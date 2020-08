13/08/2020

Enlace Judío México- por Ben Sales (Traducido por Silvia Schnessel)

Combatiendo estereotipos















Facebook anuncia nueva política para combatir estereotipos antijudíos



El anuncio se produce luego de un boicot de un mes a la publicidad en Facebook encabezada por una coalición de grupos de derechos civiles liderados por la Liga Anti-Difamación (ADL, por sus siglas en in glés). Más de 1.000 empresas participaron en el boicot, cuyo objetivo era protestar por la falta de acción de Facebook contra el discurso de odio.



Tras el boicot publicitario, el gigante de las redes sociales dice que está avanzando en la captura del discurso de odio, incluido el antisemitismo.



Por primera vez, Facebook e Instagram prohíben explícitamente las teorías de conspiración sobre los judíos que “controlan el mundo”, como parte de una actualización de sus políticas de contenido anunciada por la compañía el martes.



La prohibición cubrirá “ciertos tipos de discurso de odio implícito” y también incluirá contenido escondido bajo maquillaje, dijo.



“El hecho de no considerar explícitamente las teorías de conspiración antisemitas como una forma de discurso de odio destacó en julio”, señaló The Guardian el miércoles, “cuando Wiley, el rapero y DJ británico, publicó una serie de comentarios antisemitas en su cuenta de Instagram, después de un comentario similar” despotricando en Twitter. Las publicaciones, ampliamente condenadas, inicialmente llevaron a una suspensión de siete días de Instagram, y solo cinco días después su cuenta se eliminó por completo”.



En un anuncio emitido el martes por Guy Rosen, el vicepresidente de integridad de la plataforma de redes sociales, Facebook dijo que prohibiría las publicaciones sobre judíos que controlan el mundo, así como las que contengan odio maquillado. Rosen también escribió que Facebook ha eliminado 23 “organizaciones prohibidas” de la plataforma desde octubre, la mitad de las cuales eran supremacistas blancos.



Facebook también anunció el lanzamiento de un Consejo Asesor de Diversidad, pero no proporcionó detalles sobre lo que el consejo abordaría.



En respuesta al anuncio, un portavoz de ADL calificó los cambios como “bienvenidos pero tarde”. “Es angustiante que la plataforma haya tardado tanto tiempo en tomar medidas enérgicas contra estas formas particulares de odio, cuando es bastante obvio que no se les debería haber permitido proliferar en primer lugar”, dijo la declaración de ADL. “Es igualmente perturbador que Facebook todavía no considere que la negación del Holocausto viola sus términos de servicio”.



Facebook también informó avances en la detección de contenido abusivo en la plataforma, ya que se basó más en sistemas automatizados durante la pandemia.



Facebook dijo que tomó medidas sobre 22,5 millones de piezas de contenido consideradas odiosas en las plataformas de Facebook e Instagram en el segundo trimestre de este año, según el último informe de cumplimiento del gigante de Internet.



“A pesar del impacto de COVID-19, las mejoras en nuestra tecnología nos permitieron tomar medidas sobre más contenido en algunas áreas”, indica el informe.



Algunas de las mejoras se atribuyeron a la expansión de la detección automática a más idiomas, incluidos el español y el birmano, y a la mejor comprensión de las publicaciones en inglés.



La detección automatizada del discurso de odio en Instagram aumentó al 84 por ciento, y la red social centrada en imágenes tomó medidas sobre un total de 3.3 millones de piezas de contenido en el segundo trimestre, según el informe.



“Hemos avanzado en la lucha contra el odio en nuestras aplicaciones, pero sabemos que tenemos que hacer más para asegurarnos de que todos se sientan cómodos usando nuestros servicios”, afirma el informe.



Se creó un equipo de equidad de Instagram y un consejo de productos inclusivo de Facebook para ayudar a garantizar que se incorpore la equidad cultural en los productos, según el informe.



Facebook también dijo que está lanzando un Consejo Asesor de Diversidad para brindar información sobre temas y problemas.



También se informó sobre el progreso en la detección automática de contenido de terrorismo, y Facebook tomó medidas sobre 8,7 millones de piezas de ese contenido en el segundo trimestre.



Facebook sigue bajo presión para luchar contra el contenido abusivo y engañoso en su plataforma, en medio del boicot de los anunciantes, mientras se defiende de las acusaciones a la vez reprime injustamente las voces políticamente conservadoras.