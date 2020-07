Un israelí cerca de la Bota de Oro

06/07/2020

El País, Ovación Digital



¿Quién es Shon Weissman? El único "terrenal" que luchó por la Bota de Oro



El jugador israelí, que defiende al Wolfsberger de Austria, sumó números envidiables para cualquier delantero, aunque jugar en esa liga no le permitió pelear desde más cerca.



El pasado domingo mientras que Luis Suárez anotaba su histórico gol número 194 con Barcelona y Real Madrid se seguía asegurando la cima de la Liga de España, en Austria sucedía un hecho particular alrededor de Shon Weissman.



Este nombre seguramente no sea muy familiar para los lectores, pero es probable que puedan empezar a escucharlo más seguido luego de ser el único "terrenal" que luchó hasta la última fecha del fútbol austríaco por la Bota de Oro.



Es cierto que quedó muy lejos ya que, a pesar de estar entre los 10 primeros, se ubica en la sexta posición, pero no fue por falta de goles, sino por el hecho de no jugar en una liga de renombre.



Es aquí donde uno se puede hacer la pregunta: ¿haría la misma cantidad de goles en otra liga? Habría que averiguarlo, pero lo cierto es que este israelí de 24 años tuvo una excelente temporada en el Wolfsberger con 30 goles en 31 partidos ligueros. A eso, cabe sumarle siete goles más entre la Europa League y la Copa de Austria lo que daría un total de 37 goles en 40 partidos.



Surgido en el Maccabi Haifa de su país natal, Weissman pasó por el Hapoel Acre, Maccabi Netanya y Kyriat Shmona antes de tener su primera experiencia fuera de Israel y arribar al fútbol austríaco.



En su primera temporada la rompió y eso no solo podría valerle que importantes equipos vayan por sus goles, también ser el segundo máximo anotador de Europa por detrás de Robert Lewandowski.



Weissman sumó 30 goles, mientras que el polaco del Bayern Munich acumuló 34. De hecho, el delantero israelí tiene más tantos que varios de los jugadores que lo superan en la lucha por la Bota de Oro.



Ciro Immobile, Timo Werner, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland superan a Weissman en puntos para la Bota de Oro, pero no en goles. Esto sucede debido a que cada tanto de estos jugadores multiplica por dos, mientras que los del atacante israelí lo hacen por 1.5.



Eso hace que tenga un total de 45 puntos y esté por debajo de los 68 de Lewandowski, los 58 de Immobile, los 56 de Werner y los 50 que comparten Haaland y CR7, con la salvedad que buena parte de la temporada del joven noruego multiplicó por 1.5 por jugar también en la liga austríaca.



Es cierto que Weissman no tiene más partidos por delante, pero puede decir con orgullo que en este momento está más arriba que Lionel Messi, Jamie Vardy, Romelu Lukaku y Pierre-Emerick Aubameyang, que son los otros que cierran el top 10.