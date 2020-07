La gran poetisa judeo-alemana

09/07/2020

por Silvia Schnessel



La poetisa judía Else Lasker-Schüler está considerada como una de los grandes de la poesía alemana, una artista bohemia que mantuvo correspondencia con muchas de las figuras culturales más prominentes de su tiempo.



Else Lasker-Schüler produjo una obra importante compuesta de poemas, tres obras de teatro, cartas (El malik (1919), una serie de cartas ficticias escritas a Franz Marc, fallecido en la Primera Guerra Mundial) y numerosos dibujos. Durante su vida, sus poemas fueron publicados en varias revistas como Der Sturm y Die Fackel de Karl Kraus. Fue criticada con rigurosidad por el escritor checo Franz Kafka.



Última de seis hermanos, fue hija del banquero Aaron Schüler y su esposa Jeanette Kissing (figura central de sus poesías). Como niña prodigio, a los 4 años ya sabía leer y escribir. A los 11 años comenzó a asistir al Liceo West an der Aue.



Poco después, la tragedia familiar se instaló en su vida pues en 1894 fallecería su muy cercano hermano Paul, en 1890 su madre y en 1897 su padre.



En 1927 su hijo Pablo murió de tuberculosis dando comienzo a una profunda crisis emocional.



A pesar de haber ganado en 1932 el Premio Kleist, la poetisa el 19 de abril de 1933 emigró a Zúrich, después de las amenazas y los ataques violentos del partido nazi.



En la década de 1930, la poetisa huyó de la Alemania nazi, llegó a la Palestina del Mandato británico y finalmente se instaló en Jerusalén. Sin embargo, el éxito no continuó, y vivió los años restantes de su vida en la oscuridad y la pobreza, informó The Jerusalem Post.



Ahora, más de 70 años después de su muerte, la Biblioteca Nacional de Israel de Jerusalén (NLI) y el Archivo de Literatura Alemana (DLA), ambos con importantes colecciones de sus obras, decidieron unirse en una colaboración destinada a honrar la memoria de esta poetisa judía y crear conciencia de su arte olvidado haciéndolo lo más accesible posible.



Titulada “Texturas poéticas: archivos de Else Lasker-Schüler. Una plataforma en línea”, la plataforma está disponible en inglés y ofrece una ventana a la vida y el trabajo de Lasker-Schüler, ofreciendo por primera vez acceso digital a una gran parte de su físicamente disperso legado literario y artístico, acompañado de textos explicativos e iluminadores proporcionados por destacados expertos.



Según su introducción en línea, el singular proyecto expone las “formas conscientemente híbridas del arte [de Lasker-Schüler]: los manuscritos, las cartas, los telegramas y los dibujos revelan [su] disolución de los límites entre la vida y el arte, texto y dibujo, entre autor y narrador, personajes interpretados y figuras imaginarias, e incluso [alternando] entre alemán y hebreo en sonido, guión e ilustración”.



“Texturas poéticas: archivos de Else Lasker-Schüler. Una plataforma en línea” está disponible en: www.laskerschuelerarchives.org.



El pasado febrero Google decidió celebrar en su Doodle del día a la escritora judía alemana Else Lasker-Schüler, quien es considerada una de las mejores autoras germanas de la historia, como publicó entonces Enlace Judío.