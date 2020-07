Infiltración terrorista evitada

28/07/2020

por Ahiya Raved, Daniel Salami, Yoav Zeitun y agencias de noticias - Adaptado por Adrián Olstein



Israel frustra infiltración de terroristas de Hezbollah en el norte



El ejército informó que la célula huyó a través de la frontera. No se registraron heridos entre las tropas israelíes. Fuentes del Líbano informaron que Hezbollah llevó a cabo la operación en represalia por la eliminación de un miembro de la organización terrorista en un bombardeo atribuido a Israel en Siria la semana pasada.



Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) frustraron este lunes por la tarde un intento de infiltración a través de la frontera con Líbano. Según los militares, la célula de entre tres y cinco miembros huyó a través de la frontera después de avanzar solo unos pocos metros en territorio israelí. En el incidente, que tuvo lugar en la región de Har Dov, limítrofe también con Siria, las tropas israelíes abrieron fuego contra la célula terrorista.



La cadena de noticias al-Mayadeen con sede en Beirut informó que un misil guiado antitanque “Kornet” fue disparado contra las fuerzas israelíes. Las FDI negaron la información e indicaron que no se habían registrado heridos entre las tropas israelíes en el incidente.



La Unidad de Portavoces de las FDI informó: “Nos esperan días tensos. Entendemos que no hubo disparos antitanque. El incidente está aún en curso ya que las FDI utilizan en este momento fuego de artillería para cubrir la zona de Har Dov. Abrimos fuego contra los terroristas desde cientos de metros de distancia”.



Más temprano la Unidad de Portavoces había destacado que se instruyó a los residentes a lo largo de toda la frontera de permanecer puertas adentro, medida que fue levantada poco después. Las carreteras cerradas por el incidente también fueron reabiertas. “Los residentes de la Galilea y el Golán ya están volviendo a la normalidad”, expresaron.



Un gran número de tropas israelíes fueron desplegadas en la región, mayormente despoblada, desde donde Hezbollah organizó en el pasado ataques contra Israel. El canal 12 de la televisión israelí señaló que se habían escuchado explosiones en el área y también se informó de actividad aérea en el lugar.



El Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el Ministro de Defensa Benny Gantz fueron informados sobre el incidente durante sus respectivas reuniones de facción de la Knesset. Al terminar el encuentro, Netanyahu se refirió al hecho frente a los legisladores del Likud y sostuvo que Israel está en una “situación de seguridad complicada”.



Netanyahu y Gantz se dirigieron luego al complejo Kiriya del Ministerio de Defensa en Tel Aviv para intercambiar consultas de seguridad con el Jefe de Estado Mayor General de las FDI, Aviv Kochavi.



Fuentes libanesas familiarizadas con el incidente señalaron que Hezbollah era responsable de la operación llevada a cabo contra las tropas de las FDI en represalia por la muerte de un miembro de la organización terrorista en un ataque aéreo en Siria la semana pasada atribuido a Israel.



El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, junto al presidente Michel Aoun y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, realizaron también consultas de seguridad en Beirut.



No hubo hasta el momento una declaración respecto al incidente por parte de Hezbollah. El subsecretario general de la organización, Naim Qassem, rechazó el domingo la posibilidad de una escalada de violencia entre el grupo terrorista e Israel, a pesar del aumento de las tensiones. “Es poco probable que haya un clima de guerra en los próximos meses”, expresó.