12/08/2020

Ynet Español- por Nitzhiya Yaakov (adaptado por Adrián Olstein)

“No pareces judío”: nuevo estudio sobre la genealogía perdida de apellidos sefaradíes



¿Comparten los apellidos no judíos Castro, Acosta, Silva y Navarro la herencia judía atribuida a las familias con ese apellido expulsadas de España hace más de 500 años? Muchos de quienes hoy tienen estos apellidos desconocen su posible vínculo con la tradición judía.



Años de investigación arrojan luz sobre el origen de 12 apellidos típicos de familias judías que fueron expulsadas de España hace 528 años, la mayoría de las cuales ya no son judías o ni siquiera conocen su origen. El estudio del doctor Mordechai Nelken y la Unión Sefaradí Mundial exhibe una enorme cantidad de fuentes a través de las cuales se evidencia cómo el origen de cada apellido quedó en el olvido con el correr de los años.



Algunos de los apellidos investigados pertenecían tanto a familias judías como cristianas antes de la expulsión. Sin embargo, muchos de los descendientes de familias judías que se vieron obligadas a convertirse al cristianismo y se asimilaron a la población local en España y Portugal todavía llevan esos apellidos sin saber de su origen.



El apellido Salón, que proviene de la palabra Shalom, representa una excepción en el estudio, ya que sólo era utilizado por familias judías, con lo cual se puede tener certeza sobre el origen judío de quienes llevan hoy el apellido.



“La gente le tenía mucho miedo a la Inquisición española y trataba de ocultar cualquier signo de judaísmo. Pero puertas adentro, algunos continuaron con las viejas tradiciones”, cuenta Nelken. “Esto se puede ver incluso hoy en familias que viven en pueblos del noreste de Portugal, sobre todo en un pequeño pueblo llamado Belmonte o también en España, en la isla de Mallorca”, señala.



Los 12 apellidos judíos que descubrió Nelken en su estudio son de uso común en los países de habla hispana. Y si bien en algunos casos también eran apellidos utilizados por población cristiana, el investigador sostiene que muchos de los que llevan en la actualidad tales apellidos, son descendientes de familias judías.



Un estudio genético publicado en la revista académica American Journal of Human Genetics hace una década y realizado sobre 1.140 hombres de la Península Ibérica e Islas Baleares, encontró una “alta proporción media de ascendencia de norafricanos (10,6%) y judíos sefardíes (19,8%)”.



“Alguna gente muy famosa lleva esos apellidos y probablemente ni siquiera conocen su origen”, afirma el presidente de la Unión Sefardi Mundial, profesor Shimon Shetreet. “Tome como ejemplo 'Castro'”, dice Shetreet, quien se desempeñó como ministro de Asuntos Religiosos durante el gobierno de Yitzhak Rabin. “Lo sabemos por Fidel Castro. Era un apellido típico durante la expulsión de España, frecuente entre habitantes de ciudades españolas que albergaron a comunidades judías durante la Edad Media, como Castro Urdiales y Castro del Río”, explica.



Otro de los apellidos que surge del estudio es Acosta, muy común entre los judíos de España antes de la expulsión. “El origen hace referencia a una persona que vive en la playa o cerca”, cuenta Shetreet. Personas famosas con ese apellido son la actriz estadounidense de origen cubano Anabelle Acosta y el periodista de CNN Jim Acosta, estadounidense de padre cubano.



El estudio destaca también el apellido Silva, que proviene de la palabra selva. Dos jugadores del equipo inglés Manchester City, Bernardo Silva (portugués) y David Silva (español) y un jugador del Mónaco y de la selección nacional de Portugal, Adrien Silva, llevan el apellido.



Navarro también pertenece al listado formulado por el estudio. Según los hallazgos de la Unión Sefardi Mundial, durante la Edad Media judíos prominentes vivieron en el antiguo Reino de Navarra, y existen evidencias de que había judíos con ese apellido que vivían en España antes de la expulsión. Hoy en día son conocidos el guitarrista de las bandas estadounidenses Red Hot Chili Peppers” y “Jane's Addiction”, Dave Navarro, y Christian Navarro, actor de “13 Reasons Why”.



Otros apellidos encontrados durante el estudio y atribuidos a familias judías son Durán, Espinosa, León, Medina, Ferreira, Rojas y Aliba. “Hay apellidos judíos como Dayan, Avraham, Ben David y Ben Moshe que eran comunes en España mucho antes de la expulsión”, agrega Nelken. “Sin embargo a veces la identificación es difícil. En más de una oportunidad tuvimos que volver a los registros eclesiásticos para verificar el origen de los nombres”, detalla.



Shetreet detalló que la investigación se llevó a cabo para brindar asistencia a aquellas personas que pretenden obtener el pasaporte español o portugués y para ello deben dar cuenta de su origen. “Según las diversas fuentes e información recopilada, hay unos 4.000 apellidos. Se estima que durante la expulsión de España, alrededor de dos tercios de los judíos españoles se convirtieron al cristianismo y el tercio restante fue exiliado a otros países. La gran mayoría intentó que sus orígenes pasaran desapercibidos”, concluye Shetreet.



La directora de la Unión Sefardi Mundial, Anat Levi-Kaplan, sostiene que los resultados de la investigación la sorprendieron y que la organización tiene la intención de contactar a todas las personas famosas con estos apellidos para informarles sobre sus raíces judías e invitarlos a conocer más. “Es importante que todos conozcan sus orígenes. Eso da forma a nuestra identidad. Para nosotros es importante seguir contando la historia de la herencia de los judíos de España”, señala Anat Levi-Kaplan.



Los hallazgos del estudio se exhibirán en el Museo de la Herencia Judía Española que se construirá en Jerusalem.