Un acueducto romano en una playa

Esta playa de Israel posee un acueducto del Imperio romano



Hay vida más allá de Jerusalén o Tel Aviv. Prepárate para descubrir las asombrosas ruinas que yacen en la localidad de Cesarea.



Cuando creemos que no hay nada más por descubrir, siempre nos topamos con historias, recovecos y vestigios de las civilizaciones antiguas que logran conquistarnos en tan solo un instante. Y la playa de Cesarea, en Israel, es uno de esos maravillosos lugares que hay que visitar al menos una vez en la vida.



Situada a orillas del Mediterráneo, a media distancia entre las ciudades de Tel Aviv y Haifa, la playa de Cesarea es reconocida mundialmente por albergar dos acueductos que han sido erigidos hace más de mil años.



Y aunque no se puede garantizar el momento exacto en que fueron puestos en pie, se sabe que la primera fase del acueducto superior fue construida en los tiempos del rey Herodes (siglo I a. C.), designado por Julio César como procurador del territorio, quien decidió sentar las bases de la ciudad portuaria de Cesarea y nombrarla en su honor.



El rey sabía que las obras eran necesarias dado que el pueblo no tenía acceso al agua dulce y potable, y es por ello que ordenó erigir un acueducto elevado para poder procurar este recurso a la población. El mismo comenzaba en los manantiales cerca de Shuni, a 16 kilómetros al noreste de Cesarea Marítima.



Así fue cómo, gracias a la ayuda económica del Imperio romano, Herodes también logró materializar un anfiteatro, la fortaleza Antonia, un hipódromo y Sebastos, el puerto más grande de la costa este del Mediterráneo por aquel entonces.



El majestuoso fragmento del acueducto herodiano, mejor conocido como de alto nivel I, puede vislumbrarse al norte de la ciudad antigua, haciéndonos imaginar cómo era la vida en aquella época, ya que allí estaba emplazada la capital de la provincia de Judea.



La construcción de la segunda fase del acueducto –de alto nivel II– tuvo lugar durante el reinado del emperador Adriano (siglo II a. C.), quien puso en marcha el plan al visitar la ciudad en 130 d. C y observar el crecimiento poblacional.



La nueva sección fue añadida a la derecha del primer canal, duplicando la capacidad de suministrar agua, algo que duraría aproximadamente 1200 años. La tercera aconteció en el Siglo XIII a. C, en tanto que el acueducto inferior fue construido durante el período bizantino.



Por si lo estabas pensando, confirmamos que es posible sumergirse en las aguas de la playa de Cesarea e imaginar cómo habría sido vivir en aquella época. Además, durante la temporada de baño la estación de salvavidas con socorrista permanece abierta, por lo que es seguro darse un baño.



En la actualidad, los yacimientos arqueológicos aquí mencionados conforman el Parque Nacional de Cesarea, uno de los sitios más deslumbrantes de todo Israel, que el año pasado acogió a 900.000 viajeros de todas partes del mundo.



¿QUÉ MÁS PUEDE VISITARSE EN CESAREA?



Más allá de la posibilidad de zambullirse entre vestigios del imperio Romano, el Parque Nacional de Cesarea ofrece auténticos tesoros que van desde el Palacio de los Arrecifes, hallazgos arqueológicos del jardín, maravillosas ruinas romanas y el Centro de Buceo de la Vieja Cesarea.



Luego de una exhaustiva restauración de sus bóvedas, el nuevo centro de visitantes se inauguró en mayo del año pasado, combinando tecnología, modernidad e historia, con espacios que despliegan cortometrajes del rey Herodes y vistas panorámicas animadas del puerto de Cesarea.



Las estructuras que se han remodelado fueron erigidas por el propio rey Herodes, convirtiéndose de esa manera en el primer arquetipo del mundo antiguo. Asimismo, formaban parte del sistema de almacenaje en el puerto, que destacaba por ser un sitio crucial del comercio entre Oriente y Occidente.



En el extremo sur del parque destaca el antiguo teatro romano, que durante el verano acoge conciertos de artistas locales e internacionales. Además, desde el mes de abril hasta octubre se llevan a cabo festivales, espectáculos de caballos y obras de teatro callejeras.



No obstante, por el momento debemos esperar para viajar a Cesarea, ya que aún no se conoce una fecha exacta en la que Israel permitirá la apertura de sus fronteras a los visitantes extranjeros. Pero esperamos sea pronto, así logramos perdernos entre ruinas que datan de los tiempos del Imperio romano.