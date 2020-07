29/07/2020

Eliminar la negación de la Shoá

UnidosxIsrael- (Fuente: JPost)



Los sobrevivientes apelan a Facebook para eliminar las publicaciones de negación del Holocausto Conocidos sobrevivientes del Holocausto de todo el mundo comenzaron una nueva campaña en línea el miércoles para instar al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a eliminar las publicaciones de negación del Holocausto de la plataforma de redes sociales.



La campaña fue organizada por la Conferencia sobre Reclamaciones de Material Judío contra Alemania (Conferencia de Reclamaciones), que aboga y asegura la compensación y la financiación de servicios sociales para los sobrevivientes del Holocausto en todo el mundo. En la primera campaña digital impulsada por los sobrevivientes del Holocausto, el mensaje a Zuckerberg será “¡Las publicaciones de negación del Holocausto en Facebook son un discurso de odio y deben eliminarse!”



A partir del 29 de julio, todos los días se publicará un mensaje grabado de la última generación de sobrevivientes del Holocausto en Zuckerberg en Facebook, Instagram (propiedad de Facebook) y otras plataformas de redes sociales, como Twitter.



“Nos llaman mentirosos”, dirá un sobreviviente en un mensaje grabado. “No somos mentirosos. Somos testigos“.



Si bien ha habido muchas llamadas y esfuerzos para tratar de eliminar el discurso de odio de Facebook, la negación del Holocausto no se ha eliminado ya que Mark Zuckerberg se niega a clasificarlo como discurso de odio. La Conferencia de Reclamaciones ha argumentado que la negación del Holocausto es intencional y, por lo tanto, una violación de los estándares de la comunidad de Facebook.



Los sobrevivientes notables incluyen al cazador nazi Serge Klarsfeld, la hermanastra de Anne Frank, Eve Schloss, la sobreviviente de Kristallnacht Charlotte Knobloch y el sobreviviente de Auschwitz Roman Kent, el jefe de la Reunión Estadounidense de Sobrevivientes del Holocausto Judío.



“La mayoría de mi familia fue asesinada, así como muchos de mis amigos”, dijo Kent en su mensaje grabado a Zuckerberg. “Debes saber que la negación del Holocausto es nada menos que un diálogo de odio. No se puede negar”.



Schloss, que vive en el Reino Unido, dijo en su mensaje: “Nací en Viena y tuve que huir de los nazis. Terminé en Holanda, donde fui arrestado con toda mi familia y enviado al campo de exterminio de Auschwitz. Allí solo sobrevivimos mi madre y yo. Perdí a toda mi familia. Muchos, muchos miembros de la familia. ¡No se lo puede negar! Hay que eliminar la negación del Holocausto de Facebook“.



El presidente de la Conferencia de Reclamaciones, Gideon Taylor, escribió en un artículo de opinión en su página de Facebook que le había pedido a Zuckerberg que se reuniera con los sobrevivientes del Holocausto para escuchar directamente de ellos lo doloroso que es para ellos que una de las compañías líderes mundiales albergue a los negadores del Holocausto. En 2018, los sobrevivientes del Holocausto publicaron una carta abierta a Zuckerberg explicando el profundo dolor que la negación del Holocausto provoca en aquellos que sufrieron lo peor de la humanidad durante el Holocausto y sobrevivieron. Como resultado del video publicado en la página de Facebook de la Conferencia de Reclamaciones, se celebró una reunión en la sede de Facebook.



“La negación del Holocausto no es ignorancia o falta de educación, es un acto de odio intencional y lamentable. El intento de exterminio de judíos de Europa es una de las atrocidades históricas más investigadas y mejor documentadas de nuestra historia humana colectiva, apoyada por primera vez testimonios de judíos, historiadores y los mismos nazis. La negación del Holocausto es antisemita y solo sirve para generar más odio. Más importante aún, el antisemitismo es discurso de odio, con la intención de incitar a la violencia e infligir angustia emocional, y por lo tanto, es una violación de Facebook propios estándares de la comunidad y políticas de discurso de odio mal aplicadas“.



En 2018, Paul Packer, presidente de la Comisión de Estados Unidos para la Preservación del Patrimonio de los Estados Unidos en el Extranjero, se enfrentó al liderazgo de Facebook por la declaración de Zuckerberg en el momento en que se oponía a prohibir la negación del Holocausto en la plataforma de redes sociales.



Un portavoz de Facebook en Israel respondió que la compañía se toma muy en serio la lucha contra el antisemitismo y se une a los sobrevivientes del Holocausto. Dijo que la compañía elimina cualquier publicación que celebre, defienda o intente justificar el Holocausto, y lo mismo ocurre con cualquier contenido que se burle de las víctimas del Holocausto, las acuse de mentir sobre las atrocidades o defienda la violencia contra el pueblo judío en cualquier camino.



En países donde la negación del Holocausto es ilegal, Facebook restringe el acceso a este contenido.



“Si bien nos oponemos a muchas ideas expresadas en Facebook, incluidas las que niegan hechos sobre el Holocausto, no eliminamos el contenido de Facebook simplemente por ser falso”, dijo. “Reconocemos que esto significa que a veces a las personas se les permite publicar material que va en contra de la evidencia histórica y objetiva. Sin embargo, creemos que Facebook proporciona una plataforma que permite a la comunidad enfrentar y combatir las falsedades que sirve para combatir las mentiras, la ignorancia y el engaño”. El recuerdo y la educación del Holocausto son importantes y es por eso que trabajamos con muchas organizaciones e instituciones sin fines de lucro para ayudarlos a enfrentar y contrarrestar estas falsedades”.