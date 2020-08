14/08/2020

Ministerio de Relaciones Exteriores

Esperanza de Cancillería uruguaya















Anuncio de acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos para normalizar relaciones diplomáticas entre ambos países



Este histórico paso dado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en un contexto de gran complejidad, no solo nos congratula, sino que nos permite abrigar la esperanza de un mayor y más amplio entendimiento entre ambos que no dudamos constituirá un ejemplo de convivencia y de desarrollo para sus Pueblos y los de toda la región.



OMUNICADO DE PRENSA Nº77/20



El Ministerio de Relaciones Exteriores desea trasmitir su beneplácito por el comunicado conjunto que en el día de la fecha han emitido el Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos de América, en el que anuncian un acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países y avanzar en una búsqueda común para la Paz y desarrollo de sus Pueblos.



Uruguay desde siempre ha apoyado tanto a nivel bilateral como multilateral todos los esfuerzos tendientes a facilitar y lograr un mejor diálogo entre las naciones en un marco de respeto de la soberanía de cada Estado y de las normas de Derecho Internacional que regulan la convivencia pacífica de las naciones.



Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección General para Asuntos Políticos

Dirección de Prensa