16/07/2020

De salvar judíos a elegir alcalde antisemita

Crédito Foto: Lionel Bonaventure / AFP a través de Getty Images











Ynet Español (JTA)



Ciudad francesa conocida por salvar judíos durante la Shoá eligió a un alcalde acusado de antisemitismo



El consejo municipal de Moissac, una plácida localidad cerca de Toulouse, es conocida como "la ciudad de los Justos entre las Naciones".



Durante el Holocausto, cientos de habitantes de la ciudad de Moissac ayudaron a los activistas de la resistencia a rescatar a unos 500 niños judíos, un hecho que Yad Vashem, el museo nacional de Shoá de Israel, ha definido como "un episodio excepcional en la historia de la Segunda Guerra Mundial". Justo entre las Naciones es el título que el Estado de Israel otorga a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos durante el Holocausto.



En 2013, Yad Vashem ayudó a inaugurar una plaza de Justos entre las Naciones con placas en el centro de la ciudad de 12.000 habitantes.



Ahora Moissac está nuevamente en los titulares, pero por una razón muy diferente: su nuevo alcalde, Romain López, ha sido acusado de hacer declaraciones antisemitas y es parte del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, fundado por el negacionista del Holocausto, Jean-Marie Le Pen.



A fines del mes pasado, López ganó con el 62% de los votos. En 2015, en su cuenta de Twitter se refirió con desprecio a las cifras sobre antisemitismo presentadas en el parlamento francés por un erudito judío y sobreviviente del Holocausto, Serge Klarsfeld.



"Los apóstoles del complejo de persecución no saben qué inventarán después", expresó López en aquella oportunidad.



López, de sólo 31 años de edad, ha negado que el comentario refleje algún sesgo antisemita, pero se disculpó por su tono despectivo.



Esta victoria fue parte de una elección sin precedentes para Agrupación Nacional, ya que Louis Aliot, exsocio de Marine Le Pen (la hija de Jean-Marie, que 2007 llegó a la etapa final de la elección presidencial) ganó su primera carrera por la alcaldía en una gran ciudad desde 1995. Aliot fue elegido en Perpignan, una ciudad cerca de la frontera española con una población de aproximadamente 120.000 habitantes.



Como reflejo de la creciente polarización y erosión del centro político en Francia, las elecciones municipales también fueron una bendición para el Partido Verde de centro izquierda, que ganó las elecciones en Lyon, Burdeos y Estrasburgo, junto con los distritos de Marsella y París.



El Partido Socialista evitó por poco la derrota en París, donde la alcaldesa Anne Hidalgo fue reelegida con poco más del 50% de los votos. Los Republicanos, el partido de centroderecha del expresidente Nicolas Sarkozy, no logró victorias significativas.



El partido del presidente Emmanuel Macron, La República en Marcha, experimentó lo que se ve ampliamente como una derrota, perdiendo múltiples antiguos bastiones y obteniendo malos resultados en los principales municipios.



Gaby Cohn-Bendit, un sobreviviente del Holocausto que se mantuvo escondido en Moissac con su hermano Danny, le dijo al periódico Libération que la victoria de Agrupación Nacional es "irreal".



Jean-Yves Camus, un conocido analista de ciencias políticas y presidente del grupo de expertos Observatorio de Radicalismo Político, estuvo de acuerdo.



"Es especialmente sorprendente, teniendo en cuenta que hay personas que vivieron la guerra y que aún residen en Moissac e hijos de personas que escondieron a esos niños judíos en sus hogares", declaró Camus para Libération. "Plantea preguntas sobre la preservación de la memoria", agregó.



La mayoría de los votantes de Moissac probablemente no votaron por López por ningún motivo relacionado con los judíos. Se estima que la victoria del político ultraderechista se debe a que muchos trabajadores búlgaros trabajan en esta ciudad rural por salarios más bajos que los locales. Esta realidad no produjo un ambiente político favorable para Los Republicanos y los socialistas, que están a favor de la Unión Europea, y menos aún para el partido La República en Marcha, de Macron, quien se refiere a sí mismo como "globalista".



Durante la Segunda Guerra Mundial, Moissac se convirtió brevemente en el centro de un movimiento internacional de rescate. Shatta y Eduard Simon, una pareja judía local, recibieron a cientos de niños judíos de Polonia, Rumania, Hungría, entre otros países, en una escuela que abrieron allí en 1933. Los niños habían sido introducidos de contrabando, a veces con ayuda de combatientes de la resistencia, para que pudieran sobrevivir al genocidio en el que la mayoría de los miembros de sus familias fueron asesinados.



En 1943, la policía local informó a los Simons de que se había ordenado una redada. Pero los Simons pudieron distribuir alrededor de 500 niños entre los residentes de la aldea antes de que se llevara a cabo la operación. Ninguno de los niños, que aprendieron rápidamente francés y se convirtieron en ciudadanos después de la Segunda Guerra Mundial, fueron deportados o atrapados, y no hay registro de ningún residente de Moissac haya informado a las autoridades sobre la operación de rescate.



Europa tiene múltiples partidos de extrema derecha que se oponen a la inmigración y a la Unión Europea. Pero Agrupación Nacional, que antes llevaba el nombre de Frente Nacional se distinguió por su retórica contra los judíos mientras era liderado por Jean-Marie Le Pen durante 39 años, hasta 2011.



Le Pen ha sido condenado por la negación o minimización del Holocausto por un tribunal francés y por un tribunal alemán por llamar a las cámaras de gas "un detalle" de la Segunda Guerra Mundial. También afirmó que no creía que 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. Le Pen está siendo juzgado por decir que su partido pondría a un cantante judío "en el horno" por criticar a la facción.



Su hija ha tratado de mejorar la imagen del partido, prometiendo castigar la retórica antisemita e incluso echó a su propio padre de la facción en 2015. Estos pasos y el enfoque del partido en las libertades individuales y los derechos de las mujeres han disparado su popularidad. Marine Le Pen obtuvo un tercio de los votos presidenciales en 2017, un récord para el partido.



Agrupación Nacional incluso ha hecho campaña entre los votantes judíos franceses, una minoría de poco peso electoral pero de gran importancia simbólica, al menos para este partido. Se estima que entre el 10% y el 16% de los votantes judíos franceses, particularmente aquellos que temen los efectos de la inmigración musulmana y al islam radical, ahora votan por la Agrupación Nacional liderada por Marine Le Pen, en tanto que casi ninguno lo hizo por su padre.



Marine Le Pen les pidió a los judíos que voten por ella para que ella sirva como su "mejor escudo" contra el islam radical.



Sin embargo, los líderes de las instituciones de la comunidad judía francesa no creen en las declaraciones de Le Pen. Los líderes de las instituciones de la comunidad judía francesa no están comprando el cambio de imagen del Rally Nacional. El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF, por sus siglas en francés) boicotea este partido, así como la facción de extrema izquierda, así como el partido de la extrema izquierda Francia Insumisa, a los que acusa de “difundir el odio”.