TISHÄ BEAV: Tristeza y dolor

29/07/2020

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), para CCIU

TISHÁ BEAV: El Nueve del mes de Av del calendario judío- Tristeza y dolor



El pueblo judío se aproxima a una nueva conmemoración de Tisha Beav.



Comienza hoy miércoles a la nochecita y se extiende durante el día jueves hasta que salgan las primeras estrellas.



El 9 del mes de Av.



Es un día triste en la historia del pueblo judío.



En este día o alrededor del mismo tuvieron lugar, en distintos años y épocas, varias de las peores catástrofes que le ocurrieron al pueblo de Israel.



No incluimos aquí la Shoá, el Holocausto, que se conmemora en una fecha aparte.



La primera tragedia histórica relacionada con el Nueve del mes de Av se vincula a la Destrucción del Primer Templo de Jerusalem- en su momento construido por el bíblico rey sabio, Salomón- destrucción perpetrada por los babilonios en el 586 aec.



También vinculada a esta fecha es la Destrucción del Segundo Templo de Jerusalem, perpetrada por los romanos en el año 70 ec. A partir de ese momento, se perdió la soberanía nacional durante casi dos milenios, Hasta que nuevamente renace en 1948 el Estado de Israel.



Cabe decir que, en aquellos tiempos, en los cuales existía el Templo de Jerusalem, el mismo era considerado como el principal símbolo religioso y nacional del pueblo judío. Y símbolo de unión del pueblo, por sobre todo.



Y luego de la segunda destrucción se suceden las desgracias, en dicha fecha o alrededor de la misma.



Algunas de las más recordadas y conocidas son: la caída de la fortaleza de Betar, último bastión en la Segunda Guerra contra Roma, la expulsión de los judíos de Inglaterra, la expulsión de los judíos de España y muchas tragedias más.



Como para recordarnos que esta fecha no es solo un hecho del pasado, ocurrió el atentado a la AMIA un...10 de Av por calendario hebreo (18 de julio de 1994, coincidió aquel año con el 10 del mes de Av).



Tisha Beav es, además, un día de ayuno, en el cual se acostumbra ir a la Sinagoga a recitar plegarias y textos bíblicos, alusivos a la fecha. Como por ejemplo el Libro de las Lamentaciones del Profeta Jeremías.



Aun al dia de hoy, permanecen varias tradiciones y costumbres relacionadas con la destrucción de Jerusalem y del Templo.



Obviamente, el recuerdo de la expulsión de los judíos de Sefarad, España, en el año 1492: una de las fechas que marcó la historia, no solo de los judíos sefaradim sino del pueblo judío en su conjunto.



La añoranza por Sefarad, donde en su momento la comunidad judía creó una cultura y vivió una época conocida como "la Edad de Oro de los judíos en España".



El hecho de que hoy exista el Estado de Israel con su capital renacida, Jerusalem, de todas formas no puede hacer olvidar esta luctuosa fecha del 9 del mes de Av, la que simboliza especialmente el dolor nacional y religioso del pueblo judío a través de los tiempos... Y la autocrítica de nuestros sabios, de bendita memoria.



El Segundo Templo cayó no solo debido al tremendo poderío del Imperio Romano, sino a lo que nuestros sabios denominan "Sinat Jinam", es decir "odio gratuito entre hermanos".



Esto se puede hacer extensivo a otras catástrofes que nos han ocurrido a lo largo de nuestra historia.



Y también se puede hacer extensivo a la época que estamos viviendo -pandemia mediante- al día de hoy, año 2020... ¿Hemos aprendido la lección?



Por sobre todo, debemos recordar. Siempre.



Al pueblo judío le está prohibido olvidar...