13/08/2020

Infobae

Acuerdo histórico

REUTERS/Brendan McDermid/archivo















El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que los Emiratos Árabes Unidos e Israel acordaron establecer relaciones diplomáticas plenas como parte de un acuerdo para detener la anexión de territorios palestinos.



El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer estado árabe del Golfo en hacerlo y solo en la tercera nación árabe en tener vínculos diplomáticos activos con Israel.



Trump tuiteó que la normalización de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel es un “gran avance”, calificándolo de “Acuerdo de paz histórico entre nuestros dos GRANDES amigos”.



En declaraciones posteriores a los periodistas, Trump reiteró que era “un momento verdaderamente histórico” y sugirió que se esperaban más avances diplomáticos entre Israel y sus vecinos musulmanes en la región.



El reconocimiento constituye una victoria diplomática para Trump antes de las elecciones de noviembre.



Para Israel, el anuncio confirma que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu disfruta de vínculos más estrechos con las naciones árabes de lo que se reconoce públicamente. Netanyahu ha tratado de construir asentamientos en tierras reclamadas por los palestinos y adoptó una propuesta de Trump que le permitiría anexar gran parte de la Cisjordania mientras otorga a los palestinos una autonomía en otras áreas.



Para los Emiratos Árabes Unidos, hogar de Dubai y de las onduladas dunas de arena ricas en petróleo de Abu Dhabi, el acuerdo es un paso más en su campaña internacional para ser visto como un faro de tolerancia en el Medio Oriente a pesar de estar gobernado por gobernantes autocráticos. También coloca a los Emiratos Árabes Unidos a la vanguardia de una carrera para el reconocimiento regional entre los países vecinos del Golfo Pérsico.



Y para los palestinos, que durante mucho tiempo han dependido del respaldo árabe en su lucha por la independencia, el anuncio marcó tanto una victoria como un revés. Si bien el acuerdo del jueves detiene los planes de anexión israelí, los palestinos han instado repetidamente a los gobiernos árabes a no normalizar las relaciones con Israel hasta que se alcance un acuerdo de paz que establezca un estado palestino independiente.



Una declaración conjunta de Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos e Israel se emitió inmediatamente después del tuit de Trump. Dijo que las delegaciones se reunirían en las próximas semanas para firmar acuerdos sobre vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones, energía, turismo y atención médica. Los dos países también se asociarán para combatir la pandemia de coronavirus.



“Abrir lazos directos entre dos de las sociedades más dinámicas de Oriente Medio y la economía avanzada transformará la región al estimular el crecimiento económico, mejorar la innovación tecnológica y forjar relaciones más estrechas entre las personas”, dijo el comunicado de Trump, Netanyahu y el príncipe heredero de Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, gobernante de los Emiratos Árabes Unidos.



El primer ministro israelí celebró el anuncio en Twitter. “Un día histórico”, dijo, al replicar el mensaje de Trump. El gobernante israelí dijo que a las 20 locales (18:00 GMT) hará una declaración en la que brindará más detalles.



Bin Zayed también comentó el acuerdo en Twitter. “Durante una llamada con el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, se llegó a un acuerdo para detener una mayor anexión israelí de territorios palestinos. Los Emiratos Árabes Unidos e Israel también acordaron cooperar y establecer una hoja de ruta para establecer una relación bilateral”, escribió.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió el acuerdo.



“Este es un logro notable para dos de los estados más tecnológicamente avanzados del mundo, y refleja su visión regional compartida de una región económicamente integrada”, dijo en un comunicado. “También ilustra su compromiso de enfrentar amenazas comunes como naciones pequeñas, pero fuertes”.



Añadió: “Bienaventurados los pacificadores. Mabruk y Mazal Tov”.



Entre las naciones árabes, solo Egipto y Jordania tienen vínculos diplomáticos activos con Israel. Egipto hizo un acuerdo de paz con Israel en 1979, seguido por Jordania en 1994. Mauritania reconoció a Israel en 1999, pero luego terminó sus relaciones en 2009 por la guerra de Israel en Gaza en ese momento.



Además de Trump, los principales mediadores estadounidenses para el acuerdo fueron el asesor principal y yerno del presidente Jared Kushner, el enviado especial para Medio Oriente Avi Berkowitz y David Friedman, el embajador de Estados Unidos en Israel.



Los Emiratos Árabes Unidos son una federación aliada de Estados Unidos de siete jeques en la Península Arábiga. Formado en 1971, el país, al igual que otras naciones árabes en ese momento, no reconoció a Israel por su ocupación de la tierra donde vivían los palestinos.



“El petróleo árabe no es más caro que la sangre árabe”, dijo una vez el gobernante fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, cuando aceptó un boicot al petróleo por el apoyo militar de Estados Unidos a Israel en la guerra del Medio Oriente de 1973.



Los Emiratos Árabes Unidos recurrieron a los palestinos de cuello blanco para crear su nación. Con el tiempo, mantuvo su postura de que Israel permitiría la creación de un estado palestino en los territorios que anexó tras la guerra de 1967.



Pero en los últimos años, los lazos entre las naciones árabes del Golfo e Israel han crecido silenciosamente, en parte debido a su enemistad compartida con Irán y el grupo terrorista libanés Hezbollah. El príncipe Mohammed también comparte la desconfianza de Israel hacia grupos islamistas como la Hermandad Musulmana y el grupo militante Hamás que controla la Franja de Gaza.



No está claro qué llevó a Israel y los Emiratos Árabes Unidos a hacer el anuncio ahora. En junio, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos advirtió en un artículo de opinión de un periódico israelí que el plan de Israel de anexar el Valle del Jordán y otras partes de la ocupada Cisjordania “trastornaría” los esfuerzos de Israel para mejorar los lazos con las naciones árabes.



El acuerdo le da a Netanyahu un impulso interno en un momento en que el inestable gobierno de coalición de Israel está plagado de luchas internas y enfrenta la posibilidad de elecciones anticipadas en los próximos meses. Netanyahu ha visto caer su popularidad a medida que el país lidia con un nuevo brote de coronavirus y un desempleo que se dispara como resultado de las medidas de bloqueo anteriores.