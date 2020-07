08/07/2020

Sorpresivo descubrimiento











UnidosxIsrael (Fuente: Arutz Sheva)



Descubrimiento inesperado en antiguas tumbas en el norte de Israel



Millones de visitantes a la Reserva Natural de Yehudiya no tienen idea de que su sendero cruzó una clave para comprender la misteriosa cultura de los antiguos constructores que alguna vez vivieron en el área.



Un nuevo estudio realizado por los investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Colegio Tel-Hai informa el descubrimiento de motivos grabados en arte rupestre en cuatro dólmenes, estructuras funerarias gigantes, en Galilea y el Golán.



El arte rupestre recientemente expuesto arroja luz, por primera vez, sobre la misteriosa cultura antigua de los constructores de dolmen. El descubrimiento fue publicado la semana pasada en la revista Asian Archaeology.



El arte rupestre descubierto es variado: en el dolmen de la Reserva Natural de Yehudiya, un inspector de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel identificó tallas de animales con cuernos, como cabras montesas, antílopes y vacas salvajes; la enorme piedra angular de otro dolmen está tallada para representar un rostro humano; y una variedad de formas geométricas fueron descubiertas grabadas en la roca de un tercer dolmen.



Los dólmenes, estructuras funerarias construidas con enormes rocas, son uno de los fenómenos arqueológicos más impresionantes de la Tierra de Israel. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que estas estructuras de rocas gigantes se construyeron en la Edad del Bronce Intermedio de Levante, hace 4500-4000 años.



Se requisó a cientos de dólmenes en la Alta Galilea y el Golán, pero los dólmenes y la cultura que los construyó aún no han recibido la atención adecuada. En los últimos años, ha habido un renovado interés en el estudio de los dólmenes en el Medio Oriente, y la investigación ha arrojado nuevos y fascinantes descubrimientos.



En palabras del Prof. Gonen Sharon, jefe del Programa de Maestría en Estudios de Galilea en el Colegio Tel-Hai, quien escribió el artículo junto con Uri Berger de la Autoridad de Antigüedades de Israel, “Hace varios años, se descubrió un panel de grabados de arte rupestre en la pared interna de un gran dolmen en un campo que rodea al Kibutz Shamir. Esta fue la primera vez que se documenta el arte rupestre en el contexto de dólmenes en el Medio Oriente. Después de este descubrimiento, comenzamos un proyecto de investigación para localizar y documentar el arte del dolmen en todo la Tierra de Israel. Examinamos docenas de dólmenes en la Alta Galilea y el Golán en un intento por descubrir el mundo de esta misteriosa cultura que existió hace más de 4000 años y dejamos atrás solo dólmenes como evidencia de su rica cultura“.



Según Uri Berger, arqueólogo de la Alta Galilea de la Autoridad de Antigüedades de Israel, “hasta la fecha, se identificaron muchos dólmenes en Israel y en los países vecinos, pero no sabíamos casi nada sobre la civilización de estos súper constructores más allá de los restos de las enormes estructuras que dejado como evidencia de su existencia en la región. Los grabados en la roca abren una ventana, por primera vez, a la cultura detrás de la construcción de estos dólmenes. En Kiryat Shemona, se encontró una roca gigante que sirvió como muro de Paula Foley, una inspectora alerta de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel, nos contactó después de descubrir grabados en un dolmen ubicado en la reserva. “Nos sorprendió ver siete animales con cuernos de varios tipos, grabados en una composición complicada en las paredes de la cámara funeraria”.



La investigación conjunta de Uri Berger de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Prof.Gonen Sharon del Colegio Tel-Hai está descubriendo gradualmente el misterio que rodea la cultura responsable de uno de los proyectos de construcción más grandes y menos entendidos en la historia de la Tierra de Israel. Con los nuevos descubrimientos de dolmen, quizás comencemos a identificar la técnica artística, la visión del mundo y la organización social de esta misteriosa población.