13/07/2020

¿Por qué los palestinos están cometiendo suicidio?











PorIsrael- por Khaled Abu Toameh (Gatestone Institute)



El grupo terrorista palestino Hamas está haciendo un esfuerzo serio para evitar que los periodistas informen sobre un aumento en las tasas de suicidio en la Franja de Gaza. Hamas no quiere que el mundo sepa que los hombres y mujeres jóvenes que viven bajo su gobierno en la Franja de Gaza, como resultado de las dificultades económicas y la opresión, se están quitando la vida.



Solo en la última semana, cuatro palestinos de la Franja de Gaza se suicidaron en incidentes separados: disparos, píldoras, autoinmolación y saltos desde un edificio alto. Los suicidios han avergonzado a Hamas, cuyos líderes decidieron tomar medidas estrictas para evitar que la noticia se filtre a los medios.



>Trece años después de su violenta toma de control de la Franja de Gaza, Hamas todavía está tratando de presentar una imagen optimista de la situación allí. Hamas quiere mostrarle al mundo que la vida de muchos palestinos bajo su gobierno islámico y las medidas represivas es maravillosa.



La realidad, sin embargo, es un poco diferente. Bajo el control de Hamas, la Franja de Gaza ha sufrido el aumento del desempleo, las elevadas tasas de pobreza y una fuerte contracción del sector privado.



Desde 2017, el gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania ha reducido los pagos por la electricidad suministrada por Israel a la Franja de Gaza y ha recortado los salarios de sus empleados, exacerbando la crisis económica local. Desde 2014, la represión de Egipto en la extensa red de contrabando de túneles de la Franja de Gaza ha disparado la escasez de combustible, material de construcción y bienes de consumo.



El año pasado, activistas palestinos salieron a las calles de la Franja de Gaza para protestar por las dificultades económicas y exigir que Hamas brinde soluciones para elevar las tasas de desempleo y pobreza. Las protestas, realizadas bajo el lema «¡Queremos vivir!», Fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad y los milicianos de Hamas. Cientos de activistas fueron detenidos por Hamas, que vio las protestas económicas como parte de una «conspiración» para «crear inestabilidad y anarquía» y socavar su régimen dictatorial en la Franja de Gaza.



Uno de los organizadores de las protestas fue Sleman Alajoury, un activista de 24 años y graduado universitario desempleado del norte de la Franja de Gaza. Alajoury fue detenido varias veces por Hamas por su papel en las protestas generalizadas, descrito como el peor desde que Hamas tomó el control de la Franja de Gaza después de derrocar al gobierno del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en 2007.



El 4 de julio, un año después que Hamas aplastara las protestas, el cuerpo de Alajoury fue descubierto dentro de su casa en el suburbio Sheikh Zayed en el norte de la Franja de Gaza. Sus amigos y familiares dijeron que el joven se había suicidado con un solo disparo en la cabeza.



En su última publicación en Facebook, unas horas antes de quitarse la vida, Alajoury escribió que su suicidio tenía como objetivo buscar la «salvación». También escribió que «quejarse con alguien que no sea Dios fue un acto de humillación».



Muchos palestinos perciben las palabras de Alajoury como críticas implícitas a Hamas por su incapacidad para mejorar las condiciones de vida en la Franja de Gaza y su actual represión contra los jóvenes activistas que hacen campaña por una vida mejor, la democracia y la libertad de expresión.



Ramzi Mahmoud Suleiman, un amigo de Alajoury, dijo que Alajoury había sufrido mucho bajo las medidas represivas de Hamas. Suleiman dijo que Alajoury había sido detenido por las fuerzas de seguridad de Hamas, quienes allanaron su casa en varias ocasiones.



Otro amigo, Shaher al-Habbash, reveló que Alajoury fue blanco frecuente de Hamas debido a sus actividades políticas y sociales en la Franja de Gaza. «La Fuerza de Seguridad Interna de Hamas lo arrestó varias veces», dijo al-Habbash. «Atacaron la casa de su familia y lo humillaron durante su interrogatorio dentro de las prisiones de Hamas. Incluso atacaron la casa durante la boda de su hermana; esto lo molestó mucho».



Alajoury fue el cuarto palestino que se quitó la vida en la Franja de Gaza la semana pasada. Varios otros casos de intentos de suicidio se han registrado allí en las últimas semanas. En lugar de abordar el problema, Hamas ahora está tratando de barrer la trágica muerte de Alajoury debajo de la alfombra.



Algunos palestinos que asistieron a su funeral o visitaron la casa familiar para ofrecer sus condolencias han sido detenidos por agentes de seguridad y terroristas de Hamas.



Un palestino, Basim Othman, escribió en Facebook que su hermano, Fadi, y otros tres hombres fueron «secuestrados» por miembros del ala militar de Hamas, Ezaddin al-Qassem, después de asistir al funeral. «Nuestro mensaje es claro: Hamas es una organización terrorista», escribió Othman. «Les daremos una lección a los secuestradores y sus familias».



Otro palestino, Ramez Mahmoud, escribió en su página de Facebook que había escapado de un intento de secuestro por parte de Hamas después del funeral de Alajoury. «Acabo de sobrevivir a un intento de secuestro por parte de las fuerzas de seguridad pertenecientes a Hamas y su ala militar», dijo Mahmoud. «Secuestraron a mi amigo, el periodista Yusef Hassan, y a otros que vinieron a ofrecer sus condolencias a la familia Alajoury».



Un grupo palestino de derechos humanos condenó la represión de Hamas contra los amigos de Alajoury y otros activistas y pidió un examen exhaustivo de la creciente ola de suicidios en la Franja de Gaza.



«Los servicios de seguridad [de Hamas] en Gaza arrestaron al menos nueve personas en tres incidentes separados el 4 de julio de 2020, que asistían al funeral de Sleman Alajoury», dijo el Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos en un comunicado.



«Las investigaciones de campo de Al-Mezan muestran que los miembros de los servicios de seguridad en Gaza arrestaron a Ghasan Sadi Musalam, de 37 años, Fadi Mohammed Othman, de 38 años, y Khalil Adib Salim, de 33, alrededor de la 1:30 pm cerca del cementerio de Beit Lahia en el norte de la Franja de Gaza, justo después que salieron del funeral de Alajoury«.



El grupo de derechos humanos también señaló que Hamas había arrestado a dos periodistas que cubrían el funeral. Fueron identificados como Ahmed al-Ras, de 35 años, y Helmi al-Ghoul, de 26, y fueron interrogados sobre la naturaleza de su trabajo, antes de ser liberados.



«Cuatro personas más fueron arrestadas después de visitar a la familia del difunto para presentar sus respetos», reveló Al-Mezan.



«Los oficiales de los servicios de seguridad que viajaban en un vehículo azul y un minibús blanco detuvieron a los cuatro hombres, dos de los cuales fueron identificados como Yousef Khalil Hassan y Ahmed Awni al-Mahali, y los transfirieron a la estación de policía, antes de liberar a todos cuatro el mismo día«.



El grupo de derechos humanos dijo que algunos de los detenidos por Hamas fueron convocados para más interrogatorios en los próximos días. «Otros informaron haber sido golpeados e insultados durante los interrogatorios que rodean los mensajes que hicieron en las redes sociales que se pide de forma pacífica, y se confiscaron sus teléfonos celulares», el grupo añadió.



«Al-Mezan condena los incidentes y exige parar con las detenciones arbitrarias y citar órdenes que se llevan a cabo en violación del debido proceso, y destaca que los titulares de deberes están obligados, de conformidad con el derecho palestino e internacional, a promover las libertades públicas y respetar los derechos humanos, especialmente la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica. Al-Mezan afirma además que el problema del suicidio en Gaza es sintomático del creciente nivel de frustración y desesperación que sienten los habitantes palestinos«.



Dichas llamadas de las organizaciones de derechos humanos son descartadas de inmediato por los líderes de Hamas, cuya única preocupación es el dominio de su poder. Para Hamas, los palestinos que se suicidan ponen en peligro su régimen, incluso, y tal vez más, después de su muerte.



¿Por qué Hamas persigue a los palestinos en los cementerios y en las casas de familias afligidas? Debido a que sus líderes están aterrorizados que el mundo se despierte al hecho que su ruinoso gobierno está conduciendo a hombres y mujeres jóvenes a suicidarse.



Hamas, después de 13 años de negligencia criminal, rechaza la responsabilidad por el bienestar de su gente. Sorprendentemente, continúa logrando convencer al mundo que Israel tiene la culpa de la miseria de su propio pueblo. Esta práctica y tóxica mentira le permite seguir recibiendo dinero y armas de sus amigos en Irán y Hezbolá para reforzar su control de la muerte en la Franja de Gaza. Para Hamas, lo que importa es la yihad (guerra santa), no una vida digna para su gente. Trágicamente, parece que los jóvenes palestinos en Gaza están recibiendo el mensaje, alto y claro.



Khaled Abu Toameh, un periodista galardonado con sede en Jerusalén, es miembro del Shillman Journalism Fellow en el Gatestone Institute.