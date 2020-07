Series imperdibles

08/07/2020

Guía de series israelíes que no se pueden dejar de ver



Ahora que varios programas se pueden disfrutar con subtítulos en español desde cualquier sitio, Israel21c elaboró una lista con los imperdibles de la grilla israelí.



Israel es una tierra de gran belleza, importancia histórica única y una televisión original sin limitaciones ni restricciones, creativa y en constante crecimiento, según lo refleja el sitio es.israel21c en una lista elaborada al respecto.



No es una coincidencia que en los últimos diez años Israel haya vendido los derechos para las remakes de programas como "Homeland" (Showtime), "Traffic Light" (Fox) e "In Treatment" (HBO) y "Euphoria".



Además, las plataformas de transmisión online más populares han comenzado a incluir series israelíes originales en su programación para así enriquecer a las audiencias de todo el mundo con entretenimiento local subtitulado al español y al inglés.



Estamos en una era en la que los programas israelíes se pueden disfrutar en su totalidad (un regalo raro de un país donde las segundas estaciones pueden tomar años para seguir a la primera) en su formato original, en cualquier momento del día desde prácticamente cualquier lugar.



Por supuesto que hay muchos más programas que desearíamos poder subir a estas plataformas como "Malkot" (Reinas), un thriller de la mafia protagonizado por un elenco predominantemente femenino, o "Autonomies", la respuesta israelí a "The Handmaid’s Tale".



La siguiente es una lista de series originales israelíes en hebreo con subtítulos en español. Esperamos que la disfruten mientras la TV de Israel no hace más que crecer:



1. Cuando los héroes vuelan (Bishvila Giborim Afim, en hebreo)



Thriller realista y apasionante lanzado en mayo de 2018, "Cuando los héroes vuelan" es la historia de cuatro ex compañeros del ejército que lucharon juntos en la Segunda Guerra del Líbano de 2006 y se reúnen para viajar a Colombia en busca de Yaeli (interpretada por la cantante pop y actriz Ninet Tayeb), hermana de uno de ellos y desaparecida de forma misteriosa años antes. La serie se llevó el premio a la Mejor Serie Internacional en el Festival de Cine de Cannes 2018.



2. Fauda



Esta es una aclamada serie que gira en torno del mundo de los agentes del servicio de seguridad interior Shin Bet de Israel y sus enemigos terroristas en Cisjordania. Fauda (caos, en árabe) tuvo el gran mérito de narrar –para bien y para mal y sin caer en clichés– los elementos y partícipes menos vistos del conflicto. Y mostrar sin anestesia los estragos que produce la guerra en ambos lados.



Esta monumental serie de acción, ahora en Netflix, es hablada tanto en árabe como en hebreo pero está subtitulada al español.



3. Shtisel



Protagonizada por Michael Aloni en el papel Akiva Shtisel (un artista inadaptado de una prominente familia ultraortodoxa), y la estrella en ascenso Neta Riskin como su hermana Giti (atrapada en un matrimonio difícil y con seis hijos), Shtisel funciona como una ventana fascinante y provocadora hacia el mundo de los judíos ultraortodoxos en Israel.



Shtisel encontró el tono adecuado para acercarse a los sentimientos, pensamientos y realidades cotidianas de aquellos que han nacido en un complejo mundo de profunda espiritualidad, reglas y roles desconocidos para la mayoría de las personas.



4. Hostages (Hatufim en hebreo o Rehenes en español)



"Hatufim", el programa israelí detrás de la galardonada serie "Homeland", se emitió en Israel en 2010, no mucho antes de que Claire Danes y compañía sorprendieran al mundo con la versión estadounidense que ganó varios Globos de Oro y Emmy.



La serie original (mucho más profunda que su versión estadounidense) rompió audiencias y caló hondo en Israel, ya que cuando se emitió por primera vez el soldado Gilad Shalit aún estaba en cautiverio en la Franja de Gaza.