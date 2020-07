No a los salarios para terroristas

07/07/2020

PorIsrael- por Maurice Hirsch (Palestinian Media Watch)



Los bancos de la AP se niegan a aceptar salarios para terroristas



Ignorando una directiva de la Autoridad Palestina para todos los bancos en las áreas de la Autoridad Palestina que deben aceptar dinero para el pago de salarios a las cuentas de terroristas y familias de terroristas asesinados, al menos cuatro bancos se han negado a seguir los dictados de la Autoridad Palestina. Esto fue expuesto ayer por el Director de la Comisión de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad Palestina, Qadri Abu Bakr. Todos los bancos se niegan a permitir que estos grupos usen sus tarjetas de cajero automático.



Esto ocurre dos meses y medio después que Palestina Media Watch enviara cartas advirtiendo a los bancos que operan en las áreas controladas por la Autoridad Palestina de una posible responsabilidad penal y civil si continuaban ayudando e incitando a la Autoridad Palestina a pagar recompensas a los terroristas.



Los funcionarios palestinos esperaron cinco semanas a que la Autoridad Palestina les pagara sus salarios de mayo.



Si bien la AP generalmente paga a sus empleados en la primera mitad de cada mes, hasta el 3 de julio, la AP no había pagado ningún salario a sus empleados durante el mes de mayo. La demora en el pago fue aparentemente el resultado de la nueva negativa a recibir el dinero de los impuestos que Israel recauda y transfiere a la AP, pero también estaba potencialmente relacionado con las dificultades de la AP para pagar a los prisioneros terroristas.



Mayo de 2020 podría haber sido el primer mes en más de una década en que la Autoridad Palestina no pagó salarios a los presos terroristas y los liberaron. Esto no fue el resultado de un cambio en la política de la Autoridad Palestina, sino que, como PMW ha demostrado, demuestra que para la Autoridad Palestina, los presos terroristas tienen el mismo derecho a sus salarios que el resto de los empleados respetuosos de la ley, no terroristas.



El 3 de julio, la Autoridad Palestina pagó su salario para el mes de mayo a todos sus empleados, incluidos los presos terroristas y los presos liberados.



Si bien la Autoridad Palestina estaba decidida a pagar los salarios de los prisioneros terroristas, parecería que los bancos que operan en las áreas controladas por la Autoridad Palestina no cooperaron totalmente.



Confirmando que la Autoridad Palestina había pagado los salarios de los terroristas y describiendo las dificultades impuestas por los bancos, el Director de la Comisión de Asuntos de los Prisioneros, Qadri Abu Bakr, dijo:



«Las familias de los Mártires, los heridos y los prisioneros liberados pueden retirar sus salarios directamente de los bancos, y no a través de los cajeros automáticos … Los cajeros automáticos ya no aceptan tarjetas de cajero automático de los grupos antes mencionados, y que todos deben contactar a los bancos directamente para retirar sus salarios, que fueron depositados la semana pasada junto con los salarios de los empleados del sector público«.



[Al-Quds, 5 de julio de 2020]



En otro informe, Abu Bakr señaló que cuatro de los bancos no habían transferido los salarios de algunos de los terroristas. Agregó la demanda de que los bancos transfieran los salarios y restablezcan las tarjetas de cajero automático, ya que las acciones contrarias violan los acuerdos que la AP aparentemente había alcanzado con los bancos:



“El director de la Comisión de Asuntos de Prisioneros [OLP], Qadri Abu Bakr, dijo hoy, domingo [5 de julio de 2020], que cuatro bancos no han transferido los salarios de más de 150 familiares de prisioneros … La Autoridad Palestina está monitoreando el asunto con el La Oficina del Primer Ministro [PA] y la Autoridad Monetaria [PA] para resolver este problema lo antes posible y obligar a los bancos a transferir los salarios de los prisioneros hasta el establecimiento de la institución bancaria para los prisioneros y mártires. Abu Bakr también exigió que todos los bancos transfieran los salarios de los prisioneros y no suspendan ninguna cuenta o tarjeta de cajero automático. También dijo que la falta de pago de los salarios de los prisioneros constituye una violación de las instrucciones de la Autoridad Monetaria y el gobierno [de la AP], y se opone al acuerdo que se logró en el pasado«.



[WAFA, agencia oficial de noticias de la AP, 5 de julio de 2020]



En abril de 2020, PMW envió cartas de advertencia a todos los bancos que operan en las áreas controladas por la AP. PMW advirtió que la nueva legislación antiterrorista promulgada por el Comandante Militar de las FDI para Judea y Samaria, convirtió la realización de cualquier transacción bancaria relacionada con el pago de recompensas por actos de terrorismo, un delito penal. PMW agregó que si los bancos deseaban evitar la responsabilidad penal y civil, tendrían que dejar de proporcionar la plataforma y ayudar e incitar a la Autoridad Palestina a pagar los salarios a los terroristas.



Los bancos respondieron a PMW escribiendo al Ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Shukri Bishara, el 7 de mayo de 2020, diciendo que teniendo en cuenta los «riesgos a los que estarán expuestos los bancos como resultado de la presencia de estas cuentas [de prisioneros, prisioneros liberados y familias de mártires y prisioneros] … Todos los bancos solicitan a Su Señoría que deje de transferir sumas a estas cuentas. Los bancos transferirán los saldos de estas cuentas a la cuenta del Ministerio de Finanzas«.



Si bien la Autoridad Palestina ha decidido tratar de eludir la legislación antiterrorista mediante la creación de un nuevo banco que sirva a los terroristas encarcelados y liberados y a las familias de los terroristas muertos (los llamados «Mártires»), ese banco aún no se ha establecido.



Esta no es la primera vez que Abbas ha rechazado los fondos fiscales. En 2019, Abbas tomó una decisión similar luego de la implementación de la Ley contra el pago por asesinato de Israel, que penaliza a la Autoridad Palestina por sus pagos de recompensa terrorista. Luego, la AP continuó pagando a los terroristas sus salarios completos , pero redujo en un 50% los salarios de sus empleados legítimos.



En muchas otras ocasiones, Abbas ha prometido que incluso si a la Autoridad Palestina solo le queda un centavo en sus arcas , se lo pagará a los presos terroristas antes que a nadie.



Curiosamente, si bien las arcas de la AP están lejos de estar vacías, los ingresos de la AP para el primer trimestre de 2020 aumentaron en 1.250 millones de shekels en comparación con el mismo período en 2019; y la ayuda de la UE a la Autoridad Palestina, destinada al pago de los salarios a los empleados legítimos de la Autoridad Palestina, ha continuado sin interrupción: la Autoridad Palestina, sin embargo, pagó a los terroristas el mismo porcentaje de sus salarios que el resto de los empleados legítimos de la Autoridad Palestina.



Afortunadamente para la AP, los terroristas y los bancos de la AP, una de las primeras decisiones del nuevo Primer Ministro alterno y Ministro de Defensa de Israel, Benjamin (Benny) Gantz, fue suspender temporalmente la fuerza de la nueva ley que penaliza la participación de los bancos en el pago de las recompensas de terror. Como resultado de esta decisión, la Autoridad Palestina podría pagar los salarios, a través de los bancos, con impunidad.