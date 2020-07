España avala la definición de antisemitismo de la IHRA

24/07/2020

La vicepresidenta de España, Carmen Calvo, refrendó la voluntad de su gobierno de adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).



La funcionaria sostuvo este miércoles un encuentro representantes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), organismo representativo de la comunidad judía local, incluido su presidente Isaac Benzaquén.



Respecto al aumento del antisemitismo en el mundo y en particular, en Europa, donde ha tenido consecuencias muy graves, y aunque la situación en España está lejos de tener esa gravedad, Calvo señaló que España condena sin paliativos el antisemitismo y cuenta con un marco normativo pionero en la lucha contra el mismo y la discriminación por este motivo, de acuerdo con un comunicado del gobierno español.



Dicho marco configura todo un sistema que responde a las recomendaciones contenidas en la “Declaración del Consejo de la Unión Europea sobre la lucha contra el antisemitismo y el desarrollo de un enfoque común de la seguridad para proteger mejor a las comunidades y las instituciones judías en Europa”, adoptada en la reunión de 6 de diciembre de 2018.



En este sentido y siguiendo la recomendación contenida en dicha declaración, indicó Calvo, el Estado español refrenda la definición operativa de “antisemitismo”, no vinculante jurídicamente, que adoptó la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) en Bucarest el 26 de mayo de 2016, como una herramienta útil de orientación en la educación y la formación.



La definición de trabajo de la IHRA establece que: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto“.



La FCJE expresó su satisfacción por el alcance que está teniendo la concesión de la nacionalidad de los sefardíes y la disposición que los distintos Gobiernos han tenido para apoyar esta normativa, de lo que da muestra la reciente prórroga habilitada por el ministerio de Justicia para la tramitación de estos expedientes a fin de paliar las dificultades que la COVID-19 ha provocado en todo el mundo.



Durante la reunión se abordaron otros temas como el hecho de que las oposiciones sean compatibles con el ejercicio de la libertad religiosa y el cumplimiento del descanso sabático, o la recuperación y el conocimiento de la historia y el patrimonio sefardí como legado para España. Estas cuestiones estarán en la agenda del trabajo futuro con la FCJE.



La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que promueve las relaciones entre España e Israel, manifestó su beneplácito por el anuncio hecho, esperando con ello una votación en el Congreso de los Diputados a instancias del Poder Ejecutivo en la materia, y la anulación de fondos gubernamentales a cualquier organismo cuyas actividades coincidan con la definición de la IHRA.



El jefe de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía para Israel, Yigal Palmor, compartió en sus redes sociales la noticia del anuncio.



En tanto que el Comité Judío Americano (AJC) celebró el anuncio hecho por Calvo, al que calificó como un “paso clave en el esfuerzo para combatir el alza del antisemitismo”.