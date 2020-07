15/07/2020

Confirman en Irán pena de muerte para tres manifestantes de 2019



Están acusados de llevar a cabo robos, incendios y disturbios durante las protestas contra el aumento de la gasolina en 2019. Los abogados de los hombres rechazaron la sentencia y pidieron que se celebre otro juicio.



La pena capital "fue confirmada por el Tribunal Supremo tras una apelación presentada por los abogados de los acusados", indicó el portavoz del sistema judicial, Gholamhosein Esmaili, citado por el sitio jurídico oficial Mizan Online, pero sin informar la identidad de los condenados ni la fecha de la primera condena.



El vocero señaló que fueron detenidos cuando cometían un "robo a mano armada" y se encontraron pruebas en sus teléfonos móviles de que habían incendiado bancos, edificios públicos y autobuses durante las manifestaciones.



El 15 de noviembre de 2019 estalló un movimiento de protesta en cuanto se anunció un fuerte aumento en el precio de la gasolina en Irán, en medio de una crisis económica.



Las comisarías de Policía fueron atacadas, las tiendas saqueadas, los bancos y las estaciones de servicio incendiados, y entonces las autoridades impusieron una interrupción de internet durante una semana.



"Filmaron todo (...) y lo enviaron a agencias de prensa extranjeras", dijo Esmaili. "De esta manera se determinó que estos delincuentes armados fueron los matones que perpetraron estos crímenes durante los disturbios. Ellos mismos proporcionaron las mejores pruebas", añadió.



Los abogados de los acusados rechazaron esta sentencia y señalaron que la defensa no tuvo acceso a esos archivos.



Según el abogado Mostafa Nili, los tres participaron en las manifestaciones de noviembre "porque su vida se vio afectada por el elevado precio de la gasolina".



Nili aseguró que la defensa solicitará un nuevo juicio, puesto que los tres condenados "insisten en que no cometieron ningún sabotaje, incendio o disturbio", y que "no existe ningún documento que pueda probar" delitos.



Washington afirma que hubo más de mil muertos en la represión de las protestas. Un grupo independiente que trabajó para la ONU menciona 400, y las autoridades de Teherán 230.