12/08/2020

Visavis

Pedido a Facebook

















Organizaciones judías piden a Facebook que adopte la definición de antisemitismo de la IHRA

Una coalición de casi 130 organizaciones judías y pro israelíes de todo el mundo han pedido a Facebook que intensifique la aplicación de la ley contra el discurso de odio en su plataforma. También se han comunicado con el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Orit Farkash-Hacohen, para ayudar a liderar la acusación.

Recomendar esta nota Su nombre: Su e-mail: E-mail detinatario: Recomendación:

La coalición está instando al gigante de las redes sociales a adoptar la definición práctica de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). Es en un momento en el que dijeron que el antisemitismo en línea es la forma más aguda de discurso de odio que experimentan hoy.Sostienen que esta definición «proporciona una herramienta eficaz, neutral y matizada para proteger contra la incitación al odio, dentro y fuera de la red social».Según el grupo, los estándares comunitarios en Facebook y otras plataformas de redes sociales no han logrado abordar la creciente amenaza.«El director de políticas de contenido de Facebook, Peter Stern, expresó que Facebook no tenía una política sólida destinada a combatir el antisemitismo en línea». «Aunque describió la utilidad de la definición de trabajo de la IHRA, admitió que la empresa no la adoptó por completo. Más recientemente, en junio, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se comprometió públicamente a revisar las políticas de la empresa para combatir el discurso de odio».El grupo apeló a Farkash-Hacohen porque dijeron que «necesitamos que el Estado de Israel esté con nosotros».“Me complace que más de 100 organizaciones pro-Israel se hayan acercado a mí para abordar este importante tema”, dijo Farkash-Hacohen. «Doy la bienvenida a la iniciativa y pido a más organismos y organizaciones que se sumen a la clara demanda de cambio».Farkash-Hacohen ya es un líder en la batalla contra el creciente odio en línea.