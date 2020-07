09/07/2020

“Hacelo por ti”











Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski



Una entrevista alentadora, con dos jóvenes uruguayos que motivan.



Mathias Lehrer y Federico Stein, co-fundadores de “Hacelo por TI”



Primero, conozcamos a nuestros entrevistados.



Este es Federico Stein



Fede acaba de cumplir 29 años. Es Contador Público de la Universidad ORT y está estudiando un MBA online. Es un apasionado por los emprendimientos, convencido que las grandes ideas pueden cambiar el mundo. Ha trabajado en diversas empresas reconocidas en diferentes áreas, con un claro perfil comercial.



Esto es lo que nos cuenta:



“Ahora estoy enfocado a Hacelo por TI, desde la co-fundación, para poder, desde nuestro granito de arena, ayudar a miles de personas que lo están necesitando. Objetivo que me propongo, lo cumplo. No doy una por perdida, y soy una persona muy positiva, mirando lo bueno de todo.



Estoy en pareja hace casi 3 años con Nati, mi gran amor y mi compañera de vida. Soy muy familiero, y amigo de mis amigos.



Fui a Jazit toda mi vida, donde más que amigos tengo hermanos, con quienes hemos compartido muchos momentos muy lindos e inolvidables.



Fui a la escuela Punta Carretas (1ro a 6to), al Colegio Inglés (1ro a 4to de liceo), y a la Escuela Integral en 5to y 6to de liceo, cuando el Ariel y la Integral ya se habían fusionado. En 2010 me fui a Israel de shnat y luego empecé a estudiar y trabajar”.



Conozcan a Mathias Lehrer



Mathías Lehrer (34), Licenciado en Sistemas y Magister en Administración de Empresas graduados de la Universidad ORT Uruguay, estudió desde jardín de infantes hasta fin del liceo en e Instituto Ariel.



Su trabajo consiste en ayudar a las personas que quieren comenzar a emprender a pasar de la idea a la primera venta. Es socio en xpantion.com, Cofundador en simpleit.com.uy y Cofundador en cineazul.com.uy



Cofundó Cine Azul, un proyecto que posibilita a niños con Trastorno del Espectro Autista a asistir a funciones de cine. Participó como voluntario en proyectos como HBC Hillel Business Club y Human Camp.



Actualmente se desempeña voluntariamente en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Uruguay como Directivo y Tesorero por el período 2019-2020. Y es voluntario en la Junior Chamber International (JCI) ocupando el cargo de Presidente del capítulo local JCI Maldonado, por el período 2020”.



P: Mathías y Fede, una alegría estar en contacto con ustedes, co-fundadores de “Hacelo por ti”. ¿Me pueden contar de qué se trata exactamente?



Fede: Sí, claro Ana. Capacitamos a personas tengan o no trabajo, a que desarrollen nuevas habilidades para conseguir un trabajo de calidad. Hacelo por TI acompaña en todo el proceso, con profesionales especializados, y luego ayuda a la inserción laboral, realizando alianzas con empresas. En el mediano plazo, incluiremos a personas con alguna discapacidad.



P: Uno seguramente es consciente de muchas necesidades que hay en la sociedad, las hay siempre y más en estos tiempos, pero imagino que decide a qué abocarse pensando en aquellos temas en los que puede aportar más ¿verdad? ¿Por qué decidieron concentrarse en este tema?



Fede: Es así, sin lugar a dudas. Vemos con mucha preocupación que muchas personas no tengan acceso a capacitaciones de esta magnitud, con énfasis en lo académico y sin descuidar la persona. Nos importa el trabajador las 24hs del día, no sólo las 8hs que está en su trabajo. Y creemos que es mejor dar las herramientas, y que cada persona pueda pasar a un siguiente nivel que se traduce en un mejor trabajo en el futuro.



P: ¿Cuál es el público más apropiado para responder a vuestra propuesta?



Fede: Toda persona mayor de edad, tenga o no trabajo, que tenga una computadora, acceso a internet y pueda usar la computadora como usuario. Por supuesto, buena disposición y ganas de pertenecer a la Comunidad Hacelo por TI.



P: ¿Se puede trazar un perfil de la gente que acude a vuestro programa, o al menos que se interesa?



Fede: Tenemos gente muy variada, desde adultos muy jóvenes que se interesan, hasta personas de más de 60 años. Todos quieren superarse, aprender nuevas herramientas para poder tener un mejor futuro laboral. A eso apuntamos.



P: ¿Cómo va por ahora?



Fede: Muy bien. Se anotaron casi 2.000 personas, y el próximo lunes estaremos comenzando el primer curso piloto, que será de Atención al Cliente. Una vez que finalice, tendremos muchas personas capacitadas en ésta área y estarán disponibles para re-insertarse laboralmente, dónde los ayudaremos. Pronto tendremos más cursos disponibles.



P: ¿Qué es exactamente lo que ustedes ofrecen?



Mathias: Lo que ofrecemos es la oportunidad de capacitarte y encontrar un trabajo de calidad. A través del proceso de tres pasos que creamos. Donde el primer paso fue realizar encuestas a empresas y personas para entender qué necesidades hay en el mercado, de uno y otro lado. El segundo es realizar los cursos para que la persona obtenga la capacidad y guiarla para que en el tercer paso, la empresa contrate a quien se adapte a la necesidad buscada.



Fede: Pertenecer a la Comunidad Hacelo por TI. Dónde no sólo capacitaremos a personas en áreas donde detectamos que hay necesidades reales de trabajo, sino que con un proceso de seguimiento con profesionales destacados en la temática. Luego de esto, los ayudaremos a conseguir trabajo, con empresas aliadas que necesitan personas y confían en Hacelo por TI.



P: ¿Les ha pasado que a raíz de preguntas o dudas de los usuarios, captaron alguna arista en la que no habían pensado y decidieron agregar o cambiar algo?



Fede: Sí. Lo que nos pasó es que tuvimos que aclarar que era también para gente mayor. Nos llegaron muchas preguntas consultando esto, y tuvimos que aclarar que era para todo público no solamente para gente entre mayor a 18 años, sino que no hay un límite de edad.



P: ¿Por qué hacen esto?



Fede: Nos mueve ayudar a la gente, mucho más en momentos difíciles. Nos llena el alma, de verdad. Ver las respuestas de las personas que nos mandan como agradecimiento es único. P: ¿Qué reacciones ha habido a este emprendimiento?



Fede: Sinceramente, muy positivas, de la sociedad uruguaya en general. Nos han escrito y llamado personas muy importantes en la industria y en la comunidad, y fuera de la misma. Esto nos reconforta, nos llena de energía, y nos exige a ser mejores cada día.



P: La crisis del Coronavirus creó nuevas necesidades y problemas. ¿Pero esto es algo que puede perdurar cuando la epidemia termine?



Fede: Totalmente. Hacelo por TI llega en el momento más adverso, en el medio de esta pandemia, y, a su vez, llega para quedarse. Creemos en lo que hacemos, sabemos que es y será necesario que se mantenga en el tiempo. A eso apuntamos.



P: Suele decirse que cuando uno ayuda al prójimo, está enriqueciéndose a sí mismo en valores, en gratificación, en aprendizaje. ¿Cómo viven ustedes este tema?



Mathias: Tengo claro que uno ayuda porque te mueve algo y te gratifica. Si no, dedicarías tu tiempo a otra cosa que te gratifique. En mi caso, soy alguien que hace lo que le gusta generalmente, tengo una mente positiva y siempre estoy creando algo. Con el paso del tiempo y bastante introspección, me di cuenta en lo que soy bueno y lo que me mueve. Entonces, decidí aprovechar a mezclar estos condimentos y vivir de lo que considero que soy bueno y crear soluciones a problemas que me mueven de alguna manera por mi historia personal. En el proceso vas mejorando, capacitándote continuamente y los valores que uno tiene es lo que generalmente no cambian, lo que puede cambiar es el foco de con quién colaboramos. Por ejemplo, en Cine Azul colaboramos con las familias que tienen niños con Trastorno del Espectro Autista, aquí en Hacelo por TI es con personas que quieran capacitarse para que tengan más probabilidad de conseguir empleo y ojalá lo consigan.



Fede: Lo veo así también. En lo personal me gusta mucho poder ayudar desde mi lugar, y como bien decís, te enriquecés a vos mismo haciéndolo. Es un doble sentimiento positivo. Me reconforta el bienestar de las demás personas a mí alrededor, quiero que estén bien. En este caso, poder ayudar a personas de contextos críticos a mejorar la calidad de su vida es un aliciente extra.



¿Solidaridad judía?



P: ¿Qué tiene que ver a vuestro criterio en estas ganas de hacer algo por los demás, el hecho que ustedes son dos jóvenes uruguayos judíos? ¿Hay algo en los valores de la educación judía que consideran que incidió en esto?



Mathias: En mi caso personal, asumo que así fue. Entiendo que sí por haber crecido en una familia judía, haber ido al Ariel, donde me tocó vivir diferentes situaciones donde pude ayudar a diferentes personas y haber ido al Dror, donde generalmente realizaba actividades de voluntariado. Una frase que siempre me quedó grabada en el Dror es “cada uno según sus posibilidades y según sus necesidades”, esto es algo que lo aplico muchas veces hace varios años. Dije asumo que así fue porque me tocó nacer con estas creencias y las hice propias y fui atravesando mi vida en un marco judío. Algo común que sucede es que vas a hablar con alguien que es de la cole y sientes que estás unido por algo más, porque es un sentido de pertenencia. Estoy en un camino donde creo que tenemos que concientizarnos que todas las personas pertenecemos a algo en común ya que vivimos en el mismo lugar. Sin ir más lejos, por algo que sucedió del otro lado del mundo, hizo que frenaran todas las actividades de Uruguay y tuvimos que estar en cuarentena.



Fede: Pienso que sí. Desde chico mi madre nos enseñó a mi hermana y a mí a ayudar a los demás, siempre con la tradición judía de por medio. Luego, el haber ido a la tnuá, y posteriormente shnat, terminó de darme el marco para poder hacerlo. Son cosas muy lindas, y que son difíciles de describir.



P: ¿Creen que las diferentes iniciativas voluntarias que surgieron en grandes cantidades durante la pandemia, lo cual muestra algo muy lindo de la sociedad uruguaya, suplieron cosas que el Estado debería haber cubierto? ¿O está bien que la sociedad civil tenga su responsabilidad, mientras el Estado cubre el suyo?



Mathias: Me emociona ver la cantidad de iniciativas que surgieron. En Uruguay existían cientos de iniciativas antes de la pandemia, esta situación de “crisis” hizo que más personas tomaran la actitud de liderar distintas iniciativas y así brindar oportunidad a qué otros uruguayos se sumen a colaborar. En estos tiempos que vivimos, donde el mundo es tan cambiante, creo que es tiempo de cuestionarnos nuevamente el rol que debe tomar el estado, la sociedad y sumo al empresariado también. Entiendo que podrían venir cambios a todo nivel, quizás sea algo más común que nos ayudemos entre los ciudadanos y descubramos que para uno estar bien, el otro también tiene que estarlo, porque vivimos en el mismo lugar.



Fede: Creo que está bien que la sociedad civil también tenga su responsabilidad, cuando el Estado está haciendo lo suyo, en plena emergencia sanitaria. Me encantan las iniciativas que fueron surgiendo en la cuarentena, me parecen muy valiosas y me enorgullecen de ser uruguayo. Me encanta mi país, y soy un convencido que entre todos sacaremos esto adelante.



P: Divino… ¿Algo más que quieran contar, que yo no supe preguntar?



Mathias: Una reflexión que quiero compartir. Cada uno de nosotros tiene algo especial para brindar a los demás. Cuando más conoces lo que te mueve y apasiona, más valor brindarás al otro. De esta manera, ayudas a los demás con acciones individuales, que generan atraer a otras personas, con sentimientos diferentes y que lo mueve algo diferente a lo que tú tienes para entregar a la sociedad. Cuando se empieza a complementar y engranar ese potencial, es donde creas grandes impactos positivos.



Fede: Quisiera decir que uno no hace nada en la vida solo. Es fundamental tener un buen equipo, con roles bien definidos. Eso es lo que nos sucede en Hacelo por TI. Queremos hacer grandes cosas juntos y haremos todo para cumplirlas.



P: Un abrazo enorme a ambos y mis mejores deseos para que mantengan este entusiasmo y para que resulte muy beneficioso para ustedes y la sociedad. Les deseo mucho éxito.



Mathías y Fede: Muchas gracias Ana. Que así sea.