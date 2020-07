09/07/2020

Por Dr. Jaime Apoj, para CCIU

Se cumplen 25 años de la fundación del Mensuario Identidad















“En estos 25 años fuimos cambiando, y a veces, los cambios producen dolor. Sólo nos aferramos a la búsqueda”. “Somos parte de la cuarta corriente de pensamiento judío”.



Dialogamos con Mauricio Zieleniec, fundador y director del Mensuario Identidad, vocero de la Corriente Humanista Secular.



Pregunta: Se cumplen 25 años de la fundación del Mensuario Identidad, del que fuiste fundador. ¿Cómo surgió la idea de crearlo?



Resp.: Hace ya muchos años, formamos la Corriente Humanista con un grupo de gente que había renunciado al Zhitlovsky (agrupación de judíos de izquierda) porque no logramos cambiar su línea ideológica. Fue entonces que conocí al sicoanalista Leopoldo Müller, que me introdujo en el tema de Critica Bíblica. A partir de allí comenzó a sumarse gente de diversas ideas, conocimos ideas nuevas, y empezamos a mirar la realidad en forma sistémica, o sea desde diversas disciplinas, sociológica, filosófica, etc… una concepción muy amplia del mundo. Hace más de 25 años que empecé a estudiar filosofía, y descubrí un nuevo mundo, que no tenía nada que ver con todo lo anterior. Posteriormente sacamos el mensuario Identidad, que cumple 25 años. Fuimos cambiando en estos 25 años, porque el mundo cambió. Y a veces hay un dolor por los cambios, porque hay que abandonar costumbres, etc…



Pregunta: fundamentalmente, ¿en qué consistían esos cambios a que te refieres?



Resp: no nos aferramos a nada en especial, sino a la búsqueda, y en esa búsqueda, fuimos descubriendo y cambiando; pensamos que las ideas socialistas eran para mejorar el mundo, pero antropológicamente no te quedas sólo en la lucha de clases, porque la lucha nacional es más importante; Borojov tenía razón. Por eso hay que abordar los temas en forma sistémica, la realidad es compleja. Porque el sistema socialista no resolvía los problemas de la humanidad; por ejemplo, muchos negaban la matanza de escritores judíos en la URSS, y eso nos preocupaba mucho. Yo leí a Finkelstein, un arqueólogo israelí, que muestra que no todo lo que dice la Biblia ocurrió, y sin embargo, me acuerdo de Amos Oz, cuyo mensaje es que si ocurrieron o no determinados hechos (como la salida de Egipto), él, que era laico, nos dejó un mensaje, y es que si fueron o no verdad, no importa, porque esos relatos nos constituyen como pueblo, y son parte de nuestra identidad, son nuestras y son demasiado importantes como para dejarlas a un lado. Y yo personalmente, sigo llamando en Pesaj (la pascua judía) a mis hijos y nietos. Leopoldo Müller decía que la Biblia y el Tanaj son demasiado importantes para dejárselos a los religiosos. Arqueólogos ingleses, en 1800 y pico, fueron a confirmar hechos de la Biblia, y no pudieron, pero no perdieron su fe, entendieron que podía haber sido una metáfora. Y entonces crearon una materia, la crítica bíblica en la Universidad en Inglaterra, y crearon la exégesis para analizar las lecturas bíblicas. También Harari, en su primer libro (De animales a dioses), demuestra que el homo sappiens, siempre precisó leyendas, mitos…..y por tanto, no hay pueblo o sociedad en el mundo, que no parta de una leyenda, o de mitos.



Preg: Entonces, ¿cómo sentís tu judaísmo?



Resp: Yo preciso mitos, una hoja de ruta, para sentirme identificado. Y tanto en la Corriente Judía Humanista como en el mensuario Identidad nos sentimos como parte de nuestro pueblo judío, totalmente identificados. Ya no importa cuál es la verdad, importa que los mitos nos constituyen. Cuando siento la música de “Jerusalén de oro” mi corazón palpita… Jerusalén es sagrada para los judíos. Sé que políticamente es más complicado, pero… Los temas que nos rodean, los hemos sentido en lo intelectual de una forma, y en lo sentimental, de otra.



Entonces, no es demasiado simple definir mi identidad como judío, pero me siento profundamente judío. No precisamos ser “creyentes” para sentir nuestra identidad.



Preg: ¿o sea la necesidad de que surja Identidad, es porque considerabas que era necesaria otra corriente complementaria dentro de la colectividad judía uruguaya?



Resp: sí, ninguno de los impulsores de nuestra Corriente era creyente, pero todo lo que surgía, lo era por aspectos religiosos, pero nosotros entendimos que podemos ser judíos, apoyar a Israel, y ser laicos. Es algo sistémico, entonces te sentís judío por muchas razones, por tradición, por la música, etc… Las tradiciones religiosas han sido muchas veces, muy positivas, y entonces es parte de nuestra cultura. Todo eso nos hizo hacer un cambio.



Preg.: ¿cómo te posicionas respecto de Israel?



Resp.: También es otro cambio, porque teníamos necesidad de tener un Estado propio, por todo lo que nos pasó en la historia. Sí, tenemos que reconocer los derechos palestinos, pero nosotros, y no me baso en la Biblia, en Judea y Samaria, pero teníamos que tener un territorio nacional y hoy lo tenemos. Un lugar donde defendernos, porque nuestra historia como pueblo ha sido terrible. Los cambios en el mundo no se hicieron por justicia, se hicieron por necesidad e intereses de todo tipo. Respecto de los palestinos, recién en 1967 tomaron conciencia identitaria, pero aun así es mejor llegar a un arreglo con ellos. A nosotros no nos importa tener discrepancias con el actual gobierno, pero apoyamos al Estado judío.



PREG: entonces, dentro de la Corriente Humanista, ¿hay lugar para laicos pero también para religiosos?



RESP: Identidad marca una reflexión, no tenemos una sola idea, tenemos varias. Desde el momento en que los rabinos seculares laicos, de Israel, han venido y dijeron que en lugar de ateos, somos laicos yo mismo tengo algunas dudas, no soy cerrado. Lo único que digo es que para ser judío, no se necesita el Pacto del Sinaí, es sentir la identidad judía. Hace poco, al escritor y filósofo uruguayo (residiendo actualmente en Madrid), Roberto Blatt, le preguntamos qué opina de la prédica de la Corriente Humanista, y él respondió: ustedes tienen la reflexión del pueblo judío, la apertura y el cambio, por más que sean un grupo pequeño.



PREG: ¿Cuáles son los proyectos y objetivos hoy en día del mensuario Identidad después de estos 25 años?



RESP: es reflexionar, seguir aprendiendo, y hacer reflexionar a la colectividad judía juntos.



PREG: ¿se puede decir entonces que IDENTIDAD es el vocero de la Corriente Judía Humanista?



RESP: si, sin dudas.



PREG: ¿Y respecto de Israel cuál es la línea?



RESP: Hacer reflexionar a la colectividad judía juntos, porque eso impide que haya fundamentalismos. Necesitamos que haya un estado palestino, porque es imposible integrar a 4 millones y medio de palestinos al Estado de Israel. Hay israelíes radicales, pero sobre todo hay fanáticos del lado palestino, terroristas. El Islam ha generado que lo político deba ir ligado a lo religiosos, y no se han logrado desprender de la interpretación religiosa. Por eso es que Israel, no va a poder llegar a la paz con los palestinos, por más que haya tenido gobiernos como los de Rabin. Lamentablemente, no es el momento de hacer la paz, no nos van a escuchar, y si bien es difícil con algunos sectores israelíes, los atentados contra israelíes nunca lograron nada, como no lo lograron en ningún lugar del mundo. Es una realidad que vemos con dolor.



PREG: ¿Consideras que el sionismo, originalmente era un movimiento de liberación nacional?



RESP: Sí, gracias al sionismo y a la historia del pueblo judío, permanentemente nos fuimos adecuando a los cambios históricos del mundo, o sea a la constitución de estados nacionales, a la constitución de movimientos de liberación nacional, y estuvimos a la altura de los cambios, y recuerdo que Ben Gurión se encontró con Ho Chi Min en París, y éste, cuando Israel no se había creado, le ofreció poner una oficina en Vietnam, o sea lo veía como un movimiento de liberación nacional. Borojov le explicaba a Marx que la clase obrera tiene una ideología nacional que no se puede desconocer.



PREG: ¿Cuál es la situación actual de Identidad, y qué alcance tiene?



RESP: Tenemos la página web con 4000 suscriptores, mayoritariamente uruguayos, tenemos hace años una vinculación con Radio Sefarad de España, en la que salimos al aire quincenalmente, tenemos vínculos con los rabinos seculares de Israel (es todo un tema aparte), y somos parte de la cuarta corriente de pensamiento judío, que empezó en los EEUU por la década del 60. Carecemos aún de ritos, símbolos…



PREG: ¿Cómo puedes definir la secularidad judía en términos simples?



RESP: Secular significa que estamos fuera del espacio de la sinagoga. No de las escrituras por lo que te dije al principio, pero muchos de nosotros igual vamos porque no somos dogmáticos, festejamos las festividades judías, porque como decía Leopoldo Müller, religar es rememorar el pasado agro pastoril del pueblo israelita, origen de la mayoría de ellas.



PREG: ¿Y qué es ser judío hoy?



RESP: Una vez dialogando con el sociólogo e historiador Bernardo Sorj, dijo que en el mundo no hay esencias. Es un concepto platónico del mundo de las ideas. O sea que no puedo definir qué es ser judío: creo que es una opción individual, opciones que se van acumulando. Creo que filosóficamente, quien no cree en un ser superior, debe hablar de identidades múltiples, que llegan a algo similar que los une.



PREG: ¿Qué futuro tiene la Corriente Secular?



RESP: Muchas corrientes decaen, pero pienso que mientras haya judaísmo, habrá Corriente Secular, laica, porque es parte de nosotros, la reconozcamos o no. Muchos compañeros van a la sinagoga por los símbolos, los ritos, que tienen mucha fuerza.



PREG: Sin embargo hay religiosos que pertenecen a la Corriente.



RESP: Efectivamente, los hay con ideas humanistas y amplitud de pensamiento, y de alguna manera participan de actividades nuestras. Pero no llevamos una ficha de cada adherente. Como te dije, la canción Jerusalén de Oro, puede tener connotaciones políticas y religiosas, pero yo la escucho y me emociono. Tenemos el deseo, y las sociedades y los países se crean por deseos y necesidades, no por justicia ni por valor histórico ni religión. Así se creó Israel. Era una necesidad a gritos!



Gracias Mauricio y felicitaciones por estos 25 años.