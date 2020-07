Símbolo de coexistencia

07/07/2020

Ynet Español- por Itamar Eichner (adaptado por Leandro Fleischer)



Internautas de países musulmanes, conmovidos por el israelí que dio su vida para salvar a beduinos



Michael Zikari (Z”L) salvó a una familia beduina de morir ahogada y pagó con su propia vida. Su heroica acción generó simpatías de habitantes de países árabes y musulmanes. “Alá dijo que aquel que salva una vida es como si salvara a toda la humanidad, y tenía razón”, escribió un internauta saudita.



Michael Ben Zikari (Z”L) se convirtió en un símbolo de la coexistencia después de que perdiera la vida para salvar a una familia beduina de morir ahogada. La historia no sólo ha emocionado a los israelíes, sino también al mundo árabe y musulmán. Muchos internautas musulmanes quedaron asombrados por la acción heroica de Ben Zikari, la cual fue publicada en las cuentas en los idiomas árabe y persa de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.



“Es verdadero humanismo”, expresó Mirna, de Irak. “No hay diferencias entre los seres humanos, Alá nos enseñó a amar al prójimo”. Otra internauta escribió: “La humanidad no tiene religión".



Otoman, de Arabia Saudita, mencionó un versículo del Corán, similar a uno de la Mishná del judaísmo. “Alá afirmó que todo aquel que salva una vida es como si salvara a toda la humanidad, y tenía razón”, escribió. Magdi, de Egipto, separó la política de este tipo de acontecimientos. “El hecho de que tengamos diferencias políticas con ustedes no significa que tengamos discrepancias en el aspecto humanitario”, sostuvo. Y Pahad, de Irak, manifestó: “Este es el pueblo israelí que ama a todos y ayuda a todos”.



Yonatan Gonen, director del Departamento de Comunicación Digital en Idioma Árabe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, dijo: “Se trata de una historia que no podía ser ignorada por nuestros seguidores en países árabes, incluidos aquellos que residen en países hostiles a Israel”. Y agregó: “Internautas desde Marruecos a Irak y de Omán a Arabia Saudita se identificaron con la historia y la mayoría de ellos elogiaron el heroísmo de Michael, y algunos de ellos incluso destacaron la coexistencia de nuestro país como un modelo a seguir”.



Ben Zikari murió ahogado el viernes cuando salvó a tres niños y al tío de ellos, todos de la aldea beduina de Hura, en las aguas del lago de Zikim, al sur de Ashkelon. Ben Zikari tenía 45 años y lo sobreviven una esposa y tres hijos.



El domingo, Ben Zikari fue enterrado en el cementerio de Ashkelon. Al funeral acudieron decenas de habitantes de Hura.



Meitar, la hija mayor de Ben Zikari, con la voz quebrada afirmó: “Hiciste un acto puro, estamos orgullosos de ti”. Un amigo de la infancia de Ben Zikari manifestó: “En cada momento que una persona se encontraba en problemas, Michael era el primero en ofrecer su ayuda. Lo que hizo el viernes no fue un acto heroico según su punto de vista, sino su modo de vida. Él dio todo de sí durante toda su vida, y también ahora fue el primero en saltar al agua”.