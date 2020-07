28/07/2020

Alcohol desde los residuos











Iton Gadol



Investigadores israelíes fabrican alcohol para desinfectante a partir de desechos



A medida que la crisis sanitaria mundial del coronavirus continúa agobiando al mundo, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las personas se limpien las manos de forma regular y exhaustiva con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol, como parte de la higiene de las manos.



La pandemia en curso ha dado lugar a un aumento de la demanda de desinfectantes a base de alcohol (etanol), como el alcohol en gel y el septol, en forma de desinfectante para las manos.



Israel, por su parte, no tiene producción local de etanol y depende completamente de la importación anual de decenas de miles de toneladas. A medida que se mantiene la crisis, ha surgido la preocupación por la escasez de desinfectante para manos en Israel como resultado de las condiciones de cuarentena en otros países, la demanda mundial y las limitaciones de las importaciones.



Por primera vez, una novedad de los investigadores de la Universidad de Tel Aviv permite la producción local de etanol en Israel, a partir de desechos de plantas y papel, de manera rentable y cuidando el medio ambiente.



El proceso, que utiliza un novedoso método de degradación de lignina, podría reducir significativamente los costos de producción y conducir a una disminución del uso de fuentes vegetales comestibles, ayudar a proteger el medio ambiente, reducir el uso de diversos contaminantes y las emisiones de gases de efecto invernadero, gracias a un procesamiento de residuos respetuoso con el medio ambiente, dijo la Universidad de Tel Aviv (TAU) en un comunicado.



La profesora Hadas Mamane, directora del programa de ingeniería ambiental de la Universidad de Tel Aviv, llama al proceso un «cambiador de juego» en la forma en que el etanol sería fabricado en Israel y en países remotos donde la producción de etanol es difícil.



El equipo de TAU ha estado trabajando en el proceso de reciclaje de residuos y su conversión en etanol durante los últimos cinco años, dice el profesor Mamane a NoCamels, pero el desarrollo de la producción local de etanol se ha hecho más significativo con la prevalencia de COVID-19.



En Israel, actualmente no existe una industria de etanol. Mamane dice que esto se debe a que, como país pequeño, Israel no tiene el agua, la tierra o la capacidad para cultivar enormes campos de maíz o caña de azúcar, como en los EE.UU. o Brasil.



Pero la generación de bioetanol a partir de residuos podría ser la respuesta a este problema. La producción de etanol a partir de desechos es un proceso de «segunda generación» que es mucho menos «problemático», dice, porque la producción de etanol a partir de la caña de azúcar y el maíz requiere fertilizantes de agua de la tierra y mejora la plantación de monocultivos que tiene muchos problemas ambientales.



El equipo de TAU pronto comenzará un programa piloto utilizando residuos agrícolas para crear etanol en el Jardín Botánico Yehuda Naftali de la Universidad de Tel Aviv. El jardín dará al equipo sus recortes de árboles, césped, plantas y otros residuos. El profesor Mamane dice. El programa piloto comenzará en unos dos meses.



La profesora Mamane dice que el proyecto tardará unos dos años en completarse, similar a la cantidad de tiempo que predice que podría llevar la comercialización del proceso.



Este no es el único estudio o método actualmente en desarrollo para producir etanol a partir de residuos. En un estudio separado realizado en el laboratorio del profesor Yoram Gerchman como parte de un proyecto de biología dirigido por su estudiante Maya Maliniak, los investigadores de la Universidad de Haifa también examinaron la posibilidad de producir etanol a partir de la pulpa de sandía. El estudio determinó que el residuo de la fruta puede utilizarse para producir etanol, un combustible biológico alternativo para los vehículos, que también es el principal ingrediente del alcohol.