdaderas «ejecuciones extrajudiciales», las que llevan a cabo los palestinos que nuevamente intentan ocultar su crimen desviando la atención (e indignación) contra Israel?



Si los funcionarios palestinos, llamados organizaciones de derechos humanos y reporteros internacionales, están preocupados por los «asesinatos extrajudiciales» … deben hablar con la familia de Al-Amouri, organizaciones de derechos humanos y testigos oculares, quienes pueden describir en detalle cómo las fuerzas de seguridad palestinas mató a tiros a un hombre esposado frente a su anciana madre.



Dos palestinos fueron asesinados a tiros cerca de Jerusalén el 23 de junio, uno por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cerca de la aldea de Abu Dis y el otro por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en la ciudad de Al-Eizariya.



El hombre asesinado por las FDI, Ahmed Erekat, de 28 años, recibió un disparo mortal después que intentó llevar a cabo un ataque terrorista contra soldados israelíes con su automóvil. Una mujer soldado resultó levemente herida en el ataque.



Los funcionarios palestinos se apresuraron a condenar el «asesinato a sangre fría de Ahmed Erekat por parte de las fuerzas de ocupación israelíes». Afirmaron que el terrorista iba a recoger a su madre y su hermana que se preparaban para la boda de su hermana más tarde ese día «. Los funcionarios de la OLP Saeb Erekat y Hanan Ashrawi describieron su muerte como una» ejecución extrajudicial por disparar soldados felices«.



Micky Rosenfeld, portavoz nacional de la policía de Israel para medios extranjeros, refutó las afirmaciones de los funcionarios de la OLP al publicar imágenes de CCTV del ataque del vehículo. Las imágenes muestran el automóvil de Erekat saliendo de la carretera hacia la cabina del puesto de control y hacia los soldados.



Sin embargo, la publicación de las imágenes, evidentemente, no causó impresión en los funcionarios de la OLP, quienes continuaron difundiendo difamaciones y fabricaciones contra Israel y las FDI.



«Criminales desvergonzados, este es un video del ejército israelí, esto estará frente a los jueces de la corte penal internacional», escribió Saeb Erekat de la OLP, un pariente del terrorista.



Las acusaciones hechas por Saeb Erekat y otros funcionarios palestinos fueron ampliamente citadas en los medios extranjeros, donde los corresponsales de Oriente Medio siempre parecen deleitarse en atacar a Israel. Al igual que los funcionarios palestinos, los medios de comunicación extranjeros parecen felizmente despreocupados por los hechos, lo que probablemente sea la razón por la cual sus representantes toman calumnias y mentiras palestinas al pie de la letra.



La publicación de las imágenes no deja dudas de que Ahmed Erekat estaba en una misión para asesinar a soldados israelíes.



Mientras los funcionarios palestinos y los medios de comunicación internacionales estaban ocupados culpando a Israel por el asesinato de un terrorista, policías palestinos vestidos de civil en la cercana ciudad de Al-Eizariya dispararon y mataron a Ala ‘Al-Amouri, de 41 años, residente del este de Jerusalén, en la parte delantera de su madre y otros miembros de la familia.



Fuentes palestinas dijeron que Al-Amouri, padre de cuatro hijos, fue asesinado por la policía palestina durante una discusión sobre una parcela de tierra propiedad de su familia. Tres miembros de su familia también fueron baleados y heridos por los policías vestidos de civil durante el enfrentamiento, agregaron las fuentes.



Al-Amouri fue asesinado poco después de que Ahmed Erekat llevara a cabo el ataque terrorista contra los soldados israelíes. Sin embargo, el asesinato de Al-Amouri ha sido ignorado casi por completo por los medios internacionales y los mismos funcionarios de la OLP que condenaron a Israel por matar al terrorista que llevó a cabo el ataque. Para la OLP y los corresponsales extranjeros, los policías palestinos disparando y matando a un palestino desarmado no es una historia en absoluto.



Cuando los soldados israelíes disparan a un terrorista que intentó asesinarlos en un puesto de control, la OLP y los periodistas extranjeros expresan su indignación.



Varias organizaciones palestinas de derechos humanos han pedido el establecimiento de una comisión de investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de Al-Amouri por las fuerzas de seguridad palestinas. No es sorprendente que estas llamadas hayan sido ignoradas por el liderazgo de la OLP y los periodistas extranjeros que informan sobre el conflicto israelí-palestino.



La Comisión Independiente Palestina para los Derechos Humanos (CIDH) pidió iniciar una investigación inmediata sobre el asesinato de Al-Amouri y responsabilizar a los responsables. ICHR dijo que su investigación inicial mostró que Al-Amouri recibió un disparo en el pecho después de haber sido esposado.



Otra organización palestina, la Asociación de Instituciones de Derechos Humanos (HRIA) expresó su «sorpresa y denuncia del aumento en los casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, la última de las cuales fue el asesinato del difunto Al-Amouri«.



HRIA acusó a las fuerzas de seguridad palestinas de llevar a cabo «ejecuciones extrajudiciales» de palestinos. Esta acusación sirve como una refutación de las mentiras de los funcionarios de la OLP que afirmaron que Israel fue el que llevó a cabo «ejecuciones extrajudiciales» de palestinos. Muchos medios de comunicación internacionales, sin embargo, repitieron las mentiras mortales de los funcionarios de la OLP contra Israel y optaron por ignorar la acusación hecha por la organización de derechos humanos contra las fuerzas de seguridad palestinas.



Esto es lo que HRIA dijo sobre las acciones de las fuerzas de seguridad palestinas:



«El elevado número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los servicios de seguridad [palestinos] en Cisjordania constituye una violación del derecho a la vida. Las acciones de los servicios de seguridad, incluido el uso excesivo de la fuerza, violan las leyes palestinas».



La organización también pidió al primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, en su calidad de ministro del Interior, que trabaje para poner fin a los ataques de las fuerzas de seguridad palestinas contra los palestinos en Cisjordania.



Los dos incidentes fatales, el asesinato del terrorista por parte de las FDI y el asesinato del civil desarmado y esposado por las fuerzas de seguridad palestinas, son una demostración perfecta de cómo los palestinos tuercen la verdad hasta que sea completamente irreconocible para los medios internacionales mientras ocultando sus crímenes contra su propia gente.



Los mismos funcionarios palestinos que acusan a Israel de llevar a cabo «ejecuciones extrajudiciales» enfrentan el mismo cargo por parte de las organizaciones palestinas de derechos humanos. Sin embargo, esa es una verdad incómoda que los líderes de los palestinos se esfuerzan por ocultar a los ojos del mundo.



Las mentiras, los libelos y el doble rasero de Saeb Erekat y Hanan Ashrawi encajan perfectamente con su larga historia de incitación contra Israel. Aquellos que han estado siguiendo los asuntos palestinos durante muchos años están familiarizados con las mentiras y los libelos de sangre de los funcionarios palestinos contra Israel y los judíos.



Sin embargo, el verdadero problema está mucho más allá de los estafadores Erekat y Ashrawi: en cambio, radica en la actitud de los medios y la comunidad internacional hacia el conflicto israelo-palestino.



¿Por qué los medios de comunicación extranjeros que informan sobre el asesinato de un terrorista por parte de las tropas israelíes ignoran las verdaderas «ejecuciones extrajudiciales», las que llevan a cabo los palestinos que nuevamente intentan ocultar sus crímenes al desviar la atención (y la indignación) contra Israel?



Si los funcionarios palestinos, llamados organizaciones de derechos humanos y reporteros internacionales, están preocupados por las «ejecuciones extrajudiciales», deberían comenzar investigando el abuso que se está perpetrando en su propio patio trasero. Deberían hablar con la familia de Al-Amouri, organizaciones de derechos humanos y testigos oculares, quienes pueden describir en detalle cómo las fuerzas de seguridad palestinas mataron a tiros a un hombre esposado frente a su anciana madre.



Bassam Tawil es un árabe musulmán con sede en Oriente Medio.