Nueve mercados israelíes

24/07/2020

Israel21c- por Jessica Halfin



9 mercados poco conocidos de Israel para visitar



Los mercados al aire libre de Israel, conocidos en país como “shuk”, son la mejor muestra del estilo de vida local.



Los israelíes se sienten atraídos por la buena calidad, los precios baratos y las interacciones animadas al elegir productos frescos de temporada y otros alimentos.



Los 9 mercados de esta lista no son tan conocidos como el legendario Majane Yehuda de Jerusalén o el Carmel de Tel Aviv pero tienen mucho para ofrecer. En cada uno de ellos es posible develar secretos y hallar tesoros.



Aquellos que sólo abren los fines de semana pueden verse influidos por las restricciones aplicadas por el Gobierno para intentar frenar la segunda ola de contagios de COVID-19.



1. Shuk de Ramla



Ramla es un destino turístico subestimado con iglesias de la era de los cruzados, , una fortaleza, hermosas mezquitas y una cisterna subterránea de agua del siglo VIII que solo se puede recorrer en canoa.



El centro de la ciudad también cuenta con uno de los mercados al aire libre más coloridos del país. Es un gran lugar para comprar frutas y verduras o buscar objetos raros.



El shuk de Ramla ofrece una variedad de las comidas callejeras más auténticas del país e incluye tiendas y restaurantes de especias que satisfarán las ansias de los que aman la gastronomía del Lejano Oriente.



Cómo llegar: Comenzar en la calle Jabotinsky 10 y continuar por esa calle.



2. Mercado de la Ciudad Vieja de Nazaret



A primera vista, este mercado donde se vende ropa barata y souvenirs cristiano puede parecer que no merece una visita. Sin embargo, hay que seguir caminando por los callejones para hallar las verdaderas tiendas que muestra la auténtica vida nazarena.



Allí es posible comprar aceitunas caseras encurtidas y especias recién molidas o probar un aromático café árabe o un té de canela y nuez confusa en el Café Abu Salem, que está abierto desde 1914 como un club de backgammon para hombres en la parte posterior y un auténtico té y cafetería en el frente.



Cómo llegar: entrar a la 6153 en la ciudad vieja de Nazaret justo antes de la iglesia de la Anunciación.



3. Mercado de Wadi Nisnas en Haifa



Oculto entre la colonia alemana de Haifa y el recientemente renovado centro de la ciudad se encuentra el vecindario árabe Wadi Nisnas.



Los tesoros culinarios de ese barrio se alinean en las calles y callejones: hay mujeres sentadas ahuecando calabacines y berenjenas para rellenar, sobran las cestas de hierbas recién recolectadas de las colinas de Galilea, se fríen grandes sartenes de platos árabes caseros y rebosan los panes de pita recién horneados.



Abierto durante toda la semana, el mercado de Wadi Nisnas se pone especialmente interesante los sábados cuando muchos otros lugares de la ciudad están cerrados.



Cómo llegar: ingresar en la calle HaWadi hasta el restaurante de pescado Viktor HaDayag (con delfines en su letrero). Baje por el camino peatonal adyacente y comenzar a explorar.



4. El mercado “paleo”



Esta opción es una mezcla entre un festival de comida y un mercado que con frecuencia mensual celebra los ideales del movimiento Paleo.



Es un mercado itinerante porque se monta en diferentes ciudades de Israel y es una gran fuente para los amantes de la carne que también aprecian los productos artesanales de comida boutique.



No hace falta ser seguidor del movimiento para disfrutar de esta propuesta que contiene los elementos clave de cualquier gran salida gastronómica.



En el mercado paleo es posible mezclarse con productores y artesanos mientras prueban sus productos. Los hallazgos sorprendentes aquí incluyen chocolates gourmet, especias, jarabe de arce israelí e incluso biltong sudafricano.



Cómo llegar: hacer clic aquí para más información y para conocer la ubicación mensual del mercado.



5. Shuk de Afula



Hogar de un shuk de frutas y verduras frescas los lunes y jueves, el mercado interior de Afula se convierte en una fiesta los viernes y sábados por la tarde y las noches con eventos especiales y el popular festival de la cerveza.



Allí es posible probar una gran selección de cervezas artesanales israelíes tiradas en el acto mientras se descubren productos locales, boutiques de moda casual, puestos de comida preparada e incluso alfombras llenas de artesanías de Judaica y carpintería metálica del circuito local de mercadillos.



Hay también actuaciones musicales en vivo en un escenario abierto.



Cómo llegar: el mercado está la calle HaHashmal 7 de la ciudad baja.



6. Mercado de Netanya



Este mercado al aire libre fue renovado hace poco y se ha convertido en un centro de vida cultural en la ciudad de Netanya.



Repleto de puestos de frutas y verduras, comida casera y panaderías, el mercado también alberga eventos con artistas y músicos locales. Cada viernes desde temprano en la mañana y hasta justo antes del shabat, al final de la calle se erige un mercado de flores.



Cómo llegar: el shuk empieza en la calle Shoham 7. El mercado de las flores está en la calle adyacente Jaim Weizmann.



7. Mercado de HaTikva en Tel Aviv



Situado en el sudeste de Tel Aviv, este mercado es conocido por sus alimentos cocidos que representan a las comunidades judías sefardíes, yemenitas e iraquíes. Se trata de un mercado cubierto y bien cuidado lleno de puestos de productos frescos, así como tiendas de especias, encurtidos y panaderías de Oriente Medio.



El shuk HaTikva es en sí mismo una experiencia particularmente auténtica y local en la turística ciudad de Tel Aviv.



Cómo llegar: El mercado está en la calle HaTikva justo en la salida de la calle Hagana en el sur de Tel Aviv.



8. Shuk de Tarshiha



En el pueblo de Tarshiha, en el norte de Galilea, hay una vibrante escena culinaria. En los pequeños rincones del mercado semanal al aire libre se puede conseguir riquísimas aceitunas de la Galilea y aceite de oliva regional.



Todos los fines de semana, la gente del pueblo y los turistas se reúnen y se mezclan para comprar frutas y verduras cultivadas en la zona y hierbas forrajeras que son apreciadas por la cocina árabe así como otras delicias de la Galilea.



Luego de comprar, es posible disfrutar de una comida en una de las famosas tiendas de hummus o falafel del lugar y terminar la experiencia culinaria con una porción de knafeh y baklava o un cono de helado de la conocida heladería Buza.



Cómo llegar: los sábados el mercado recorre toda la calle HaShuk.



9. Shuk HaNamal en Tel Aviv



En el mercado del puerto de Tel Aviv no es rato encontrar a una celebridad de la cocina haciendo sus compras.



Creado por la estrella culinaria y televisiva Michal “la Reina del Shuk” Ansky y la periodista gastronómica Shir Halperin, este mercado interior en el exclusivo centro comercial peatonal y paseo marítimo del puerto está vinculado con los movimientos de “slow food” y alimentos sustentables.



El mercado en sí y su opción semanal en la que llegan los agricultores (se instala cada viernes en el lote adyacente) son reconocidos por su estilo europeo. Es recomendable ir para hallar lo mejor entre los alimentos ecológicos, productos exóticos y mariscos extraídos directamente del Mediterráneo.



Cómo llegar: el mercado está en la calle Namal Tel Aviv 12.