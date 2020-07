17/07/2020

La lucha de Kareem Abdul-Jabbar contra el antisemitismo

Kareem Abdul-Jabbar, leyenda de la NBA, publicó una columna en The Hollywood Reporter en la que critica a atletas y artistas que no se han pronunciado contra los comentarios y actos antisemitas sucedidos en los últimos días en Estados Unidos.



"Las recientes publicaciones y tuits antisemitas hechos por celebridades del deporte y entretenimiento son un mal presagio para el movimiento Black Lives Matter, pero también lo es la sorprendente falta de indignación. Debido al nuevo activismo de Hollywood y el deporte, esperaba una mayor indignación pública", expresó el ex basquetbolista de 73 años y origen musulmán.



Abdul-Jabbar, quien ha sido uno de los atletas más involucrados en la lucha contra la desigualdad desde los años sesenta, criticó al rapero Ice Cube, el ex basquetbolista Stephen Jackson, la comediante Chelsea Handler, el jugador de fútbol americano DeSean Jackson y el presidente estadounidense Donald Trump.



"Los tuits de Ice Cube del 10 de junio, que incluían símbolos e imágenes terribles, insinúan que los judíos son culpables de la opresión de los negros. DeSean Jackson publicó mensajes antisemitas y una frase que erróneamente pensó que era de Hitler. Stephen Jackson, un autoproclamado activista, habló de cómo los Rothschild son dueños de los bancos y terminó apoyando al antisemita declarado y homófobo Louis Farrakhan. Este tipo de caracterizaciones inhumanas ocasionan los abusos policiales que mataron a su amigo, George Floyd", afirmó Abdul-Jabbar en su artículo.



"Chelsea Handler, siendo judía, compartió un video de Farrakhan a sus 3.9 millones de seguidores. Eso dio un mensaje a casi 4 millones que aún algunos judíos creen que el antisemitismo está justificado”, agregó el ex basquetbolista, y también apuntó a la campaña electoral de Trump que “fue criticada por explotar el antisemitismo, usando esa idea de los Rothschild, acusando a tres billonarios de ascendencia judía de usar sus fortunas para amañar las elecciones de noviembre. Es lo que Trump ha usado en su carrera política: atender a grupos racistas que creen que han recibido el visto bueno del presidente para atacar a las personas que no les agradan".



"Estos famosos comparten la misma lógica expiatoria de grupos opresores como el KKK y los nazis", aseveró Abdul-Jabbar, quien también criticó las tibias disculpas de algunos de los que emitieron este tipo de mensajes y terminó recordando una frase del Dr. Martin Luther King Jr. "La lección nunca cambia, no sé por qué la gente tiene problemas en aprender: nadie puede ser libre hasta que todos lo sean. Como dijo Martin Luther King Jr.: ´La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todo sitio. Estamos atrapados en una red inescapable de mutualidad´. Así que hay que comportarnos así. Si vamos a estar indignados por la injusticia, hay que estar indignados por las injusticias contra todos".