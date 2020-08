06/08/2020

"Cada vez más internautas árabes se expresan abiertamente a favor de Israel"







Ynet Español- por Leandro Fleischer



Yonatan Gonen lidera el equipo que maneja las redes sociales en idioma árabe del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. En diálogo exclusivo con Ynet Español, el funcionario cuenta acerca de cómo ven los internautas árabes a Israel y está convencido de que su labor brinda un importante aporte a la imagen del país en una región considerada hostil.



Desde hace cinco años, Yonatan Gonen dirige el departamento de diplomacia digital en idioma árabe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El equipo que lidera, compuesto por trabajadores judíos, musulmanes y drusos, es el responsable de operar las páginas en árabe del ministerio en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.



Gonen señala que la página de Facebook ya tiene alrededor de 2.3 millones de seguidores y que los posteos publicados en las diversas cuentas de redes sociales reciben aproximadamente 12 millones de visitas por semana y son citados a diario en los medios de comunicación de los países árabes.



En diálogo exclusivo con Ynet Español, Gonen explica cómo fue la evolución de los comentarios sobre Israel, de qué países provienen las reacciones más positivas y qué tipo de contenido es el que más interesa a los internautas árabes.



-¿En todo el tiempo que has estado al frente del departamento que diriges, los comentarios de los internautas árabes sobre Israel se han tornado más positivos?

-Las respuestas son muy variadas. Hay algunas muy positivas que llaman a entablar un vínculo con Israel y aprender de su experiencia en sectores como el de la tecnología, y además envían consultas acerca de cómo se puede visitar el país o trabajar aquí. No obstante, también hay personas que se expresan negando el derecho de Israel a existir y con todo tipo de consignas antisemitas. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos visto que se han incrementado los comentarios positivos, especialmente en las cuentas de Youtube e Instagram.



- ¿Los comentarios positivos superan a los negativos?

- Depende de la plataforma. En Instagram, la mayoría son positivos, pero en Facebook hasta el momento, la mayor parte de los comentarios son negativos. Además, abrimos una “embajada virtual” en Irak en Facebook, donde el 99% de las expresiones son positivas.



- ¿Aparecen comentarios cálidos de los palestinos también?

- Sí, hay bastantes. Especialmente de los que residen en Cisjordania. En contraste con la mayoría de nuestros seguidores, los palestinos pudieron conocer israelíes. Algunos de ellos trabajan en el país, y otros conocieron israelíes comunes e historias habituales de Israel que no son cubiertas por los medios de comunicación.



- ¿De qué países reciben la mayor cantidad de comentarios positivos?

- Los comentarios más cálidos llegan de Irak, Marruecos y Arabia Saudita. En los primeros dos países vivieron grandes comunidades judías y, de hecho, en Marruecos aún hay judíos. Estas comunidades aportaron para el desarrollo de esos Estados en los ámbitos de la cultura, la economía y la política. De hecho, en Irak todavía extrañan la época en que los judíos vivían allí. Incluso el primer ministro de Finanzas iraquí era judío: Yehezkel Sasson. Fue una época muy próspera para ese país. Además, los iraquíes están hartos del terrorismo que han sufrido en los últimos años y entienden que cooperar con Israel está en interés de ambos pueblos. Algunos de ellos también se cansaron de la influencia iraní en su país. Respecto de Arabia Saudita, en los últimos años hemos visto un aumento significativo de los comentarios positivos sobre Israel. De hecho recibimos muchas consultas de habitantes del reino y de otros países del Golfo Pérsico para visitar nuestro país.



- Teniendo en cuenta los comentarios que recibes, ¿piensas que hay una diferencia significativa entre lo que las poblaciones de los países árabes expresan sobre Israel y lo que manifiestan sus gobiernos?

- Depende del país. Por ejemplo, los habitantes de Irak, país con el que Israel no tiene un acuerdo de paz, escriben muchos comentarios positivos. Pero por otro lado, hay Estados con los que Israel tiene relaciones más cercanas, pero sus ciudadanos aún expresan posiciones hostiles hacia Israel. Y también hay países que tanto la población como las autoridades manifiestan posturas hostiles hacia nosotros.



- ¿Cuánto crees que ha influido el acercamiento entre el gobierno de Israel y los de algunos países árabes?

Es difícil señalar una relación directa entre la mejora del vínculo en las relaciones oficiales entre Israel y algún país árabe, con el cambio en los comentarios en las redes sociales de los habitantes de dicho país. No obstante, sí puedo afirmar que algunos eventos específicos, como las visitas de funcionarios israelíes a Estados del Golfo Pérsico, suelen ser recibidas con comentarios positivos y neutrales por parte de internautas de esos países. Y los marroquíes aprecian mucho el hecho de que varios lugares en Israel lleven el nombre del rey Hassan II.



- ¿Hay una diferencia sustancial entre la cantidad de comentarios cálidos que recibes de internautas de países hostiles a Israel, como Siria o el Líbano, y de aquellos con los que Israel tiene vínculos -oficiales o no-, como Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita?

- En este caso tampoco hay una relación directa entre el tipo de relación oficial que Israel mantiene con un país determinado, con los comentarios que llegan del mismo. Por ejemplo, los comentarios que provienen de Túnez, Irak y Emiratos Árabes Unidos son más cálidos que aquellos que llegan desde Jordania y Egipto, con los que Israel tiene acuerdos de paz. Es más, a veces incluso recibimos reacciones positivas de ciudadanos sirios y libaneses, especialmente sobre asuntos que no están relacionados con la política.



- A pesar de que Irán no pertenece al mundo árabe, ¿sabes si también se reciben muchos comentarios positivos de ese país?

- La mayoría de los comentarios son positivos porque la mayoría de los seguidores de las páginas del ministerio en persa son de opositores al régimen iraní y de sus políticas, como las que están relacionadas con su hostilidad hacia Israel. Para los internautas de Irán es muy importante enfatizar que ellos, en contraste con su gobierno, quieren a Israel y desean tener buenas relaciones con nuestro país.



- ¿Qué publicaciones suelen agradarles más a los internautas árabes? ¿Recuerdas alguna inolvidable?

- Las publicaciones con emocionantes historias humanas en general producen comentarios más positivos. Recientemente, publicamos la historia de un hombre judío que perdió la vida al salvar a una familia musulmana de morir ahogada en el sur de Israel. Esto emocionó a muchos en el mundo árabe, que lo calificaron como un héroe. Además, muchos se sorprenden al saber que en el país coexisten judíos y musulmanes. También todo lo que está relacionado con la tecnología genera comentarios positivos. Además, a los internautas árabes les agrada mucho una serie de videos que publicamos sobre las similitudes entre los idiomas hebreo y árabe. Uno de ellos incluso fue compartido por un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos.



- ¿Sabes si algunos de los internautas del mundo árabe han cambiado su opinión sobre Israel gracias a tu trabajo?

- Son difíciles de medir los cambios de opinión en el ámbito digital. Pero sí hemos recibido mensajes de internautas que nos manifestaron que su visión sobre Israel cambió para bien debido a los contenidos que nosotros compartimos en nuestras páginas. Vemos que cada vez más y más personas reconocen que, en contraste con sus posturas anteriores, tienen una opinión positiva sobre Israel y lo consideran como una parte integral del Medio Oriente contra el que no tiene sentido luchar.



- Según lo que puedes observar en tu trabajo, ¿piensas que Israel firmará tratados de paz con algunos países árabes?

- Espero que sí. Es difícil predecir qué sucederá, pero siento que nuestro trabajo en las redes sociales brinda un aporte para formar una opinión pública positiva sobre Israel entre los estratos de varios pueblos de Medio Oriente. Esta opinión pública puede ser importante para que los ciudadanos de diversos países árabes apoyen cualquier acercamiento a Israel, o incluso futuros acuerdos de paz.



- ¿Las personas del mundo árabe que publican comentarios cálidos sobre Israel suelen ocultar su identidad por temor?

- En el pasado veíamos que las personas que escribían comentarios positivos sobre Israel lo hacían con una identidad falsa o utilizando un perfil sin fotografía. Sin embargo, hoy la situación es diferente. Si bien hay personas que aún ocultan su identidad por temor, vemos que cada vez más internautas se animan a expresarse abiertamente a favor de Israel.