La yihad posmoderna de Irán contra los judíos











Dr. Reza Parchizadeh



El surgimiento del islamismo como una ideología posmoderna está indisolublemente ligado a una negación congénita y fundamentalmente antisemita del Estado judío. La supervivencia de Israel depende de la derrota del islamismo y del desarrollo de la democracia liberal en el Medio Oriente.



El enfoque del régimen islamista de Irán hacia Israel no se basa en el análisis materialista de costo-beneficio común en la política de Occidente y de la mayoría del resto del mundo. Más bien, es una actitud apocalíptica enraizada en una forma velada (y a veces no tan velada) de antisemitismo posmoderno que se puede definir claramente como una yihad contra los judíos. Este tipo contemporáneo de antisemitismo es conducido por un conglomerado global de islamistas e izquierdistas que atacan a Israel como el hogar ancestral del pueblo judío.[El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones] BDS es la manifestación más flagrante de este matrimonio de conveniencia, pero el vínculo anti-Israel compartido por islamistas e izquierdistas tiene raíces profundas y se remonta mucho más atrás.



En el calor de la israelofobia nasserita de la década de 1960, muchos islamistas e izquierdistas iraníes simpatizantes se embarcaron en un viaje épico al Levante, específicamente a Siria y Líbano, para luchar contra Israel, por un lado, y presionar el destino de la población chiita por el otro. Cuando el rey Hussein de Jordania expulsó a Yasser Arafat y a su Organización de Liberación de Palestina (OLP) por intentar derrocar la monarquía hachemita, el grupo terrorista trasladó su sede a Beirut, gracias a la mediación de otros líderes árabes. Allí, los islamistas e izquierdistas radicales iraníes que anhelaban destruir Israel (por diferentes razones) se aliaron con Arafat y se comprometieron en una lucha contra cristianos maronitas pro occidentales y pro israelíes. Esto llevó a la devastadora Guerra Civil Libanesa (1975-1990), hasta ahora la guerra civil de más larga duración en la historia contemporánea de Medio Oriente.



La Guerra Civil Libanesa resultó ser uno de los factores claves que llevaron a los islamistas al poder en Irán. La participación en esa guerra endureció a los combatientes islamistas e izquierdistas que explotarían sus habilidades estratégicas y militares recién adquiridas para derrocar el régimen del Shá, respaldado por Occidente. Durante e inmediatamente después de la Revolución de 1979 en Irán, estos retornados formarían la llamada "ala izquierda" de la incipiente República Islámica. Más conocida como la "Línea del Imam" debido a su cercanía con Jomeini. Eran una facción implacablemente antiisraelí y antioccidental interesada en la "exportación de la revolución" más allá de las fronteras de Irán a cualquier costo.



Con ese fin, apenas derrocaron el régimen de Pahleví, llevaron a Arafat a Irán y Jomeini prometió un apoyo incondicional a su causa. Un poco más tarde, a principios de la década de 1980, crearían Hezbolá en el Líbano con la ayuda del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El notorio asunto Irán-Contras, durante el cual altos funcionarios estadounidenses vendieron armas a Irán y utilizaron las ganancias para financiar a los contras nicaragüenses, fue expuesto por la facción izquierdista como un indicador de que el sistema iraní se había vendido a Estados Unidos e Israel. En ese momento, Jomeini tomó medidas enérgicas para evitar que se abrieran fisuras en las filas del régimen. La fortuna de la Línea del Imam disminuyó gradualmente desde ese punto hasta que la facción Jamenei la eclipsó por completo después de la muerte de Jomeini en 1988.



Con el tiempo, la antipatía ideológica del régimen islamista hacia Israel se convirtió en una gran estrategia política para la construcción de un imperio en el Medio Oriente y más allá. Tras las aspiraciones de larga data del "renacimiento de Dar al-Islam (Casa del Islam)" y el "liderazgo del mundo islámico" que comenzó con Jomeini y continuó más sistemáticamente bajo Jamenei, la República Islámica explota la israelofobia como palanca estratégica para avanzar en sus objetivos entre las naciones de mayoría musulmana en la región y la izquierda política en Occidente.



A pesar de sus diferencias, los fanáticos chiitas y sunitas están unidos en su odio hacia Israel, lo que los coloca en el mismo barco en lo que respecta a la izquierda occidental. El ingenioso régimen islamista explota este punto de convergencia entre los fanáticos musulmanes y la izquierda para avanzar en su proyecto de expansionismo ideológico y territorial en el Medio Oriente, así como para consolidar su presencia en Occidente. A todo eso puede agregar, los continuos intentos del régimen de lanzar una llave en el proceso de paz árabe-israelí, especialmente a través del apoyo al sectarismo, el terrorismo y la guerra.



El régimen islamista no considera su repetida frase "Israel debe ser borrado de la faz de la tierra" como un simple eslogan. Ha actuado sobre este como un punto de honor y continúa haciéndolo. En 2006, el régimen hizo que Hezbolá desatara un bombardeo mortal y destructivo de más de 4000 misiles sobre Israel en el transcurso de un mes, causando graves daños a las ciudades del norte de Israel y el asesinato de 165 militares israelíes y ciudadanos. Durante la última década, el régimen ha aprovechado la Guerra Civil Siria para estacionar sus fuerzas adyacentes a la frontera israelí, donde invaden constantemente el territorio del pequeño país y lo amenazan con drones, misiles y morteros. Recientemente, el régimen ha estado tratando de atacar a civiles israelíes con sofisticados ataques cibernéticos. En abril de este año, los piratas informáticos iraníes montaron un ciberataque en el sistema de gestión de agua israelí para aumentar el contenido de cloro en el suministro de agua a nivel nacional, con el objeto de causar una intoxicación masiva de los ciudadanos israelíes. Más recientemente, con motivo del Día de Quds, el líder supremo, mientras incitaba apasionadamente a todos los musulmanes a montar una yihad contra Israel, usó la frase nazi "Solución final" para describir lo que él cree que debería ser el destino del Estado judío.



El régimen islamista en Irán, tanto por razones ideológicas profundamente arraigadas como por propósitos estratégicos a gran escala, persigue obsesiva y decididamente la negación y, si es posible, la aniquilación completa de Israel. Es por eso que el régimen, aun cuando sufre bajo la campaña de "máxima presión" de la administración Trump, no cambiará su comportamiento. Borrar Israel es esencial para su naturaleza.



Cualquier intento por "normalizar" al régimen islamista en el orden mundial liberal, sin tener en cuenta su antipatía inherente hacia Israel, hasta ahora la única democracia liberal en el Medio Oriente, dejará al Estado judío enfrentando una amenaza existencial. En los últimos años, la táctica “guerra entre guerras” de Israel ha restringido considerablemente el alcance y la intensidad de la yihad del régimen islamista contra los judíos. Pero si se quiere detener de una vez por todas, Occidente debe construir una estrategia consistente y robusta para reemplazar el régimen islamista de Irán por una democracia liberal. Esa gran estrategia aún está por surgir.



