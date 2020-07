27/07/2020

Irán aviva el antisemitismo











Enlace Judío México- Por Benjamín Weinthal (traducido por Silvia Schnessel)



Irán aviva el antisemitismo a través de “Ester, la niña que se convirtió en reina”



El medio de comunicación controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la Agencia de Noticias Fars, publicó un ataque antisemita la semana pasada en la película animada para niños de VeggieTales “Ester: La niña que se convirtió en reina”.



Nayime Movahed, escribiendo para Fars News, argumentó que el programa sobre Ester era “una heroína sionista [que] se ha infiltrado en nuestros servicios de transmisión”. La película de Ester, que se emitió en 2000, es parte de la serie animada llamada A VeggieTales.



Cuando se le preguntó sobre el artículo de 1.600 palabras de Movahed, Reza Behrouz, un médico y disidente iraní-estadounidense residente en San Antonio, dijo el sábado al diario The Jerusalem Post que “es un artículo laberíntico insoportablemente largo que al final te deja con la misma impresión incluso antes de comenzar a leerlo: una pieza de propaganda virulentamente antisemita de la República Islámica”, publicó The Jerusalem Post.



Agregó que “Ni la historia de Ester, como reina judía de Persia, ni la festividad de Purim tienen nada que ver con el sionismo. Por lo tanto, hacer un intento extravagante de empañarlos en nombre del “antisionismo” significa que el régimen jomeinista no es solo antiisraelí, es inherente y fundamentalmente antisemita”.



Behrouz, quien ha escrito sobre la sociedad iraní y el régimen clerical, dijo que “este tipo de propaganda deja lo que queda de la comunidad judía en Irán vulnerable al hostigamiento, y los monumentos sagrados y las sinagogas judías a la profanación y el vandalismo”.



Ester fue una heroína bíblica que, como Reina de Persia, evitó el genocidio de los judíos. Según el sitio web de la película IMBd que cubre la historia animada, se trata de “la reina Ester y su lucha para salvar a su gente de ser enviada a la Isla de las cosquillas perpetuas (IPT) por su esposo el rey”.



El periodista de Fars News, Movahed, escribió sobre Esther que “Es una fabricación histórica que puede moldear fácilmente la mente de un niño”, y agregó que “Tal mente sería más susceptible de aceptar las concepciones sionistas, el judaísmo y la ocupación de la tierra de Palestina”.



Escribiendo en el sitio web IranWire el 16 de julio, Arash Azizi ofreció una explicación para el ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra la Ester que se transmite en la República Islámica de Irán.



“La historia de Ester del Antiguo Testamento, a la que está dedicado un libro completo de la Biblia hebrea, se ha utilizado durante mucho tiempo para celebrar los antiguos lazos entre persas y judíos, a la vez que otros abusaron de ella para fomentar sentimientos antisemitas o anti-iraníes”, escribió Azizi.



Fars News está afiliada al IRGC y el Post informó en junio que el comandante general del IRGC, el mayor general Hussein Salami pidió la “eliminación” del estado judío. El gobierno de los Estados Unidos clasificó al IRGC como una organización terrorista extranjera.



Azizi escribió que “Ester fue originalmente doblada al persa en 2011, dirigida por la actriz de voz Anita Qalichi, cuyo magistral trabajo incluye el doblaje de las películas de animación Frozen. La televisión estatal iraní la emitió antes de retirarla debido a ‘numerosas protestas’, según Fars“. Añadió que “la animación ahora está disponible tanto en Filimo (algo así como una Netflix iraní) y en los medios de transmisión de la misma organización que hizo el doblaje en primer lugar”.



Azizi pregunta si Movahed significa que “¿Vegggie Ester ayuda a ocupar Palestina?”



Él señala que “en el contexto del conflicto Irán-Israel, los demagogos han intentado torcer los hechos en la historia de Ester para fomentar el odio. En abril pasado, el Club de Jóvenes Periodistas de Teherán, dirigido por la gigantesca emisora estatal de Irán, afirmó que Purim era “una celebración de matar iraníes”.



Purim es la fiesta judía popular que celebra a Ester y a su primo Mordejai por salvar al pueblo judío de Amán, un funcionario del Imperio Persa aqueménida que intentó tramar el exterminio de todos los judíos.



Azizi escribió que los “gobernantes de Irán continúan usando las formas más abyectas de antisemitismo para justificar su odio hacia Israel. Pero desde la larga perspectiva de la historia, solo podemos esperar que su reinado sea corto. Purim se ha celebrado durante siglos y estará aquí mucho después de que la dictadura de Teherán desaparezca. Personalmente espero poder ir a un Purim en Teherán”.



La organización International Christian Concern dijo en relación con el ataque de Fars News al programa animado de Ester que “el antisemitismo en Irán tiene fuertes implicaciones para las religiones abrahámicas, incluido el cristianismo. El régimen ataca a muchos cristianos y los condenan a la cárcel por promover la llamada propaganda sionista”.