03/07/2020

Acto virtual, reclamo real







AMIA



El Acto Central para reclamar justicia se realizará el viernes 17 de julio y se transmitirá por las redes sociales.



“Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual pero el reclamo es tan real como siempre”. Bajo esta consigna, AMIA convoca a la sociedad a participar del Acto Central por los 26 años del atentado terrorista, que dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 personas heridas. La conmemoración se realizará el viernes 17 de julio a las 9:53, y será transmitida en directo por las redes sociales de la institución.



“El contexto cambió y la recordación tendrá este año características diferentes a los actos que hemos realizado en todo este tiempo. Lo que no se modifica es la fuerza en el reclamo de justicia y en la denuncia de la impunidad que reviste la causa. Pedir justicia por las 85 víctimas fatales que produjo el peor atentado terrorista que sufrió nuestro país es un imperativo que nos lleva siempre a manifestar con firmeza nuestro reclamo y la denuncia al accionar del terrorismo”, enfatizó Ariel Eichbaum, presidente de AMIA.



Organizado en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, el acto podrá ser seguido desde YouTube y desde Facebook a través de las cuentas de AMIAonline. Este año, la conmemoración central por los 26 años del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994, se realizará un día antes de la fecha exacta del aniversario, para dar cumplimiento a Shabat, el día sagrado de descanso para el judaísmo.



El acto contará con testimonios de sobrevivientes, de familiares de las víctimas fatales y el mensaje del presidente de AMIA.



“Convocamos a toda la sociedad a que nos acompañen el viernes 17. La virtualidad nos dará la posibilidad de que seamos muchos más los que nos congreguemos un mismo día, a la misma hora, para honrar la memoria de las 85 personas asesinadas en el atentado, y renovar juntos el reclamo de justicia y castigo a los culpables. Como siempre, el acompañamiento de todos es fundamental para seguir defendiendo el valor de la vida y decirle no al horror que desata el accionar terrorista”, señaló Eichbaum.