Angustia por Beirut

06/08/2020

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski



Israelí nacido en Líbano, angustiado por su familia que aún vive en Beirut



Jonathan Elkhoury tiene más motivos -y más personas por cierto- que el resto de la ciudadanía israelí, para ver con horror las imágenes que llegan desde Líbano. Es que allí nació, en el seno de una familia cristiana.



Y en Beirut, escenario de la gigantesca explosión, tiene también hoy familiares, tíos y primos con los que no se puede contactar salvo a través de terceros, ya que de lo contrario los arriesgaría a ser asesinados por Hezbola.



El padre de Jonathan era miembro del Ejército del Sur del Líbano aliado de Israel, que se desmembró y desmanteló súbita y dramáticamente en mayo del 2000, al retirarse Israel en forma desorganizada y rápida de la así llamada franja de seguridad. Tuvo que huir de inmediato a Israel, o no contaba el cuento. Jonathan, su hermano y su mamá, quedaron en Líbano, y recién un tiempo después se reunieron con él. Desde niño, es israelí.



Y este martes, cuando la explosión, enseguida pensamos en él y su familia. Se lo hicimos saber en un mensaje escrito. Hoy lo llamamos directamente. Preguntamos si había visto nuestro mensaje. "Sí, disculpa que no respondí, es que mi aparato está inundado de mensajes de amigos preguntando cómo estamos y cómo está mi familia allí. Es muy emocionante tanta solidaridad".



Este es el diálogo que mantuvimos



P: Jonathan, estoy pensando en ti desde ayer, en ti y tu familia, porque aunque te fuiste de tu país natal de niño y nunca volviste, te sigues sintiendo libanés, además de israelí.

R: Así es. Y por lo tanto, estamos en shock absoluto, consternados por la potencia de la destrucción, por la terrible explosión. Lo vemos con gran impotencia, ya que no podemos hacer nada más que rezar, por nuestras familias, por el pueblo libanés. No hay nada que realmente podamos hacer.



P: ¿A quién tienes en Beirut?

R: No poca familia, tanto del lado de mi padre como de mi madre. Tíos y primos. Logramos saber que están bien, a través de terceros, como siempre. Afortunadamente nadie murió ni resultó herido en mi familia, pero sí hay sufrido serios daños materiales. Tengo la esperanza que puedan volver a levantarse. Ya antes de esto Líbano se hallaba en una crisis catastrófica, en la pandemia como todos, seria situación económica, con sanciones al país por Hezbola, sanciones que dañaron a la ciudadanía...Ya antes estaban de rodillas y ahora esto. Es un horror. Al menos nos dicen que la familia está bien. Así espero. Pero no encuentro la palabra apropiada para describir lo que sentimos.



P: Líbano nunca termina de reponerse de las crisis...

R: Si Líbano lograra volver a lo que era antes de la guerra civil, sería impresionante. Pero cada vez que logran subir un escalón, caen 7 para atrás. Y siempre será mi patria, no quiero verlo fracasado, desapareciendo.



P: Hezbola e Irán han jugado un papel clave en el deterioro libanés. Pero también los políticos libaneses han aportado lo suyo ¿verdad?

R: Así es. Exacto. La corrupción es demente totalmente. Sé que lo que el pueblo quiere es vivir con dignidad, nada más. En Israel logramos vivir a pesar de la pandemia, podemos vivir con dignidad, en seguridad. Pero allá no tienen ni un mínimo de luz. Y lo central es el nefasto papel jugado por Hezbola e Irán. Irán ha echado sus raíces venenosas en medio de Líbano y envenena a la población. Vemos a Líbano al borde de la muerte por ese flagelo extraño que se le instaló en su cuerpo y que no vela por el bien de Líbano sino sólo por el suyo propio. Y en gran medida creo que hay políticos que cooperan con ellos por temor a que los maten.



P: Tú me decías que con tu familia te contactas por intermedio de terceros... ¿para cuidarse de Hezbola?

R: Así es, por supuesto.



P: Seguramente has estado siguiendo las redes sociales de Líbano desde la explosión. ¿Alguien menciona por algún lado a Israel?

R: Te diré que algo muy inesperado, que yo nunca había visto, fue que una media hora después de la explosión, ya salió una aclaración de Hezbola diciendo que Israel no había tenido nada que ver con lo sucedido.



P: Muy interesante.

R: Así es. Es que Hezbola siente que el público libanés está cansado de su presencia en el país e intentan fijar la noción de que lo ocurrido no tiene nada que ver con ellos. Pero la gente ya no sabe a quién creerle. Están cansados de todos, de las mentiras, de la falta de esperanza.



P: ¿En Líbano se publicó la oferta israelí de ayuda humanitaria?

R: Un canal libanés lo publicó y vi varias reacciones positivas, comentarios diciendo que en crisis está bien que las discusiones queden de lado y los vecinos se ayuden. Pero claro que también hubo de las otras, algunos que dijeron que no quieren ayuda de Israel, aunque es seguro que precisarán mucha ayuda de todos lados. Yo espero que el público libanés exija al gobierno que acepte la ayuda que Israel ofrece. Además, concretamente, la medicina israelí es muy avanzada, y así como ha prestado ayuda humanitaria a tantos heridos de la guerra en Siria, puede hacerlo ahora también con Líbano.



P: Y como israelí libanés ¿cómo te sentiste tú con la oferta israelí?

R: Muy emocionado. Además, Israel ofreció ayuda enseguida. Me dio mucho orgullo estar en un país que sabe que su enemigo no es el pueblo libanés sino una organización terrorista que se ha apoderado de Líbano. Yo no pierdo la esperanza de que haya paz, que podamos visitarnos, podamos ganar el uno del otro en vínculos económicos y culturales. Israel podría ayudar mucho a Líbano.



P: ¿Qué te ha hecho sentir el aluvión de mensajes de tantos amigos en Israel?

R: Me han emocionado mucho todos estos amigos que me contactan preguntando por mis padres, por los familiares. Me alegra la compasión y solidaridad tan típicas de Israel. De cierta forma, recalca que en crisis, los israelíes saben expresar apoyo, siempre se preocuparán por ti. Agradezco a todos, muchos de ellos amigos virtuales en las redes. Rezamos porque el pueblo libanés salga de esta crisis.



P: Que así sea Jonathan. Me sumo a la esperanza.

R: Muchas gracias, de corazón.